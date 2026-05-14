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사회

부산경남

26.05.14 10:23최종 업데이트 26.05.14 10:23

[사진] 1839일의 해고, 1333일의 동조파업… 서면시장 거리에서 묻다

지방선거의 말들은 넘쳤지만, 해고 노동자들의 시간은 좀처럼 불리지 않는다

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해고 1839일째를 맞은 부산 서면시장 수요집회 현장. 해고 노동자 김태경씨가 ‘원직복직·단체협약 체결·체불임금 지급’을 요구하는 조끼를 입은 채 수요집회를 마치고 서면교차로를 통해 행진을 하고 있다. 멀리 지방선거 후보의 얼굴은 크게 걸려 있지만, 거리의 노동자들에게 정치는 좀처럼 닿지 않는다.
해고 1839일째를 맞은 부산 서면시장 수요집회 현장. 해고 노동자 김태경씨가 ‘원직복직·단체협약 체결·체불임금 지급’을 요구하는 조끼를 입은 채 수요집회를 마치고 서면교차로를 통해 행진을 하고 있다. 멀리 지방선거 후보의 얼굴은 크게 걸려 있지만, 거리의 노동자들에게 정치는 좀처럼 닿지 않는다. ⓒ 정남준

13일 부산 서면시장에서는 해고 1839일째를 맞은 수요집회가 열렸다. 5년을 넘긴 거리의 시간이다. 지방선거를 앞두고 거리마다 후보들의 얼굴과 구호가 걸렸지만, 정작 이 긴 싸움을 이야기하는 정치의 목소리는 좀처럼 들리지 않았다.

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첫 번째 사진 속 뒷모습은 해고 노동자 김태경씨다. "원직복직 실시, 단체협약 체결, 체불임금 지급." 조끼에 적힌 요구는 거창하지 않다. 노동자가 일터로 돌아가고, 약속된 권리를 보장받게 해달라는 말이다. 그러나 그 요구는 1839일째 거리 위에 남아 있다.

부산 번화가인 서면의 횡단보도를 지나는 시민들 사이, 마이크를 잡은 이는 (사)서면시장번영회 경리이자 현재 동조파업 1333일째를 맞고 있는 유일한 조합원 허진희씨. 일상은 흐르지만, 해고와 노동권 회복을 향한 시간은 거리 위에서 멈춰 서 있다.
부산 번화가인 서면의 횡단보도를 지나는 시민들 사이, 마이크를 잡은 이는 (사)서면시장번영회 경리이자 현재 동조파업 1333일째를 맞고 있는 유일한 조합원 허진희씨. 일상은 흐르지만, 해고와 노동권 회복을 향한 시간은 거리 위에서 멈춰 서 있다. ⓒ 정남준

두 번째 사진 속 마이크를 든 이는 허진희 조합원이다. (사)서면시장번영회 경리로 재직 중인 유일한 조합원이자, 동조파업 1333일째를 버티고 있는 노동자다. 시민들은 횡단보도를 건너 각자의 일상으로 향하지만, 누군가의 시간은 여전히 그 자리에서 멈춰 있다.

해고 노동자들의 싸움은 종종 '길어진 문제'로 취급된다. 하지만 길어진 것은 문제가 아니라, 문제를 풀지 않는 시간일지 모른다. 사회적 책임과 의무가 제 기능을 잃어버린 시대를 우리는 너무 오래 바라보고 있는 건 아닐까.

#전재수#부산시장#서면시장#비주류사진관

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정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

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