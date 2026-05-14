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사회

광주전라

26.05.14 11:36최종 업데이트 26.05.14 11:37

억울한 누명 쓰고 즉결처형된 박찬길 검사, 78년 만에 희생자 인정

부친 박인서씨도 여순10·19사건 희생자로 공식 결정… 함께 희생된 방기환 서기는 미인정 상태

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여순사건위원회의 통지서 유족에게 전달된 여순사건위원회의 희생자와 유족 인정 통지서
여순사건위원회의 통지서유족에게 전달된 여순사건위원회의 희생자와 유족 인정 통지서 ⓒ 유족 제공

1948년 당시 억울한 누명을 쓰고 토벌 경찰에 의해 즉결처형된 박찬길 검사와 그의 부친 박인서씨가 최근 여수·순천 10·19 사건 희생자로 공식 인정됐다.

여수·순천10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 박 검사와 그의 부친을 '희생자'로, 박 검사의 아들 및 손자들을 '유족'으로 결정해 통지했다. 사건 발생 78년 만이다. 박찬길 검사의 유족으로는 아들인 박경진 목사(78)와 그의 자녀 1남 2녀가 있다.

박찬길 검사(1910~1948)는 황해도 은율군 출신으로 숭실전문학교 문과를 졸업한 뒤 일본 중앙대학 에서 법학을 공부했다. 해방 이후 실시된 첫 조선변호사시험에 합격했으며, 1947년 광주지방검찰청 순천지청 차석검사로 임관했다.

박찬길 검사 숭실전문학교 졸업 앨범 속 박찬길. 현재 그의 유일한 사진이다.
박찬길 검사숭실전문학교 졸업 앨범 속 박찬길. 현재 그의 유일한 사진이다. ⓒ 유족 제공

그러나 여순사건 직후인 1948년 10월 23일, 경찰 토벌대는 박 검사에게 '인민재판장' 혐의를 씌워 재판 없이 총살했다. 당시 법원 서기 방기환씨 등 20여 명의 민간인과 함께 순천농림학교(현 순천대학교 ) 인근에서 희생됐다.

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이 사건은 유족들의 탄원으로 이듬해 광주지방검찰청이 수사에 나서며 세상에 알려졌다. 검찰은 박 검사가 인민재판장을 맡았다는 혐의가 '사실무근'이라고 결론 내렸다. 당시 수사에서는 일부 경찰이 과거 대한노총 계열 사건 수사 과정에서 박 검사에게 개인적 반감을 품고 있었으며, 여순사건의 혼란 속에서 그에게 좌익 혐의를 덧씌운 정황도 드러났다.

또 검찰 수사에서는 경찰 사찰계 인사들이 박 검사의 부친 박인서 씨까지 폭행해 숨지게 한 사실과 허위 자술서를 작성한 정황도 확인됐다. 당시 광주지검은 이를 두고 "하등 근거 없는 조치"라고 밝힌 바 있다.

박 검사의 아들 박경진 목사는 "아버지와 할아버지를 억울하게 잃고도 당시에는 시신조차 수습할 수 없었다"며 "이제라도 국가가 희생자로 인정해 억울한 누명을 벗겨주니 다행"이라고 말했다.

한편 박찬길 검사와 함께 즉결처형된 법원 서기 방기환 씨의 희생은 아직 공식 인정되지 않은 상태다. 당시 검찰 수사가 박 검사 사건 중심으로 진행되면서 방 서기 관련 기록은 상대적으로 적은 것으로 알려졌다. 최근 유족이 희생자 신청 절차를 밟고 있으나, 관련 자료와 가족관계 입증 서류 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.박찬길 검사 사건을 자세히 알고 싶은 독자들을 위해 아래 기사를 링크해 주세요.
'박찬길 검사 총살 사건' 수사기록 72년 만에 발견(https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002778924)


#박찬길검사#여순사건

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    • 여수솔샘교회 목사입니다. '정의와 평화가 입맞추는 세상' 함께 꿈꾸며 이루어 가기 원합니다.

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