여고생 살해범, 스토킹 여성 노리다 분풀이로 범행

심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 장윤기(23)가 1년 넘게 스토킹해 온 이주 여성을 살해하기 위해 30시간 넘게 찾아 헤매다 분풀이로 범행 대상을 바꾼 것으로 확인됐다.
장씨는 범행 뒤 증거를 인멸하고 이주 여성을 살해하기 위해 흉기 한 점을 버리지 않고 소지하는 등 계획적으로 범행을 저지른 것으로 드러났다.
광주 광산경찰서는 14일 살인·살인미수·살인예비 혐의로 장윤기를 구속 송치했다고 밝혔다.
장씨는 지난 5일 새벽 0시 11분께 광주광역시 광산구 월계동 한 대학 앞 인도에서 여고생 A(16)양을 살해하고, '살려달라'는 비명을 듣고 도우러 달려온 남학생 B(17)군을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의다.
또 A양을 살해하기 이틀 전인 지난 3일 새벽, 1년 넘게 스토킹해 온 식당 아르바이트 동료인 이주 여성 C씨에게 몹쓸 짓을 하고, 살해하려 한 혐의도 받고 있다.
"장윤기 모든 범행, 교제 거부 이주 여성에 대한 성범죄서 시작"
경찰은 장씨의 모든 범행이 3일 새벽 C씨의 집에서 시작된 것으로 판단했다.
조사 결과 장씨는 새벽 택배 배송이 왔는지 알고 문을 연 C씨의 집에 침입, 교제 요구를 거부한 C씨의 목을 조르며 협박하고 성범죄를 저질렀다.
12시간 넘게 C씨를 붙잡아 둔 장씨는 점심시간 넘어 식당으로 함께 출근했으며, 이때 자신과 떨어진 C씨가 누군가에게 자신의 범행을 알린 것으로 의심하고 살인을 결심했다.
장씨는 3일 오후 5시께 흉기 2점을 구입해 C씨의 주거지로 향했고, 장씨를 피해 다른 지역으로 이사하기 위해 옷가지를 챙기러 집에 간 C씨의 눈에 띄었다.
겁에 질린 C씨가 112에 스토킹 신고했으며, 이때 경찰이 보낸 스토킹 경고 문자를 받은 장씨는 자신의 범죄가 들통난 것으로 알고 경찰의 위치 추적을 피하려고 휴대전화를 버리고 달아났다.
이후 C씨를 살해하기 위해 흉기를 소지한 채 C씨의 집과 직장 주변을 30시간 넘게 배회했다.
하지만 경찰의 신변 보호를 받으며 짐을 싸 사촌 언니가 사는 다른 지역으로 이미 거처를 옮긴 C씨를 찾지 못했다.
C씨는 이사 후 다음 날인 4일 경북 칠곡경찰서에 장씨를 성폭행과 스토킹 혐의 등으로 고소했다.
경찰 "분노 극에 달한 상태, 혼자 귀가하는 여고생으로 범행 대상 변경"
3일 저녁부터 5일 새벽까지 30시간 넘게 C씨를 찾아 헤매던 장씨의 분노는 일면식도 없던 여고생 A양에게 향했다.
경찰은 "분노가 극에 달해 배회하던 장씨가 A양이 혼자 귀가하는 모습을 보고 범행 대상을 변경했다"고 설명했다.
장씨는 차를 몰고 15분 가량 A양을 1㎞ 뒤따라가다, 인적이 드물고 폐쇄회로(CC) TV가 설치돼 있지 않은 장소에 차를 세우고 내린 뒤 A양이 걸어올 장소에서 미리 대기하고 있다 범행을 저질렀다.
범행 후에는 인근 건물 화장실에서 손을 씻고 흉기를 배수구에 버렸으며, 피가 묻은 옷을 세탁하는 등 증거를 인멸했다.
또 미리 알고 있던 빈집에서 잠을 자며 경찰의 추적을 피했다.
그러던 중 5일 오전 11시25분께 택시를 타고 자기 집 앞에 도착한 장씨는 미리 잠복해 있던 경찰에 붙잡혔다.
체포 당시 장씨는 개봉하지 않은 흉기 한 점을 가지고 있었다.
이에 대해 경찰은 "이주 여성 C씨를 살해하기 위해 남겨둔 것으로 판단했다"며 "장씨의 행적 등을 미뤄 C씨를 살해하려 한 것으로 보고 여고생 살인, 남학생 살인미수에 더해 살인예비 혐의를 추가했다"고 말했다.
다만, 범행 이후 다른 사람에게 위해를 가하거나 공범의 개입, 가족에게 범행 사실을 알린 정황은 발견하지 못했다고 설명했다.
"이상동기 범죄 아닌 계획·목적성 갖는 강력범죄
…반성의 모습 보이지 않아"
경찰은 장씨의 범행이 충동적으로 저지르는 이상동기 범죄가 아닌 계획적인 강력범죄라고 결론을 내렸다.
장씨는 경찰 조사 과정에서 살해한 대상이 "여성인지, 남성인지 몰랐다"라며 일관되게 우발적인 범행을 주장하고 있는 것으로 전해졌다.
이에 대해 경찰은 "C씨가 교제를 거절하자 살해하기로 결심하고 흉기를 미리 구입해 A씨를 찾아다니다가 혼자 귀가하던 여고생을 발견, 범행 대상을 변경해 살해한 계획 범행"이라고 말했다.
이어 "분석관 검토 결과로도 충동적으로 저지르는 이상동기 범죄로 보기 어렵다"며 "범행 대상과 장소를 선택한 것, 범행 전후 행위 등을 볼 때 계획성과 목적성을 갖는 일반 강력범죄로 보는 게 타당하다"고 덧붙였다.
경찰은 또 장씨가 수사 과정에서 '반성의 모습을 보이거나 사과의 말을 한 적 있냐'는 취재진 질문에 "저희에게 그런 것(사과의 말 전달)을 요청하거나 반성의 자료를 제출한 건 없었다"고 말했다.
앞서 장씨는 이날 오전 검찰 송치를 위해 광주 서부경찰서 유치장에서 나와 호송차에 올라타기 전 현재 심정을 묻는 취재진 질문에 "죄송합니다"라고 짧게 답했다.
한편 광주경찰은 장씨가 이주 여성 C씨에게 저지른 성범죄와 스토킹 혐의에 대해서도 신속하게 수사해 결론을 낼 방침이다.
또 같은 비극이 되풀이 되지 않도록 치안 시스템을 개선하고 범죄 예방 인프라 확충과 강력범죄에 대한 단호하고 강력한 처벌 등에 나설 계획이다.
[관련기사]
'광주 여고생 살해범' 23세 장윤기 신상공개
https://omn.kr/2i6pn
'여고생 살해범' 알바 동료 여성 살인예비 혐의 추가되나
https://omn.kr/2i5lg
[단독] '여고생 살해범', 이틀 전 알바 동료 여성 살해 위협
https://omn.kr/2i4wz
[단독] 광주 여고생 살해범, 추가 범행도 수사 중
https://omn.kr/2i439
'도주 우려' 광주 여고생 흉기 살해 20대 구속 https://omn.kr/2i3cy
심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거
https://omn.kr/2i1y9