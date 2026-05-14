적극적 복지, 직권 신청 전에 해야 할 것

큰사진보기 ▲보건복지부 전경 ⓒ 유창재 관련사진보기

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최근 정부는 아동수당법상 아동수당과 부모급여, 저출산·고령사회기본법상 첫만남이용권, 기초연금법상 기초연금 및 장애인연금법상 장애인연금 등은 별도의 신청 없이 자동 지급하고, 위기가구에 대해서는 동의 없이도 사회보장급여를 직권 신청할 수 있도록 하는 이른바 '적극적 복지' 체계로의 전환을 추진하고 있다. 구체적으로는 '위기가구 지원을 위한 복지안전매트 강화 방안'으로, 기존에 '신청해야 지원받는' 사회보장체계에서 벗어나 위기 사항을 선제적으로 찾아 개입하는 '적극적 복지'로 정책 방향을 전환한다는 것이다.이를 위해 위기가구 발굴 시스템을 체계화하고, 사회보장급여의 신청주의를 개선하여, 위기가구의 소득은 물론 돌봄, 심리 지원도 보완하되 현장의 복지공무원을 적극 지원하여 부담을 최소화하고자 하고 있다.우리나라 사회보장정책의 기본적인 사항을 규정하고 있는 사회보장기본법을 살펴보면, 제2조에서 "사회보장은 모든 국민이 다양한 사회적 위험으로부터 벗어나 행복하고 인간다운 생활을 향유할 수 있도록 자립을 지원하며, 사회참여·자아실현에 필요한 제도와 여건을 조성하여 사회통합과 행복한 복지사회를 실현하는 것"을 기본이념으로 정하고 있다. 그리고 그 방법으로 제11조에서 "사회보장급여를 받으려는 사람은 관계 법령에서 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체에 신청하여야 한다"고 정하고 있다. 다만 예외적인 경우에 있어서 "관계 법령에서 따로 정하는 경우에는 국가나 지방자치단체가 신청을 대신할 수 있다"고 정하면서 이른바 신청주의의 예외로서 직권신청제도를 마련하고 있다.한편 사회보장기본법 제34조, 제35조와 제36조는 국가와 지방자치단체에 대하여 사회보장급여가 필요한 사람 및 일반 국민에게 설명하도록 노력하고, 상담에 응해야 하며, 관련 내용을 알려야 할 의무를 규정하고 있다. 이와 같은 설명 및 상담 등과 같은 지원체제에 관해서 그동안은 단순히 사회보장의 절차적 측면에서만 고려되어, 설명 및 상담 그 자체가 급여로서의 실체적 측면을 가지고 있다는 것에 관해서 이론 및 제도적으로 충분히 논의되지 못하였다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 설명 및 상담 등과 같은 지원체제는 사회적 대응이 필요한 일정한 사회적 위험에 대하여 국가 차원의 소득재분배를 통하여 빈곤문제를 해결하는 기존의 사회보장으로는 대응할 수 없는 사람들에 대하여 지역사회를 기반으로 한 '적극적 복지'를 추구할 수 있는 방법이라 할 수 있다.나아가 이념적으로도 기존의 사회보장에 관한 논의가 우리나라 헌법이 정하는 인간다운 생활을 할 권리를 중심으로 물질적인 필요의 충족에 의한 결과로서의 최저생활의 보장에 초점을 맞추어 왔지만, 앞으로는 '행복하고 인간다운 생활을 향유할 수 있도록 자립을 지원하며 사회참여·자아실현' 과정 내지는 프로세스에도 초점을 맞출 필요가 있다.구체적으로는 첫째 개인의 의한 자주적이고 자율적인 삶의 구축을 가능하게 하는 삶의 방식에 대한 선택의 폭을 확보하는 방법으로, 나아가 필요 충족이라는 결과만이 아닌 과정이나 프로세스에 초점을 맞추는 것, 둘째 이와 같은 과정 내지 프로세스를 보장함에 있어서 각 개인이 일정한 복리(Welfare)를 달성하기 위한 수단으로서의 가치에 머무르는 것이 아닌 그 자체가 복리의 구성요소로서의 내재적 가치를 가진다는 것이다.이와 같이 과정 내지 프로세스에 초점을 맞추기 위해서는 물질적인 필요의 충족에 한정되지 않는 지원의 중요성이 강조되는데, 이에 사회보장에 관한 설명 및 상담 등과 같은 지원체계의 정비가 필요하다 하겠다. 사회보장은 행복하고 인간다운 생활을 보장하는 사회안전망으로서의 패러다임 및 노동시장에 참여를 통하여 자립을 촉진하는 워크페어로서의 패러다임은 물론, 모두가 본인의 인생 목적에 따라 삶의 방식을 선택할 수 있는 조건을 보장하는 것, 즉 자기결정권을 보장하는 패러다임 또한 필요하다.