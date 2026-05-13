광주시 "세계 3대 자율주행 강국 도약…국가대표팀 결성"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김윤덕 국토부 장관 등이 13일 오전 김대중컨벤션센터에서 열린 '대한민국 자율주행팀 출범식'에 참석해 자율주행 실증도시 조성 사업 추진을 위한 업무협약을 체결하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김윤덕 국토부 장관 등이 13일 오전 김대중컨벤션센터에서 열린 '대한민국 자율주행팀 출범식'에 참석해 자율주행 실증차량을 시승하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김윤덕 국토부 장관 등이 13일 오전 김대중컨벤션센터에서 열린 '대한민국 자율주행팀 출범식'에 참석, 자율주행 실증차량을 시승한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시가 세계적 자율주행 실증도시 도약을 위해 국내 모빌리티 선도기업들과 'K-자율주행 국가대표팀'을 결성했다.광주시는 13일 김대중컨벤션센터 전시장에서 자율주행 실증도시 조성 사업의 성공 추진을 위한 '대한민국 자율주행팀 업무협약'을 체결했다.협약 기관은 광주시, 국토교통부, 한국교통안전공단, 현대자동차, 삼성화재, 라이드플럭스, 오토노머스에이투지(A2Z) 등 자율주행 산업을 견인하는 민·관·연 7개 기관이다.이날 행사에는 강기정 시장과 김윤덕 국토부 장관, 정용식 교통안전공단 이사장, 박민우 현대자동차 사장, 이문화 삼성화재 대표이사, 한지형 ㈜오토노머스에이투지 대표이사, 박중희 라이드플럭스 대표이사 등이 참석했다.이들은 '대한민국 글로벌 자율주행 3대 강국 도약'을 위한 전략적 협력 체계를 구축하기로 했다.협약을 통해 대한민국 자율주행 산업의 역량을 총결집한 '국가대표급 협력 모델'이 탄생했다. 참여 기관들은 광주를 세계적인 자율주행 실증 모델 도시로 조성하기 위해 각 분야의 전문성을 결합하기로 했다.국토부는 정책·제도 수립 및 행정적 지원을 포함해 사업을 총괄하며, 한국교통안전공단은 전반적인 사업 관리와 행정 지원·기술적 성과 검증을 수행한다.참여 기업들은 자율주행차량 공급, 기술 제어 지원, 실시간 차량 모니터링 환경 제공, 자율주행 전용 보험 상품 및 사고 대응 안전망 구축 등을 맡아 실증의 실효성을 높인다.광주시는 인공지능(AI) 대표도시로서 보유한 독보적인 기반 시설(인프라)을 사업에 전폭 지원한다.국내 유일 국가 AI데이터센터의 GPU 자원을 활용해 자율주행차량이 수집하는 방대한 데이터를 실시간으로 학습하고 고도화할 수 있는 환경을 제공한다.또 실증 참여 기업들을 위해 ▲광주미래차모빌리티진흥원 내 기업 상주 공간 및 관제센터 제공 ▲공공기관 부지를 활용한 전용 차고지 및 충전 스테이션 구축 ▲자율주행 사고 대응 안전망 구축 등을 지원한다.자율주행 실증도시 조성 사업은 국비 610억원을 투입해 2026년부터 2028년까지 3년간 추진하는 전국 최초 대규모 자율주행 실증 프로젝트다. 사업 계획에 따라 광주에는 자율주행차량 200대가 투입돼 시범운행을 진행한다.강기정 광주시장은 "지난 40년여간 민주주의 도시로 꽃피운 광주는 이제 대한민국 미래도시로 불리게 될 것"이라며 "자율주행 실증을 시작으로 AI와 모빌리티 산업을 완성할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.