'자기결정권' 보장되지 않는 법이 장애인권리보장법?

▲2022년 6월 20일, 한국장애인단체총연맹 등이 주도했던 '제6차 장애인정책종합계획 수립을 위한 장애인단체 제안 마련 TF' 회의 현장. 5년 동안의 정부 정책 방향을 논의하는 중대한 자리임에도 정작 정신적 장애인 당사자의 모습은 보이지 않는다. 본문에서 지적한 '제공자 중심의 정책 계획'이 어떻게 이루어졌는지를 단적으로 보여주는 장면이다. ⓒ 한국장애인단체총연맹 보도자료 관련사진보기