"강남역을 잊지 않겠다" 10주기 앞두고 전국 여성들 결집

큰사진보기 ▲젠더폭력해결페미니스트연대(페미연대)가 5월 11일 강남역 여성살해사건 10주기 추모주간 선포 기자회견을 했다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲젠더폭력해결페미니스트연대(페미연대)가 5월 11일에 강남역 여성살해사건 10주기 추모주간 선포 기자회견을 진행했다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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"강남역을 절대 잊지 않겠습니다!"강남역 인근 화장실에서 한 여성이 일면식도 없는 남성에게 살해당한 '강남역 여성살해사건' 10주기를 엿새 앞두고 강남역을 잊지 않고 여성폭력 해결을 위해 함께 싸우겠다는 30여 명의 여성·시민단체 활동가 및 시민들이 서울 도심 한복판에 누워 외쳤다.지난 11일 오후 2시, 강남역 여성살해사건 10주기 추모행동을 주최하는 145개의 공동주체단체(5월 13일 16시 기준)는 강남역 10번 출구 앞에서 오는 17일까지를 강남역 여성살해사건 10주기 추모 주간으로 선포하였다. 기자회견 이후 참가자들은 '여성폭력 지금 당장 해결하라' 등의 구호를 외치며 거리 바닥에 몸을 뉘어 희생자를 추모하는 '여성폭력 다이인' 퍼포먼스를 진행하였다.강남역 여성살해사건은 2016년 5월 17일 강남 소재 한 건물 화장실에서 한 여성이 일면식도 없는 남성에게 처참하게 살해당한 사건이다. 참가자들은 10년 전 강남역 사건 당시 포스트잇 메시지로 회자되었던 '운 좋게 살아남았다'는 문구를 되새기며, 더 이상 운에 기댄 삶이 아닌 제도와 문화가 보장하는 안전한 사회가 필요하다고 입을 모았다.단지 여자라는 이유로 죽을 수 있는 현실을 깨닫게 한 '강남역' 이후 10년이 지났지만 여성들은 여전히 길거리에서, 학교에서, 가정에서, 일터에서 목숨을 잃거나 다치고 있다. 지난 5일 광주에서 20대 남성이 길을 가던 여고생을 살해했다. 그는 "사는 게 재미가 없어 죽으려다 여학생을 보고 충동적으로 범행했다"고 진술했다. 지난 3월에는 남양주에서 전 연인을 흉기로 살해한 40대 남성이 구속되었는데, 무엇보다 피해자가 수차례 스토킹과 가정폭력 피해를 신고했음에도 범행을 막지 못한 경찰의 부실한 대응이 지적받았다.이처럼 장소와 시간, 관계에 상관없이 반복되는 여성폭력은 강남역이 10년 전만의 일이 아니라 지금도 전국 어디에나 존재하며, 여성폭력이 개인의 불운이 아니라 이를 가능하게 하는 성차별적인 사회구조의 문제임을 명백하게 보여준다.그러나 여성들은 지난 10년 동안 그저 절망에만 머물지 않았다. 강남역 이후 물리적 안전망을 강화시켰고 법 제정의 토대를 만들었으며, 추모를 딛고 행동을 이어나갔다. 이날 진행된 기자회견에서도 지난 3월 7일부터 계속된 전국 순회 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회 등, 전국을 순회하며 연대를 조직한 페미연대의 활동으로 만나게 된 강남역을 기억하고 행동하는 다양한 페미니스트들의 발언과 연대가 돋보였다.박지아 서울여성회 성평등교육센터장 및 페미연대 공동대표는 강남역을 "추모행동이 남긴 기억이자, 그 기억으로부터 촉발된 각성과 결집, 행동이 새긴 이름"이라고 정의했다. 박 센터장은 두 달여 동안 전국을 순회하며 진행한 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 통해 만난 여성들의 목소리를 전했다. 그는 "강남역은 강남역에만 있는 것이 아니라 전국 어디에나 존재하며, 전국 곳곳에는 여성폭력·젠더폭력 해결을 바라는 시민들이 있다"는 여성들의 말을 소개하며, 이날 선포한 강남역 여성살해사건 10주기 추모 주간 동안 강남역을 기억하고 추모를 딛고 서로에게 손을 내밀어 다시 강남역에 모여달라고 호소했다.김혜정 민주노총 서울본부 수석부본부장 및 페미연대 공동대표는 폭력을 신고하는 순간 계약과 생계가 위협받는 구조 속에 놓인 여성노동자들의 현실을 꼬집었다. 김 부본부장은 "여성을 통제와 위계의 대상으로 바라보는 문화, 폭력을 방치하는 법과 제도, 그리고 침묵을 강요하는 노동의 구조를 바꿔야 한다"라며 강남역의 의미를 기억으로만 남기는 것이 아닌 "추모를 행동으로, 분노를 사회를 바꾸는 힘"으로 만들어 함께 싸우고 바꿔나가겠다는 의지를 밝혔다.지역 여성들의 발언도 이어졌다. 심지선 부천새시대여성회 회장 및 페미연대 공동대표는 강남역 이후 10년 간 경기도 내에서 여성폭력 사건이 발생한 지역을 언급하면서 "여전히 여성은 모든 일상에서 생존권을 위협당하고 있다" 라며 강남역은 어디에나 있었다고 목소리를 높였다. 심 회장은 강남역 10번출구에 붙은 추모 포스트잇은 "개인의 하나의 사건이 아니라 사회구조적 성차별의 문제임을, 우리 모두의 문제로 각성한 전국의 선언자들과 함께 외치는 집단의 목소리"라고 말했다. 김민임 강원페미행동 대표는 지난 4월 11일 강원도 춘천에서 진행한 전국 순회 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회로 인해 소모임이 만들어지고, 강원페미행동으로 이어지는 지역에서의 새로운 길이 만들어지고 있다고 밝혔다. 김 대표는 "여성들이 직접 나서서 활동해온 10년의 과정이, 전국 순회 여성폭력 다이인 투쟁이 힘을 불어 넣어주고 있는 것"이라며 "협력과 연대, 그리고 먼저 나서서 실행하는 사람들이 있었기에 가능했다"라고 강조했다.동덕여대 재학생연합에서 활동하고 있는 한 발언자는 학교의 일방적인 남녀공학 전환 추진에 계속해서 맞서 싸우고 있는 과정에서 여성 공동체의 가치 역시 쉽게 지워지고 있다고 말했다. "여성들의 목소리를 철저히 외면하려는 구조 속에서 안전하게 존재하고 말할 수 있는 공간의 의미를 다시 생각하게 되었다"라며 강남역이 결코 남 일이 아니라고 밝힌 그는 "여성이라는 이유만으로 공포를 감내해야 하는 현실이 반드시 바뀌어야 한다"며 끝까지 연대하겠다고 선언했다.이어 차별금지법제정연대와 한국여성민우회에서 참가자들을 대표해 기자회견문을 낭독하며 "친밀한 관계에 의한 살해와 일면식 없는 이에 의한 폭력이 여전히 '치안 강국'이라는 대한민국의 안전이 성별에 따라 차별적임을 증명하고 있다"라며 국가와 정치권의 외면을 강하게 비판했다. 이어 "우리는 '운 좋게 살아남은 것'에 머물지 않고 서로를 지키는 용기로 세상을 바꾸어 갈 것"이라며, "강남역 10주기를 맞아 추모를 넘어 성차별적 구조를 타파하고 더 이상의 죽음을 막기 위한 강력한 연대와 행동에 나설 것"을 선언했다.강남역 여성살해사건 10주기 추모행동의 제안 단체인 페미연대는 현재 진행 중인 <강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언 - "강남역을 절대 잊지 않겠습니다">에 약 6,000여 명의 시민이 동참했다고 밝혔다. 페미연대는 '강남역'을 기억하며 전국 어디에서나 투쟁하는 여성들과 함께하기 위해, 전국 순회 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 진행하며 연대의 목소리를 내고 있다. 전국 순회 여성폭력 다이인 퍼포먼스는 경기, 춘천, 제주, 대구, 목포 등 서울을 넘어 전국 각지에서 이어졌다.이러한 흐름은 사건 당일인 5월 17일 강남역 현장에서 열리는 '강남역 여성살해사건 10주기 추모행동'에서 정점에 달할 예정이다. 이날 페미연대는 전국에서 모인 여성선언 결과를 발표하고 성평등 사회 실현을 위한 대정부 촉구에 나서는 한편, 강남역 여성살해사건 당시 강남역 10번 출구를 뒤덮었던 추모 포스트잇을 재연하고, 그간 20여 차례 진행된 '전국 순회 다이인'을 대규모 인원이 참여하는 퍼포먼스로 마무리하며 강력한 행동의 의지를 선포할 계획이다.