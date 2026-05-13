울산 찾은 이 대통령 '튼튼한 조선업 생태계' 구축 강조한 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전간담회에서 참석자들의 발언 요청을 받고 있다. 왼쪽은 이상균 HD현대중공업 대표이사. 2026.5.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "요즘 국제 경쟁은 하나의 단일한 상품 간의 경쟁이 아니고 결국 생태계 경쟁인 것 같다"라면서 조선업 생태계 유지 및 발전을 위한 정부의 지속적인 노력을 약속했다.특히 '튼튼한 생태계 구축'을 통해 산업 경쟁력을 확보하는 것과 동시에 성장의 과실을 하청 협력사와 기자재 납품업체, 노동자들이 모두 얻을 수 있어야 한다고도 말했다.이 대통령은 13일 울산에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에서 "조선산업의 특징이 엄청나게 경기에 노출된다는 것"이라며 이러한 입장을 밝혔다."바다를 접하고 있는 나라들 거의 대부분이 조선산업에 대한 대한민국의 협력을 기대"하는 등 한국의 대표적 산업임에도 고용 구조가 불안정하고, 관련 기업들이나 하청 협력사들, 기자재 납품업체 등 모두가 경기 변동에 따라 어려움을 겪고 있다는 지적과 함께였다.이 대통령은 "조선산업은 매우 중요한 산업인데 이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력도 중요한 것 같다"라며 "현장에 자율적으로 다 맡겨놓는다고 해결되진 않을 것 같아서 정부로서도 고용 유지라든지 또는 조선산업 생태계 유지, 발전에 많은 관심을 가져야 된다고 생각한다"고 말했다.무엇보다 "얼마나 튼튼한 자체 생태계를 가지고 있느냐에 따라 국제적 경쟁력을 갖추게 되고, 생태계 없이 특정 상품이나 기업 중심으로 가다보면 어려운 상황을 견뎌내기 어렵지 않나 싶다"고 짚었다. "튼튼한 생태계가 구축돼 그 혜택과 성장의 과실들이 골고루 나눠지고 회사 내에서도 사용자와 노동자가 함께 그 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 게 중요한 일"이라는 설명도 덧붙였다.이 대통령은 또한 "지금은 조선업계가 어려운 환경을 잘 넘어가서 꽤 괜찮은 환경이 됐지만 언제 어떻게 될지 알 수 없는 게 조선업의 특성"이라며 "잘 나갈 때 잘해야 된다고 그러지 않나. 우리가 어려운 시기도 잘 대비해야 할 것 같고 불안정성에 빠지지 않게 잘 준비하는 것도 논의해 보자"고한편 이날 간담회에는 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 대형 조선사 대표와 함께 중소형 조선사 및 관련 사내외 협력사, 기자채 업체, 금융기관, 조선소 노동자 대표 등이 참석했다.