대전참여연대 "대전시 위원회 64% 회의 결과 비공개"

큰사진보기 ▲대전광역시청사 ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전참여자치시민연대는 13일 '대전광역시 위원회 운영 실태 분석 및 회의공개 조례 제정 촉구 보고서'를 발표했따. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전참여자치시민연대(이하 대전참여연대)가 대전광역시 각종 위원회 운영 실태를 분석한 결과, 상당수 위원회가 회의를 열지 않거나 위원 명단과 회의 결과를 공개하지 않는 등 불투명하게 운영되고 있는 것으로 나타났다.이와 관련, 대전참여연대는 6·3 지방선거에 출마하는 대전시장 및 시의원 후보들에게 회의공개 조례 제정 등 제도 개선을 촉구했다.대전참여자치시민연대는 13일 '대전광역시 위원회 운영 실태 분석 및 회의공개 조례 제정 촉구 보고서'를 발표하고 "2021년에 이어 5년 만에 대전시 위원회 운영 실태를 다시 분석한 결과, 민선8기 대전시의 위원회 운영은 개선되지 않았고, 일부 지표에서는 오히려 후퇴한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.보고서에 따르면, 대전시 위원회는 2021년 219개에서 2026년 현재 255개로 36개, 16.4% 증가했다. 그러나 전체 위원회의 17.3%에 해당하는 44개 위원회는 2022년부터 2025년까지 4년 동안 단 한 차례도 회의를 열지 않은 것으로 나타났다.위원 구성 정보도 제대로 공개되지 않았다. 2026년 기준 59개 위원회, 전체의 23.1%는 위원 구성 정보를 전혀 공개하지 않았으며, 이는 2021년 32개, 14.6%보다 크게 악화된 수치라고 대전참여연대는 지적했다.회의 결과 비공개도 심각한 문제로 제기됐다. 2026년 5월 기준 전체 255개 위원회 중 92개 위원회, 36.1%는 회의 결과를 전혀 공개하지 않았고, 지난 4년간 개최된 2489회의 회의 중 1582건, 63.8%의 회의 결과가 비공개 처리된 것으로 조사됐다.특히 도시계획위원회는 87회, 주택건설사업통합심의위원회는 43회의 회의를 개최했지만, 위원 구성 정보와 회의 결과를 전혀 공개하지 않았다고 밝혔다. 대전참여연대는 "시민의 삶과 직결된 행정 결정을 내리는 주요 위원회들이 수십 차례 회의를 열고도 밀실 운영을 반복하고 있다"고 비판했다.성별 균형도 기준에 미달했다. 위원 정보가 공개된 위원회를 기준으로 분석한 결과, 61.1%의 위원회가 여성 참여율 40%라는 법정 권고 기준에 미달했으며, 여성 위원이 단 한 명도 없는 위원회도 23개에 달했다.대전참여연대는 민선8기 대전시가 지난 2023년 3월 기능 중복과 운영 실적 저조를 이유로 34개 위원회를 통폐합하거나 비상설화하는 조례 일괄 개정을 추진한 점을 언급하며 "효율성을 외치며 위원회 정비의 칼을 빼들었지만, 2026년 현재 위원회는 오히려 늘었고 총체적인 관리와 정보공개는 부실하게 운영되고 있다"고 지적했다.이어 "위원회는 단순한 행정의 거수기나 장식품이 아니라, 정책 수립과 결정 과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 방지하고 이해관계가 상충하는 사안에 대해 공론의 장을 제공하는 민주적 의사결정의 핵심 통로"라며 "위원회 운영의 투명성은 곧 그 도시의 민주주의 성숙도를 가늠하는 척도"라고 강조했다.대전참여연대는 대전시장 후보들에게 ▲'대전광역시 각종 위원회 회의 및 회의록 공개 조례' 제정 ▲모든 위원회 명단과 상세 회의록 홈페이지 상시 공개 ▲4년 연속 미개최 위원회 등 방치 위원회 점검 ▲위원회 구성의 성별·사회적 다양성 확보 등을 약속하라고 요구했다.시의원 후보들에게도 회의공개 조례를 직접 발의하고 통과시키겠다는 입장을 밝히라고 촉구했다. 또한 회의 공개 원칙과 사전 고지 의무를 위반한 회의의 의결 효력을 무효화하는 제재 조항 마련, 정보공개 의무를 이행하지 않는 위원회 예산 삭감 등 지방의회의 견제권 행사도 요구했다.대전참여연대는 "행정의 투명성은 행정기관이 시혜적으로 베푸는 것이 아니라 시민이 마땅히 누리고 요구해야 할 보편적 권리"라며 "강제성 없는 행정 관행에 기댄 개선은 이미 한계에 직면한 만큼, 이제는 법적·제도적 장치를 통해 굳게 닫힌 밀실 행정을 변화시켜야 한다"고 밝혔다.