"국민공감 필요하다"던 교원 정치기본권 "국민 77% 동의"

"교원 정치기본권에 대한 국민적 공감대가 아직 부족하다. 교원노조들이 국민적 공감대를 끌어내기 위해 활동하는 것이 필요하다."
이재명 대통령이 지난 4월 송수연 교사노조연맹 위원장 앞에서 한 발언이다. 그런데 교사 정치기본권 보장 대한 국민 공감대가 77%에 이르는 조사 결과가 처음 나왔다. (관련 기사: 교사노조가 전한 대통령 발언..."교원 정치기본권 공감, 공감대 확대 필요"
https://omn.kr/2hi3j)
13일 오전, 원하린 교사노조연맹정책연구원 사무국장은 국회에서 연 '교원 정치기본권 쟁점과 과제' 토론회에서 "전문조사업체인 ㈜마크로밀엠브레인을 통해 지난 4월 17일부터 22일까지 벌인 국민 5000명 대상 온라인 인식조사에서 '교사 정치기본권 보장에 76.7%'가 동의했다"라고 밝혔다.
이번 조사에 사용된 질문 내용은 '귀하는 교사가 수업 중 정치 중립, 퇴근 후에는 일반시민과 같은 참정권을 가질 수 있도록 해야 한다는 의견에 대해 어떻게 생각하느냐'라는 것이었다. 이에 대해 '동의'와 '매우 동의'는 각각 49.7%와 27.0%였다. 반면에 '동의 안 함'과 '매우 동의 안 함'은 각각 12.2%와 4.4%에 그쳤다.
또한 응답자들은 '교사의 정치후원 기부'에 대해 69.8%가 찬성했다. 반대는 20.9%였다. '교사의 정당 가입'에 대해서도 61.8%가 찬성했다. 반대는 27.9%였다. 공직선거 출마도 '찬성'이 49.5%로 '반대' 38.8%보다 높았다.
다만, '근무시간 외 SNS 정치적 의견 표현'에 대해서는 '찬성'과 '반대'가 48.4%와 40.6%로 큰 차이가 보이지 않았다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.39%포인트였다.
이런 결과에 대해 원하린 사무국장은 이날 토론문에서 "오히려 국민 다수는 교사가 직무 중 정치적 중립을 지키되, 직무 밖에서는 일반 시민으로서 정치적 권리를 누릴 수 있어야 한다고 보고 있다"라면서 "따라서 '국민 여론이 아직 교사 정치기본권 보장을 받아들이지 않는다'라는 주장은 더 이상 실증적 근거를 갖지 못한다"라고 지적했다.
이어 원 사무국장은 "국민은 교사의 정당 가입과 정치후원금 기부를 직무 외 개인적 정치활동이자 한 시민으로서의 의사표현 방식으로 받아들이고 있다"라면서 "특히 정치후원금 기부에 대한 찬성률이 70%에 가까운 것은 현행처럼 교사의 정치활동을 포괄적으로 금지하는 제도가 국민 인식과 크게 어긋나 있음을 보여준다"라고 짚었다.
그러면서 원 사무국장은 "교사 정치기본권은 본질적으로 시민권이자 기본 인권의 문제이다. 교사 정치기본권 보장을 위해 사회적 동의가 필요한 것이라면, 이미 그 조건은 충족되어 있다"라고 강조했다.
교사노조연맹은 이번 조사 결과를 6.3 지방선거 이후에 공식 발표할 예정이다.