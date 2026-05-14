[사진] 1839일의 해고, 1333일의 동조파업… 서면시장 거리에서 묻다

큰사진보기 ▲해고 1839일째를 맞은 부산 서면시장 수요집회 현장. 해고 노동자 김태경씨가 ‘원직복직·단체협약 체결·체불임금 지급’을 요구하는 조끼를 입은 채 수요집회를 마치고 서면교차로를 통해 행진을 하고 있다. 멀리 지방선거 후보의 얼굴은 크게 걸려 있지만, 거리의 노동자들에게 정치는 좀처럼 닿지 않는다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 번화가인 서면의 횡단보도를 지나는 시민들 사이, 마이크를 잡은 이는 (사)서면시장번영회 경리이자 현재 동조파업 1333일째를 맞고 있는 유일한 조합원 허진희씨. 일상은 흐르지만, 해고와 노동권 회복을 향한 시간은 거리 위에서 멈춰 서 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

13일 부산 서면시장에서는 해고 1839일째를 맞은 수요집회가 열렸다. 5년을 넘긴 거리의 시간이다. 지방선거를 앞두고 거리마다 후보들의 얼굴과 구호가 걸렸지만, 정작 이 긴 싸움을 이야기하는 정치의 목소리는 좀처럼 들리지 않았다.첫 번째 사진 속 뒷모습은 해고 노동자 김태경씨다. "원직복직 실시, 단체협약 체결, 체불임금 지급." 조끼에 적힌 요구는 거창하지 않다. 노동자가 일터로 돌아가고, 약속된 권리를 보장받게 해달라는 말이다. 그러나 그 요구는 1839일째 거리 위에 남아 있다.두 번째 사진 속 마이크를 든 이는 허진희 조합원이다. (사)서면시장번영회 경리로 재직 중인 유일한 조합원이자, 동조파업 1333일째를 버티고 있는 노동자다. 시민들은 횡단보도를 건너 각자의 일상으로 향하지만, 누군가의 시간은 여전히 그 자리에서 멈춰 있다.해고 노동자들의 싸움은 종종 '길어진 문제'로 취급된다. 하지만 길어진 것은 문제가 아니라, 문제를 풀지 않는 시간일지 모른다. 사회적 책임과 의무가 제 기능을 잃어버린 시대를 우리는 너무 오래 바라보고 있는 건 아닐까.