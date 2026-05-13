이 대통령 "여론조작용 가짜뉴스" 공유...이후 김용범 관련 기사 삭제

"김용범 실장이 한 말은 'AI 부문 초과이윤으로 발생하는 국가의 초과세수를 국민배당하는 방안 검토'이고..."
이재명 대통령이 13일 엑스(X·옛 트위터)에 김용범 청와대 정책실장의 이른바 '국민배당금' 페이스북글을 향한 일각의 비판을 향해 남긴 지적이다.
"AI 인프라 공급망에서의 전략적 위치가 구조적 호황을 만들고 그것이 역대급 초과세수로 이어진다면 그 돈을 어떻게 쓸 것인가"라는 김 실장의 고민을 마치 기업의 초과이윤 자체를 강제 배당하는 것처럼 야당과 일부 언론에서 의도적으로 '오독(誤讀)'하고 있는 것 아니냐는 질문이다.
이 대통령은 특히 "기업 초과이익을 전국민에게 사회주의식으로 나눠주자는 '기업 이익 배급제'를 청와대 정책실장이 주장한 것으로 베네수엘라를 떠올리게 한다"는 국민의힘 박수영 의원 주장을 담은 보도(5월 12일자)를 공유하면서 "여론조작용 가짜뉴스 안됩니다"라고도 적었다. 해당 보도는 이날 오후 2시 현재 언론사의 요청으로 삭제된 상태다.
이와 관련 이 대통령은 "일부 언론이 이 발언을 편집하여 '김 실장이 기업의 초과이윤을 국민배당하는 방안 검토를 주장했다'는 음해성 가짜뉴스를 유포하자, 김 실장이 이를 부인하고 초과세수 배당 검토 주장이었다며 해명 아닌 설명을 친절히 했다"라며 "관련 보도까지 났음에도 여전히 이런 음해성 보도를 하는 이유는 뭘까요"라고 했다.
이어 "정치적 비난이나 비판도 사실에 기반하지 않으면 민주주의를 해치게 된다는 점을 반드시 기억해야 한다"고 강조했다.
한편, 김 실장은 전날(12일) 관련 보도에 "기업 이익에 새로운 횡재세를 부과하려는 의도가 아니라, AI 산업 호황으로 자연스럽게 늘어난 초과 세수를 활용하자는 의미"라고 밝힌 바 있다.
그가 지난 9일 페이스북에 '코스피 7500 그리고 1만의 문턱 앞에서'란 제목의 글을 통해 오는 2027년까지 반도체 호황시 역대급 초과세수가 쌓일 수 있다면서 재정 역시 과거 사고에서 벗어나 더 유연하고 넓은 시야로 접근해야 한다고 했던 것의 연장선상의 글이란 설명이다.
이 대통령도 내년도 예산 편성 방향 등을 논의할 국가재정전략회의를 앞두고 '적극 재정'을 강조하고 있는 중이다.
이 대통령은 지난 12일 국무회의에서 "정부는 적극적인 재정 정책을 통해 국민경제 대도약의 발판을 닦는 데 역량을 집중해야 하겠다"라며 "이런 기조를 바탕으로 하반기 경제성장전략 수립과 내년도 예산편성에 임해 주길 당부드린다"고 했다.
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