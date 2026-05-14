"내일"을 찾는 사람들… 용인 미르스타디움에 모인 희망의 풍경

큰사진보기 ▲일자리 박람회 현수막용인미르스타디움에 내걸린 ⓒ 이점록 관련사진보기

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"이 직무는 경력이 꼭 필요한가요?"

"근무 시간은 어떻게 되나요?"

"급여는 얼마인가요?"

큰사진보기 ▲'내일'을 찾는 사람들의 눈이 게시판을 향하고 있다 ⓒ 이점록 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

13일 오후, 초여름 문턱에 선 햇살이 용인 미르스타디움 2층 데크 광장을 환하게 비추고 있었다. 바람은 가벼웠고, 사람들의 발걸음은 분주했다. 누군가는 정장을 차려입고 이력서 파일을 품에 안았고, 누군가는 휴대전화 메모장을 열어 채용 정보를 연신 기록했다. 광장 한편에 걸린 커다란 '2026 상반기 용인시 일자리 박람회' 현수막이 오늘 이 곳의 의미를 말없이 증명하고 있었다.오후 2시, 행사 시작과 함께 사람들은 자연스럽게 채용 게시판 앞으로 모여들었다. 빼곡하게 붙은 공고문 앞에서 구직자들의 시선이 천천히 움직였다. 어떤 이는 손가락으로 모집 요강을 짚어가며 읽었고, 또 어떤 이는 사진을 찍어 가족에게 보내는 듯했다. 작은 한숨과 고개 끄덕임이 교차하는 순간마다, 그 종이 한 장 한 장이 누군가의 삶과 얼마나 가까이 맞닿아 있는지 느껴졌다.게시판 앞에 선 사람들의 뒷모습은 저마다 달랐다. 갓 졸업한 듯한 청년은 긴장한 표정으로 기업 정보를 메모했고, 중장년 구직자는 두 손을 가지런히 모은 채 상담 순서를 기다렸다. 경력 단절 이후 다시 사회로 돌아오려는 여성, 새로운 직무에 도전하려는 중년 남성, 은퇴 후 제2의 인생을 준비하는 이들까지. 서로 다른 삶의 시간이 한 공간에서 '다시 시작'이라는 이름으로 만났다.상담 부스가 늘어선 행사장 안쪽은 더욱 뜨거웠다. 기업 관계자와 마주 앉은 구직자들은 조심스럽지만 진지한 목소리로 이야기를 이어갔다.짧은 질문과 답변이 오가는 동안에도 사람들의 눈빛은 쉽게 흐트러지지 않았다. 누군가는 연신 고개를 끄덕였고, 누군가는 면접 안내 문서를 받아 들고 밝은 표정을 감추지 못했다. 그 모습은 단순히 '일자리'를 찾는 풍경이라기보다, 삶의 방향을 다시 붙드는 장면에 가까웠다.행사장 곳곳에서는 작은 긴장과 조용한 응원이 함께 흐르고 있었다. 옆 사람의 상담이 끝날 때까지 묵묵히 기다려주는 모습, 채용 정보를 함께 알려주는 구직자들, 서류를 챙기며 "잘 되실 거예요"라고 건네는 관계자의 말 한마디가 공간의 온도를 조금씩 높였다.이번 박람회는 단순한 채용 행사를 넘어 지역 사회가 시민들의 삶과 얼마나 가까이 연결되어 있는지를 보여주는 자리였다. 용인시와 용인시일자리센터가 마련한 이날의 풍경 속에는 '일자리'라는 단어가 가진 절박함과 희망이 함께 담겨 있었다.무엇보다 인상 깊었던 것은 사람들의 뒷모습이었다. 채용 공고 앞에 오래 머물러 선 사람, 상담 부스를 나서며 다시 이력서를 정리하는 사람, 행사장을 천천히 걸으며 다음 부스를 향하는 사람들. 그 뒷모습에는 불안보다 기대가, 체념보다 다시 해보겠다는 마음이 더 짙게 배어 있었다.누군가에게 오늘은 단지 박람회에 다녀온 하루일 수 있다. 그러나 또 다른 누군가에게는 멈춰 있던 삶이 다시 움직이기 시작한 날로 기억될지도 모른다. 화창한 5월 오후, 용인 미르스타디움에 모인 사람들은 저마다의 방식으로 내일을 향해 걸어가고 있었다.관계자에 따르면, 하반기 일자리 박람회는 오는 10월경 열릴 예정이다. 더 많은 기업과 더 많은 기회가 이어질 다음 만남에서는, 오늘 채용 공고 앞에 서 있던 이들의 얼굴에 기쁜 웃음이 피어나기를 기대해본다.