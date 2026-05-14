"매출이 곧 인격"... 화려한 겉모습 뒤 패션 디자이너의 혹독한 현실

큰사진보기 ▲의상실 사진패스트 패션이 유행함으로써 점점 치열해지는 속도와 경쟁은 패션 디자이너들에게 가혹하다. 빠르게 옷을 디자인하고 여러 종의 옷을 생산해내야 하는 패션업계에서 속도와 마감에 따른 압박감을 느끼고 이에 맞추기 위해 긴 시간 일해야 하는 경우가 많으며, 개개인의 매출 실적이 드러나기 때문에 압박감이 상당하다. ⓒ 김영정 관련사진보기

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"매출 현황표 좀 심한데 보잖아요. 그러면 그 주 매출이 베스트부터 워스트까지 쫙 뜨고 그 옆에 디자이너 누르면 쫙 떠요. 그러니까 나중에 연봉 협상하거나 상반기 리뷰를 하게 될 경우에는 제 이름이 000니까 000 베스트 몇 개 그래서 매출의 몇 프로 그리고 워스트 몇 개..." (38세 니트 디자이너)

"한참 많이 일을 할 때는 두통을 항상 갖고 다녔던 것 같아요. 저뿐만 아니라 동료들도 두통. 그러니까 스트레스 같은 게 엄청 많다 보니까 두통에도 많이 시달리고. 그리고 잠을 못 잔다거나, 요새는 그래도 약이 좀 잘 나오긴 하는데, 힘들어서 술을 많이 먹는다거나 술에 의존하는 사람들도 주변에 좀 많아서..." (42세 남성복 디자이너)

"특히 먼지에 굉장히 취약하죠, 저희가. 비염은 항상 갖고 있는 것 같아요." (46세 남녀 캐쥬얼 디자이너)

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 김영정님은 사회건강연구소 연구위원입니다.



패션 디자이너를 노동자라고 생각해 본 적이 있는가? 한국에서 패션 디자인에 관한 관심은 판매와 소비 또는 디자인 작품 자체에 집중되어 왔다. 실제로 패션 디자이너에 관한 학술연구는 디자인에 관한 주제, 즉 유명 디자이너의 작품 특성이나 미의식에 집중되어 있고, 디자이너의 고용이나 노동에 관한 연구는 거의 찾아볼 수 없다. 직업으로서 패션 디자이너는 TV 드라마에서도 흔히 볼 수 있을 만큼 익숙하지만, 노동자로서의 패션 디자이너는 여전히 낯설다.사회건강연구소의 <"우아한 직업?" : 패션 디자이너의 노동 특성과 건강 문제>(김영정·류지아· 정진주, 2024) 는 낯설은 존재로서의 '노동자' 패션 디자이너들이 어떤 경험을 하는지를 드러내고 분석한 연구다.인터뷰에 참여한 현직 디자이너들에 따르면, 이들은 대개 어린 시절부터 시각적인 아름다움과 옷에 관심을 가지고 디자인이나 미술 계열로 진학하여 비교적 일찍 진로를 결정한 뒤 패션 디자이너가 되지만, 취업 후에는 기대했던 것과 달리 높은 노동강도와 낮은 임금의 혹독한 현실을 마주한다. 패션 잡지를 보면서 대중이 패션 업계에 갖게 되는 이미지, 드라마에서 종종 재현되는 패션 디자이너의 모습과는 사뭇 다른 현실이다.패션 디자이너들은 초기에 회사를 그만두는 경우가 흔하다. 통계에 따르면 섬유패션산업 종사자의 평균 근속년수가 11.3년인데 그 중에서도 디자이너는 6.8년으로 '기타' 직군을 제외하고는 근속년수가 가장 짧았다(한국패션산업협회, 2023년 봉제업체 실태조사 결과보고서).언뜻 자발적 퇴사나 이직의 모양새를 띠기는 하지만 사실은 불만족스러운 노동조건 때문이며 회사의 직접적인 퇴사 압박도 있는 것으로 드러났다. 이들의 잦은 이직은, 임금 인상이 체계적이지 않은 사업장이 많아 이직만이 급여를 높일 수 있는 거의 유일한 기회이기 때문이기도 하다.특히 장시간 노동과 매출 압박이 대표적인 스트레스 원인이다. 패스트 패션이 유행함으로써 점점 치열해지는 속도와 경쟁은 패션 디자이너들에게 가혹하다. 빠르게 옷을 디자인하고 여러 종의 옷을 생산해내야 하는 패션업계에서 속도와 마감에 따른 압박감을 느끼고 이에 맞추기 위해 긴 시간 일해야 하는 경우가 많으며, 개개인의 매출 실적이 드러나기 때문에 압박감이 상당하다."매출이 곧 인격이다"라는 말이 공공연히 언급될 정도로 디자이너들의 실적을 매출로 파악하는 문화는 개인에게 스트레스를 주고 부당한 처우의 배경이 되기도 한다. 판매 실적이 인사고과에 반영되는 것은 물론, 현황표가 직원들에게 공개되기도 하고 직접적으로 질책을 동반한 압박을 받기도 한다.절대적인 인원 부족도 문제지만, 디자인이라는 작업의 특성상 정해진 시간에 루틴을 반복하기보다는 질적인 성취를 추구하는 프로젝트성 작업을 수행한다는 점도 장시간 노동 및 스트레스와 관련있다. 패션 디자이너의 작업이 양 뿐만 아니라 질을 담보해야 하는 특성을 갖고 있으며 계속적인 수정을 통해 더 나은 결과를 내는 작업이라는 점에서 기약 없이 오래 일하는 경우가 생기기도 한다. 또한 디자이너가 제작 과정의 많은 단계에 개입하고 콘트롤해야 하다보니 오류가 나올 때 해결해야 하는 경우가 많아 일하는 시간이 길어지곤 한다.심리적 압박감과 스트레스로 인해 음주와 흡연이 습관화되기도 하고 공황장애나 우울 등 정신건강의 문제가 생기기도 한다. 사고와 달리 질병에 대해서는 대개 정확한 병명을 알고 있다거나 산재, 직업성 질환이라 확신하는 경우가 많지 않다. 그럼에도 패션 디자이너들은 과로와 스트레스로 인해 건강이 나빠졌다고 인식하고 있다. 사례로 언급된 건강 문제는 불면증, 두통, 신우신염, 위염, 탈모, 대상포진, 방광염, 원인을 알 수 없는 기침 등으로 매우 다양하다.근골격계와 호흡기 질환도 자주 발생한다. 원단을 들고 옮기는 동작을 하다가, 또는 오랜 시간 그림을 그리다가 허리에 무리가 가는 경우가 생긴다. 특히 자주 일어나는 건강 문제는 피부와 호흡기 질환이다. 섬유 소재로 인한 비염, 천식과 피부염은 많은 디자이너들이 갖는 질환으로 꼽힌다.노동안전보건의 측면에서도 이들은 충분히 조명되지 않았다. 사망에 이르거나 중대한 질환이 집단적으로 발생하는 경우 또는 현저한 노동취약성이 드러나는 집단이 아니라면 관심을 받기 어려운 탓에, 패션 디자이너들의 건강 문제는 전혀 드러나 있지 않다.패션의류산업 내에서 예외적으로 봉제업 종사자들에 대해서는 노동환경 실태조사도 이루어지고 지자체의 작업환경 지원사업이 진행되기도 했으나, 디자이너에 대해서는 알려지지 않은 상태다. 당사자들 사이에도 직업과 관련한 건강 문제가 사소하거나 너무 당연하여 어쩔 수 없는 것으로 받아들여지는 현상이 발견되는데, 이는 사업장에서 풍부한 교육과 정보 공유가 이루어지지 않은 데다 이들의 권리를 대변할 조직을 찾기 힘들다는 점과도 관련이 있는 것으로 보인다.장시간 노동의 원인, 특성, 결과는 직업적 특성을 고려한 접근과 구체적인 분석이 필요하다. 부족한 인력을 현직 노동자들의 장시간 노동으로 메꾸는 일반적인 문제 외에도, 아이디어를 고민하고 거듭된 수정과 보완을 통해 더 나은 결과물을 기대하는 작업 특성으로 인해 이들의 장시간 노동이 정당화되는 경향이 있는데, 이러한 성격은 게임 및 IT, 연구, 문화예술 노동자들에게서도 유사성을 찾을 수 있다.좋은 디자인을 결과물로 얻을 수 있기 위해서는 단지 오래 일하도록 하거나 압박감을 심어주는 것이 아니라 디자인에 필요한 교육이나 영감을 얻을 수 있는 다양한 경험 기회의 제공이 필요하며, 비효율적 시스템을 개선하여 노동 시간을 줄일 수 있도록 해야 한다.개인적인 차원의 노력 또는 상담이나 힐링 프로그램 마련으로 부분적이고 임시적인 해결책을 찾는 데서 그치지 않고, 장기적으로 제도와 문화를 개선하여 패션 디자이너의 압박감과 과로를 줄일 수 있는 방법을 모색해야 할 것이다.