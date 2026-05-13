이 대통령 "여론조작용 가짜뉴스" 공유...이후 김용범 관련 기사 삭제

▲이재명 대통령이 13일 엑스에 김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금'을 기업의 초과이윤을 활용하는 것처럼 보도하는 데 대해 "여론조작용 가짜뉴스"라고 비판했다. 2026.5.13 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기