국힘의 계속되는 '허수아비 때리기'... "약탈정권" 맹비난

▲정청래 더불어민주당 대표가 13일 오전 서울 여의도 당대표회의실에서 기자회견을 열어 "6.3 지방선거는 12.3 비상계엄 내란을 심판하고 대한민국 국가 정상화로 일 잘하는 이재명 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 세우는 선거이다"라며 "6.3 지방선거 승리로 대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부를 세우겠다. 6.3 지방선거 승리로 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침 하겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기