고양시, 군소음 피해보상금 확정... 주민들 반응은

큰사진보기 ▲지난 11일 고양시 줌시티 회의실에서 열린 2026년 제1차 고양시 군소음대책 심의위원회 회의 모습. ⓒ 고양시 제공. 관련사진보기

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고양비행장 주변의 군사시설 소음 피해를 입고 있는 고양특례시 화전동과 대덕동 일부 지역 주민들에 대한 올해 피해보상금이 확정됐다. 하지만 일각에서는 '수십 년간 겪어온 소음 피해에 비해 보상 규모가 적고, 산정 기준마저 까다롭다'는 주장이 나오고 있다. 고양시 측은 '관련 법에 기재된 공통 기준이라, 시가 자체적으로 예산을 조정할 수는 없다'는 입장이다.13일 고양시에 따르면, 시는 지난 11일 '2026년 제1차 고양시 군소음대책 심의위원회'를 개최하고 소음대책지역 거주 주민 100명(신청 기준 149건)에게 총 2317만 8880원의 보상금을 지급하기로 원안 가결했다.대상 지역은 모두 제3종 구역으로 분류되어 1인당 월 최대 3만 원의 보상금 산정 기준이 적용된다. 이번 보상 대상 기간은 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 이전 기간 미신청 건도 일부 포함됐다.문제는 이 '월 3만 원'마저도 온전히 지급되지 않는 경우가 많다는 점이다. 보상금은 실제 거주기간은 물론, 전입 시기, 직장 또는 사업장과 거주지 간의 거리 등에 따른 '감액 기준'을 엄격하게 적용해 최종 산정된다.지역 주민자치 활동 현장 등에서 청취한 피해 지역 주민들의 반응은 어떨까.화전동의 한 주민은 "여름철 헬기 소음으로 인한 스트레스와 재산권 침해 등 그동안 입은 피해를 생각하면 월 3만 원이라는 기준 자체도 턱없이 부족하다"며 "그런데 직장이 서울이나 타 지역에 있어 거주지와 멀다는 이유로 여기서 또 감액을 당하니, 실상 손에 쥐는 것은 몇 만 원 남짓이다. 피해 주민을 두 번 울리는 탁상행정"이라고 말했다.주간에는 타 지역 직장에 있더라도, 야간이나 주말 휴일 동안 주거지에서 겪는 소음 피해 역시 심각한데 이를 전혀 고려하지 않은 점이 아쉽다는 지적이다.13일 기후에너지과 군소음 보상 담당자와의 전화 인터뷰에 따르면, 시 관계자는 "주민분들이 느끼시는 상실감과 불만에 대해 시에서도 깊이 공감하고 있다"라면서도 "다만 현재의 보상 금액(제3종 3만 원)과 직장 거리 등에 따른 감액 기준은 국방부의 '군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률(군소음보상법)'에 명시된 전국 공통 법적 기준이라, 고양시가 자체적으로 예산을 늘리거나 감액 기준을 무시하고 지급할 수는 없는 상황"이라고 설명했다.이어 "시 차원에서는 주민들의 실질적인 권리 구제를 위해 국방부에 보상 대상지 확대와 불합리한 감액 기준 완화를 지속적으로 건의하고 있다"며 "관련 지자체들과 연대해 법령 개정을 이끌어낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 고양시는 심의위원회에서 결정된 보상금액을 5월 중 대상자에게 개별 통보할 예정이다. 이의가 있는 주민은 통보일 기준 60일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 동의하는 주민에게는 8월 31일까지 보상금이 지급된다.