[영상] 공소취소 특검법 연일 비판하는 김태흠 후보

큰사진보기 ▲13일 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보는 페이스북을 통해 "박수현 후보가 공소취소 특검법에 대해 강력한 찬성 입장을 밝혔다. 참담하고 비통한 심정을 금할 길이 없다"고 밝혔다. ⓒ 김태흠후보캠프 관련사진보기

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김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 연일 여당의 '공소취소 특검법'에 대해 공세를 퍼붓고 있다.김 후보는 13일 이완섭 서산시장 후보 선거사무소에서 열린 정책협약식에서 공소취소 특검법에 대해 "대통령이 특별검사를 임명해서 죄를 지우겠다는 것"이라고 주장하며 "대한민국은 법 앞에 만인이 평등하다는 게 정의와 원칙인데 대통령이 자신의 죄에 대해 재판을 안 받겠다는 것은 독재로 가는 길이다"고 비판했다.이어 "입법, 사법, 행정이 장악된 상황에서 지방권력까지 민주당에 넘어간다면 대문을 활짝 열어 놓고 도둑을 맞이하는 것과 같다"며 "그렇게 때문에 이번 선거는 중앙정치 흐름에 휩싸이지 말고 일꾼을 제대로 뽑아야 한다"고 당부했다.앞서 김 후보는 자신의 페이스북에 "박수현 후보가 공소취소 특검법에 대해 강력한 찬성 입장을 밝혔다. 참담하고 비통한 심정을 금할 길이 없다"고 밝혔다.12일 채널A 방송에 출연해 수석대변인 시절 공소 취소 특검법을 옹호하는 입장을 밝힌 것과 관련해 지금도 그런 생각을 하고 있는지에 대한 질문을 받자, 박 후보가 "강력하게 찬성하는 입장을 가지고 있다"고 밝힌 것을 비판한 것이다.김 후보는 "박 후보의 발언은 죄를 심판하는 사법 시스템까지 뒤집어서라도 권력자를 지키겠다는 선언과 다름없다"며 "더욱 충격적인 것은 그 이유로 뜬금없이 3공 시절 남산 중앙정보부와 5공 군사정권 시절 보안사를 끌어와 법치 파괴를 정당화하고 있다는 점"이라고 지적했다.이어 "입으로는 민주주의를 외치지만 결국 박수현 후보는 도민의 대변인이 아니라 일그러진 권력의 하수인임을 자처하고 있다. 대한민국 헌정 질서를 뒤흔드는 폭거에 대해서는 결코 좌시하지 않겠다"고 강조했다.