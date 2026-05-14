물 속의 사냥꾼, 베트남 습지에서 만난 가마우지 4종

큰사진보기 ▲Indian Cormorant 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲Little Cormorant ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 눈이 독특한 Indian Cormorant ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲Oriental Darter 뱀목가마우지 ⓒ 이경호 관련사진보기

▲베트남 메콩델타의 짬침국립공원에서 만난 가마우지류 이야기. 새와 사람의 이야기 / 새랑새

습지에서 가장 자주 눈에 띄는 새 가운데 하나는 검은 몸을 하고 물 위를 낮게 떠다니는 가마우지류였다. 대한민국에도 가마우지류는 어디서나 쉽게 볼 수 있는 새라 눈에 쉽게 익숙해졌다. 검은 몸, 긴 부리, 잠수하는 습성, 그리고 잠수를 마치면 날개를 펴 말리는 습성만으로도 가마우지류인 것을 쉽게 확인할 수 있었다.오리류처럼 완벽한 방수 깃털 구조를 가진 것이 아니라 어느 정도 물이 스며들기 때문에, 잠수 후에는 반드시 날개를 펼쳐 말리는 행동을 한다. 베트남의 가마우지류는 대한민국과는 매우 큰 차이를 보였다. 어떤 종은 둥글고 짧은 목을 가졌고, 어떤 종은 뱀처럼 긴 목을 흔들며 헤엄친다. 눈빛조차 달랐다. 베트남 메콩델타의 짬침국립공원에서는 4가지 종류의 가마우지류를 만날 수 있었다. 다른 종류의 가마우지가 나무 위에서 십자가처럼 날개를 펼친 채 움직이지 않는 장면은 오히려 너무나 익숙했다.가마우지류는 뛰어난 잠수 사냥꾼이다. 긴 몸과 물갈퀴 달린 발을 이용해 수중에서 빠르게 움직이며 물고기를 추적한다. 물 속 시야에 적응한 눈 구조를 가지고 있어 잠수 상태에서도 먹이를 효과적으로 사냥하는 것으로 알려져 있다. 일부 종은 무리를 지어 물고기를 얕은 곳으로 몰아넣고 사냥하기도 한다.짬침국립공원에서도 여러 마리가 일정한 간격으로 움직이며 사냥하는 장면을 볼 수 있었다. 한 마리가 잠수하면 다른 개체가 주변을 경계하듯 움직였고, 잠시 뒤 전혀 다른 곳에서 머리를 드러냈다. 매우 효율적인 움직임이었다.가마우지는 오래 전부터 인간과도 특별한 관계를 맺어 왔다. 중국과 일본 일부 지역에서는 전통적으로 '가마우지 낚시'가 이어져 왔다. 사람들은 훈련된 가마우지 목에 끈을 묶여 큰 물고기를 삼키지 못하게 한 뒤 물고기를 잡도록 했다. 가마우지의 낚시 노동은 수백 년 이어온 전통문화가 되었다. 어업의 기술이지만 소, 말, 개 등 처럼 인간과 야생동물이 관계를 맺어온 역사이기도 하다.짬침국립공원에서 가장 흔하게 만난 종은 little cormorant였다. 이름 그대로 우리나라에 서식하는 가마우지류에 비해 비교적 작은 체구를 가진 가마우지였다. 둥글고 짧은 목을 가지고 있었기 때문에 개인적으로는 부드러운 인상을 받았다. 수면 가까이 낮게 떠다니며 잠수하는 경우가 많았고, 나무 등 횟대 위에 여러 마리가 함께 쉬는 장면도 쉽게 볼 수 있었다. 번식기에는 얼굴 주변 피부색이 조금 더 밝아진다고 한다.현장에서 함께한 응우옌 티 응아(Chị Nguyễn Thị Nga) 씨가 아니었다면 쉽게 동정하지 못했을 종도 있었다. 실제로 짬침의 수로와 습지 곳곳에서 가장 자주 확인되는 가마우지류였고, Indian Cormorant였다. 탐조 마지막 무렵에는 Indian Cormorant 두 마리를 확인할 수 있었다. 얼핏 보면 little cormorant와 매우 비슷하지만, 가까이에서 보면 차이가 드러났다. 특히 눈빛이 인상적이었다. Indian Cormorant는 푸른빛이 도는 눈을 가지고 있었고, little cormorant는 상대적으로 검고 어두운 눈동자를 보였다. 또 부리가 조금 더 길고 가는 느낌이었다. 응우옌 티 응아씨가 아니었다면 구분조차 못했을 것이다.이 종은 비교적 깊은 물에서도 잠수를 잘하며, 단독 혹은 소규모 무리로 움직이는 경우가 많다고 설명했다. 가까운 거리에서 관찰하지 않았다면 구별하기 어려웠을 것이다. 눈동자가 보일 정도로 가까운 곳에서 만났기 때문에 설명을 토대로 동정이 가능했다. 우린 오랜 기간 두 종을 비교할 수 있었다. 비슷한 새를 오랫동안 보며 구분점을 찾아가는 것은 탐조에 매우 중요한 과정이고, 두 종을 비교하는 것은 매우 즐거운 일이었다.가장 독특한 인상을 남긴 종은 Oriental Darter였다. 일반적인 가마우지류보다 훨씬 긴 목을 가지고 있으며, 헤엄칠 때는 몸 대부분이 물 속에 잠기고 목만 수면 위로 드러난다. 실제로는 가마우지와 가까운 무리지만 별도의 분류군으로 다뤄진다.그래서 멀리서 보면 마치 뱀이 물 위를 지나가는 것처럼 보인다. 국내에서는 흔히 '뱀목가마우지'라고 부른다. 사냥 방식도 독특하다. 재빠르게 목을 뻗어 물고기를 찌르듯 잡는데, 일반 가마우지류보다 훨씬 날렵한 움직임을 보여 준다고 한다. 가까이에서 보니 목 근육의 움직임까지 보일 정도였다. 나무 위에서 날개를 펼친 모습은 거의 선사시대 생물처럼 느껴질 만큼 독특했다. 습지와 자연에서는 이렇게 독특한 생각을 불러일으킨다. 익숙한 새의 세계 안에도 전혀 다른 형태와 진화의 결과를 보고 느끼게 하는 것이 자연이다.우리나라에서도 흔하게 볼 수 있는 민물가마우지도 확인할 수 있었다. 짬나무 위에 여러 마리가 함께 앉아 있었는데, 국내 강변에서 보던 모습과 크게 다르지 않았다. 민물가마우지는 최근 국내에서 개체수가 빠르게 증가하며 사회적 논란의 중심에 서기도 했다. 집단번식지가 형성되면서 배설물로 인한 수목 고사 문제, 어업 피해 논란 등이 이어졌다. 결국 환경부는 유해야생동물로 지정했다. 과거에는 보기 힘든 새였지만 이제는 지나치게 많다고 말하는 상황까지 온 셈이다.민물가마우지의 증가는 단순히 한 종의 문제가 아니라 하천 생태계 변화와도 연결되어 있다. 먹이 자원이 충분하고 대형 포식자가 줄어든 환경 속에서 개체수가 증가한 측면도 있다. 특히 하천이 보, 낙차공, 댐 등으로 가마우지류가 좋아하는 호소로 변하면서 개체수가 증가했다. 결국 인간의 행위가 이런 결과를 초래했고, 다른 종까지 연결된 서식처와 생태계에 영향을 가지게 된 것이다.짬침에서 만난 민물가마우지 역시 거대한 습지 생태계 속에서 물고기를 사냥하며 살아가고 있었다. 베트남의 가마우지류와 같은 물새들의 삶은 다르기도 하고 같기도 했다. 가마우지류는 물과 함께 진화한 새들이다. 잠수하고, 사냥하고, 젖은 날개를 햇빛에 말리며 살아간다. 인간은 그것을 보고 불길하다거나 탐욕스럽다거나, 때로는 지나치게 많다고 평가하며 낚시에 이용하기도 하지만, 새들은 늘 하던 일을 반복하며 오늘도 습지의 일부로 살아가고 있었다.