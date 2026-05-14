교사 절반 이상이 '사직 고민', 1순위 요인은 '악성 민원'

큰사진보기 ▲4월 29일 오전 9시, 전국교직원노동조합이 청와대 분수대 앞에서 연 긴급 기자회견에서 “대통령은 학교 상황을 제대로 파악해 현장체험학습 문제를 해결하라”라고 요구하고 있다. ⓒ 전교조 관련사진보기

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교사 절반 이상이 최근 1년간 사직을 고민했고, 사직을 고민한 요인 1순위는 '학부모 등의 악성 민원'인 것으로 조사됐다. 이런 현상은 스승의 날을 맞아 발표한 교사노조연맹, 전국교직원노동조합(전교조), 한국교원단체총연합회(한국교총) 등 교원 3단체 조사 결과에서 모두 비슷했다.14일, 전국 교사 7180명이 참여한 교사노조연맹의 조사(조사 기간: 4월 20일~5월 11일) 결과를 보면 '최근 1년간 이직 또는 사직에 대해 고민한 적이 있는 교사'는 55.5%였다. 이직 또는 사직을 고민한 교사들을 대상으로 요인을 묻는 물음(2개 응답)에는 '학부모 등의 악성 민원'이 62.8%로 가장 많았다. 이어 '보수 등 경제적 처우 불만족'(41.2%), '학생에 의한 교육활동 침해'(33.6%), '비본질적 과도한 행정 업무'(23.4%) 차례였다.이에 대해 교사노조연맹은 "교사들이 교실을 떠나려는 본질적인 원인은 업무량이나 낮은 보수보다 악성 민원으로부터 자신을 보호해 줄 시스템이 부재하다는 절망감 때문"이라고 분석했다.한국교총이 교원 8900명을 대상으로 지난 4월 27일부터 5월 5일까지 실시해 이날 발표한 조사에서도 '교직 이탈과 기피 원인'에 대해 '아동학대 신고와 민원'(28.9%) 답변이 가장 많았다.전교조가 교사 1902명을 대상으로 지난 5월 7일부터 12일까지 실시해 이날 발표한 조사에서도 94.1%가 '아동학대 신고 우려 때문에 생활지도나 교육활동을 주저하거나 축소한 경험이 있다'라고 답했다. 전교조는 "아동학대 신고 우려가 일부 교사의 특수한 경험이 아니라, 사실상 거의 모든 교사가 일상적으로 체감하는 구조적 불안이 되었음을 보여준다"라면서 "아동을 보호하기 위한 제도가 오히려 교사가 필요한 순간에 교육적 개입을 주저하게 만들고, 교실을 '신고 위험을 관리하는 공간'으로 바꾸고 있다는 점에서, 현행 제도 운영의 심각한 부작용이 확인되었다"라고 짚었다.하지만, 교직을 지키는 원동력은 결국 '학생들의 바른 성장'인 것으로 나타났다.교사노조연맹 조사(2개 선택)에서 '교직 생활에서 가장 큰 보람을 느끼는 순간'으로 교사의 94.7%가 '학생의 긍정적인 태도 변화나 성장을 확인했을 때'를 꼽았다. 한국교총 조사에서도 '가장 만족감을 느끼는 때'로 교원 42.7%가 '학생의 발전과 성장이 느껴질 때'라고 답했다.