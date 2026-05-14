'광주 여고생 살해범' 23세 장윤기 신상공개

심야 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해하고, 도우러 온 남학생에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)의 신상정보가 14일 공개됐다.
광주경찰청은 살인·살인미수 등 혐의로 구속된 장윤기의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진) 등 신상정보를 이날 오전 7시부터 광주경찰청 누리집에 게시했다.
게시 기간은 6월 12일까지 30일간이다.
경찰은 지난 8일 신상정보 공개를 결정했지만, 장윤기가 동의하지 않아 5일 동안 유예 기간을 두고 이날 게시했다.
광주에서 '특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률'을 근거로 신상이 공개된 피의자는 장윤기가 처음이다.
장윤기는 지난 5일 새벽 0시 11분께 광주광역시 광산구 월계동 한 대학 앞 인도에서 여고생(17)을 살해하고 비명을 듣고 도우러 달려온 남학생(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.
또한 여고생을 살해하기 이틀 전인 지난 3일 새벽, 식당 아르바이트 동료였던 외국인 여성을 성폭행하고 1년 넘게 스토킹한 혐의도 받고 있다.
경찰은 이날 오전 장윤기를 검찰에 구속 송치했으며, 외국인 여성을 계획적으로 살해하려고 했는지 등 구체적인 수사 결과를 발표한다.
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