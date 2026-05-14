골목길 관찰이 239억 예산 제안으로... 고양시 주민참여예산의 힘

큰사진보기 ▲김광원 좋은예산센터 시민교육위원이 고양시 예산 관리 체계와 제안사업 평가 기준에 대해 열띤 강의를 진행하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 고양시 덕양구 각 동에서 모인 주민들이 테이블에 둘러앉아 동별 현안과 효과적인 사업 제안 방식에 대해 의견을 나누고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 2026년 고양시 동 지역회의 예산학교의 더 상세한 교육 내용과 효자동 주민자치회 차원의 의제 발굴 논의 과정은 필자가 운영하는 '고양e뉴스' 블로그에서 확인할 수 있습니다.

효자동 주민자치회장을 맡으며 늘 고민하는 지점이 있다. 어떻게 하면 우리 동네에 꼭 필요한 예산을 확보하고, 주민들의 피부에 와닿는 실질적인 변화를 만들어낼 수 있을까 하는 점이다.그 고민의 실마리를 찾기 위해 13일 오후 2시 경기도 고양시 덕양구 내일꿈제작소에서 열린 '2026년 동 지역회의 예산학교'를 찾았다.이날 교육은 덕양구 주민들을 대상으로 주민참여예산 제도와 지역회의 운영 방향 등을 안내하기 위해 마련됐다.행사에서는 김광원 좋은예산센터 시민교육위원이 '참여예산의 이해와 시민참여방안'을 주제로 강연을 진행했다. 김 위원은 2026년도 고양시 주민참여예산 공모 규모가 본예산 정책사업비의 1% 이내인 약 239억 원 수준이라고 밝혔다.특히 각 동 지역회의의 역할에 대한 설명이 이어졌다. 동 지역회의는 동별로 최소 3건 이상의 지역 필요 사업을 선정해 시에 제출해야 한다. 사업은 대규모 개발사업보다는 주민 안전과 직결되거나 일상생활의 불편을 개선하는 효과가 큰 소규모 생활 밀착형 사업이 우선적으로 고려된다.하지만 막상 행정의 영역인 '예산을 제안해 보라'고 하면 주민들은 막막함을 느끼기 일쑤다. 이번 예산학교는 바로 이 문턱을 낮추는 데 집중했다.김 위원은 훌륭한 의제 발굴을 위해 가장 먼저 해야 할 일로 '동네 한 바퀴'를 꼽았다. 골목길 포장 상태, 가로등 밝기, 하천 주변 안전 문제 등 일상 속 불편사항을 직접 확인하는 과정이 중요하다는 취지다.이해를 돕기 위해 타 지역의 우수 사례도 공유되었다. 청소년 주도 마을축제, 유휴공간을 활용한 전래놀이 공원 조성, 소규모 시설 경사로 설치 사업, GPS 위치추적 단말기를 활용한 발달장애인 실종 예방 사업 등이 사례로 소개됐다.주민들의 사업 제안서 작성 부담을 줄이기 위한 AI 활용 방안도 안내됐다. 주민이 문제 상황과 아이디어를 입력하면 AI가 사업 필요성과 기대효과 등을 정리해 초안 형태로 제안서를 작성해주는 방식이다.이날 교육장에는 50여 명의 덕양구 주민이 참석했다. 참석자들은 테이블별로 의견을 나누며 지역 현안과 필요한 사업 방향에 대해 논의했다.행사 말미에는 행사 말미에는 "가장 먼 여행은 머리에서 가슴까지라 합니다. 그러나 또 하나의 여정이 남아있습니다. 가슴에서 발까지의 여행입니다. 발은 실천이며, 현장이며, 숲입니다"라는 문구가 소개되며 주민참여예산제도의 의미를 강조했다.한편 주민들이 제안한 사업들은 동 지역회의 심의 등을 거쳐 향후 2027년 고양시 본예산 반영 여부가 결정될 예정이다.