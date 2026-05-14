제13회 박재삼문학상에 길상호 시인... "현실의 상처 극복하는 정신"

큰사진보기 ▲제13회 박재삼문학상 수상자로 길상호 시인이 선정됐다. 수상작은 시집 『오고가고 수목금』(시인의일요일, 2025)이다.(이미지=박재삼문학상운영위원회) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박재삼 시인의 문학정신을 기리는 제27회 박재삼문학제는 오는 6월 19일(금)부터 20일(토)까지 사천 노산공원 박재삼문학관 일원에서 열린다. 박재삼문학관 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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제13회 박재삼문학상 수상자로 길상호 시인이 선정됐다. 수상작은 시집 <오고가고 수목금>(시인의일요일, 2025)이다.길상호 시인은 2001년 한국일보 신춘문예로 등단했다. <오동나무 안에 잠들다> <왔다갔다 두 개의> 등의 시집을 펴냈으며, 천상병시상·김종삼문학상·김종철문학상을 수상한 바 있다.본심 심사는 문정희·홍용희 시인이 맡았다. 문정희 심사위원장은 심사평에서 "서정성을 잃지 않으면서도 정직하게 언어를 투시하고, 온 힘을 다해 현실의 상처를 극복하려는 길상호 시인의 시정신에 축하와 큰 격려를 보낸다"고 밝혔다.박재삼문학상은 한국 현대시의 대표 서정시인 박재삼의 문학정신을 기리고 계승하기 위해 제정한 상이다. 매년 한국 문학과 박재삼 문학정신의 계승 발전에 가장 부합하는 시집을 낸 시인에게 수여한다.제27회 박재삼문학제는 오는 6월 19일부터 20일까지 사천시 노산공원 박재삼문학관 일원에서 열린다. 19일에는 제18회 박재삼청소년문학상 예심과 제27회 박재삼 시 백일장이, 20일에는 박재삼문학상과 제4회 박재삼 시 엽서공모전 시상식이 열린다. 공연과 전시도 함께 마련된다.박재삼청소년문학상 참가 신청과 시 엽서공모전 출품은 5월 27일까지, 백일장은 6월 10일까지 신청하면 된다. 자세한 내용은 사천시청 누리집에서 확인할 수 있다.박재삼문학상운영위원회 이재용 위원장은 "우리 지역이 낳은 한국 대표 서정시인의 시정신을 기리는 이 행사가 박재삼 문학의 세계화와 지역 문화 브랜드 가치를 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 박재삼 시인은 1933년 일본 도쿄에서 태어나 삼천포에서 자랐으며, 1953년 문예에 시조 '강가에서'를 추천받았고, 1955년 현대문학에 시 '섭리', '정적' 등이 추천되어 등단했다.현대문학신인상, 문교부 문예상, 인촌상, 한국시협상, 노산문학상, 한국문학작가상, 평화문학상, 중앙시조대상, 조연현문학상, 제6회 올해의 애서가상 등을 수상했고, 은관문화훈장(1997) 등을 받았다. 주요 작품으로는 시집 '춘향이 마음', '천년의 바람', '뜨거운 달' 등 15권의 시집이 있다. '아름다운 삶의 무늬' 등 9권의 수필집을 비롯해 다수의 시선집을 펴냈다.문단에서는 박재삼 시에 대해 "가난과 설움에서 우러나온 정서를 아름답게 다듬은 언어 속에 담고, 전통적 가락에 향토적 서정과 서민생활의 고단함을 실었다"는 평가를 받는다. 시인은 1997년 지병으로 64세 나이로 타계했다. 박 시인의 묘소는 유족의 뜻에 따라 2017년 서울 근교 한 가족묘원에 이장됐다.