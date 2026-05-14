'광주 여고생 살해범' 23세 장윤기 신상공개

▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해하고, 도우러 온 남학생에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)의 신상정보가 14일 공개됐다. 장윤기의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진) 등 신상정보는 '특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률'에 따라 오는 6월 12일까지 30일 동안 광주경찰청 누리집에 공개된다. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기