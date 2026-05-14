누군가의 아버지, 우리 모두의 영웅을 만나다

큰사진보기 ▲서산시가 오는 6월 호국보훈의 달을 맞아 6.25 참전유공자들의 희생을 기리고 그들의 삶을 기록한 특별사진전 '나의 아버지, 나의 영웅'을 개최한다. ⓒ 정주은 관련사진보기

큰사진보기 ▲정주은 대표는 "93세가 최연소일 정도로 유공자분들의 고령화가 심각해 촬영 도중에도 서글픔을 느꼈지만, 완성된 사진을 보며 '영정 사진으로 써야겠다'며 웃으시는 어르신들을 보며 기록의 소중함을 다시금 깨달았다"고 전했다. ⓒ 정주은 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고령의 참전용사들을 직접 찾아가 설득하고, 직접 화장을 해드리며 마음을 연 정주은(사진 왼쪽), 민인애 대표 ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시가 오는 6월 호국보훈의 달을 맞아 6.25 참전유공자들의 희생을 기리고 그들의 삶을 기록한 특별사진전 '나의 아버지, 나의 영웅'을 개최한다.이번 전시는 단순한 기록물을 넘어, 지역 사회의 따뜻한 재능기부와 보훈단체의 협력이 빚어낸 결실이라는 점에서 그 의미가 깊다.루시아카데미 민인애 대표와 ㈜청춘작가 정주은 대표가 사진 촬영 및 기획 전반에 참여했으며, 6.25참전유공자회 서산시지회의 후원으로 참전용사 20여 명의 생생한 모습이 카메라 앵글에 담겼다.이번 전시의 시작은 민인애 대표의 개인적인 소망에서 비롯됐다. 6.25 참전용사인 자신의 아버지가 거실에 걸어둔 하얀 정복을 보고 '가장 멋진 모습'을 남겨드리고 싶어 정주은 작가에게 도움을 요청한 것이 서산 지역 참전용사 전체를 위한 프로젝트로 확장된 것이다.두 대표는 고령의 참전용사들을 직접 찾아가 설득하고, 직접 화장을 해드리고 넥타이를 매만져주며 어르신들의 마음을 열었다.정주은 대표는 "93세가 최연소일 정도로 유공자분들의 고령화가 심각해 촬영 도중에도 서글픔을 느꼈지만, 완성된 사진을 보며 '영정 사진으로 써야겠다'며 웃으시는 어르신들을 보며 기록의 소중함을 다시금 깨달았다"고 전했다.전시는 2026년 6월 1일부터 30일까지 한 달간 서산시청 본관 및 민원봉사과 로비에서 진행된다.참전유공자들의 숭고한 헌신과 그 이면에 감춰진 평범한 '아버지'로서의 따뜻한 시선을 담은 사진 20여 점이 시민들을 맞이한다.특히 제76주년 6.25 전쟁 기념일인 6월 25일에는 더 많은 시민과 보훈 가족이 관람할 수 있도록 기념식장인 베니키아호텔 로비로 장소를 옮겨 이동 전시를 이어갈 예정이다.민인애 대표는 "참전용사들이 없었다면 우리가 누리는 지금의 행복은 없었을 것"이라며 "경제적 지원도 중요하지만, 무엇보다 이분들을 존경하는 예우의 문화가 확산되길 바란다"고 강조했다.김영식 서산시 사회복지과장은 "민간의 자발적인 헌신으로 뜻깊은 전시를 열게 되어 기쁘다"며 "이번 사진전을 통해 자라나는 미래 세대가 호국 정신의 가치를 되새기고, 유공자분들이 존경받는 사회 분위기가 더욱 확산되길 기대한다"고 밝혔다.