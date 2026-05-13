"내 동네만 아니면 되나" 대전 시민들, 황정아 의원 규탄

큰사진보기 ▲규탄발언을 하는 참가자 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 송전탑 대책위, 황정아 의원 규탄하며 백지화 촉구 ⓒ 황정아의원SNS갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 소속입니다.

대전주민송전탑백지화대책위와 대전송전탑백지화대책위는 13일 오전 11시 황정아 국회의원 지역사무소 앞에서 '송전탑 백지화 촉구 및 황정아 의원 규탄 기자회견'을 열고, 송전선로 건설 계획의 전면 재검토와 백지화를 촉구했다.이날 참가자들은 황정아 의원의 SNS 게시글을 강하게 문제 삼았다. 황 의원이 자신의 SNS를 통해 노은2·3동이 송전선로 후보지에서 제외됐다는 내용을 언급한 것을 두고, 주민들은 "송전탑이 사라진 것이 아니라 다른 지역으로 떠넘겨진 것일 뿐"이라고 비판했다.대책위는 "국회의원이 해야 할 일은 특정 지역 제외를 성과처럼 홍보하는 것이 아니라 주민들과 함께 송전선로 계획 자체를 재검토하도록 요구하는 것"이라며 "결국 학하동과 진잠 등 다른 지역 주민들에게 위험을 전가한 셈"이라고 주장했다. 이어 "좁은 유성구 안에서조차 송전탑 폭탄 돌리기식 정치가 벌어지고 있다"고 지적했다.전옥경 대전 서구 송전탑건설백지화대책위 위원장은 "기성동의 경우 밀실과 졸속으로 진행된 입지선정 과정 속에서 이미 송전선 경로가 그어져 있었다"며 "한전과 환경부가 주민 갈등을 방치한 채 사업을 밀어붙이고 있다"고 비판했다.김윤기 정의당 대전시당 민생특별위원장은 '전력망 확충 특별법' 자체를 문제 삼았다. 그는 "주민 의견보다 송전망 확대를 우선하도록 만든 법안"이라며 "결국 주민들에게 철탑을 서로 떠넘기게 만드는 구조"라고 지적했다.참가자들은 기자회견문을 통해 "주민들의 인내심은 이미 한계에 도달했다"며 황정아 의원이 송전탑 백지화 선언으로 결자해지해야 한다고 주장했다. 이들은 특히 황정아 의원이 찬성했던 전력망 확충 특별법에 대해서도 "주민 거부권조차 명시하지 않은 채 1년 6개월 안에 입지선정위원회가 합의하지 못하면 한전이 일방적으로 추진할 수 있도록 만든 악법"이라고 비판했다.또한 "국가의 존재 이유는 국민의 생명과 안전을 지키는 데 있음에도 정부와 정치권은 대기업 전력 수요만 우선하고 있다"며 "국토는 송전선로로 뒤덮이고 주민 건강권은 외면당하고 있다"고 강력하게 비판했다.두 대책위는 기자회견문을 통해 ▲황정아 의원의 SNS 발언에 대한 공식 사과 ▲한전 희망 노선을 확정 노선처럼 호도한 책임 인정 ▲송전탑 전면 재검토와 백지화 선언 ▲주민들과 함께하는 백지화 운동 동참 등을 촉구했다.기자회견 이후 황정아 의원실에 의견서를 전달했다. 입장을 전달받은 의원실 관계자는 주민들의 입장을 전달하고 회신하겠다고 밝혔다.