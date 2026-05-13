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[이병한의 상황실] '한동훈이 더 싫어' 북구갑 보수단일화 딜레마

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대전충청

26.05.13 15:10최종 업데이트 26.05.13 15:10

'강제 추행' 혐의 도의원 "시간 지났으니 기사 내려달라"

해당 지역 언론사 "기록은 소명, 있을 수 없는 일"

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A도의원이 지역 언론에 보내 문자 메시지 내용
A도의원이 지역 언론에 보내 문자 메시지 내용 ⓒ 이재환 - 독자제공

강제 추행 혐의로 재판에 넘겨진 충남 도의원이 지역 언론에 기사를 내려 달라고 요청한 사실이 확인됐다. '기사 삭제' 요청을 받은 해당 지역 언론사 기자는 "기사를 내리는 것은 있을 수 없는 일"이라는 입장이다.

앞서 3월 18일 해당 지역 언론사는 "검찰이 A충남도의원을 강제추행 혐의로 법원에 불구속 기소했다"며 실명으로 보도했다. <오마이뉴스> 취재를 종합하면 A도의원은 지난해 말 한 여성을 강제 추행한 혐의로 경찰 조사를 받았다. 사건은 검찰 조사 후 재판에 넘겨졌다. 재판 날짜는 아직 확정되지 않았다. 사건이 언론에 보도된 직후, A의원은 국민의힘을 탈당했다. 다만 도의원직은 유지하고 있다.

이런 가운데 A도의원은 지난 5월 11일 지역 언론사 기자에게 자신의 '강제 추행 혐의' 관련 기사를 공유하며 "00언론 기사만 네이버에 올라와 있다. 시간도 지났고 그만 내려주길 부탁한다'라고 문자 메시지를 보냈다.

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해당 언론사 B기자는 "A의원에게 문자로 기사를 내려달라는 부탁을 받았다. 기사를 내리는 것은 있을 수 없는 일이다"라며 "우리 언론사가 그동안 지역에서 한 역할 중 하나는 역사 기록 차원에서 모든 사건을 기록하는 일이었다. 기사를 내려 달라고 요구하는 것은 우리 언론사의 존재 자체를 부정하는 일이다"라고 지적했다.

A도의원은 13일 기자와 한 통화에서 "내가 기소됐다는 사실은 이미 다 아는 사실이다. 어차피 재판에서 결정이 날 일이다. 재판 기일은 아직 나오지 않았다"라며 "심적으로 많이 힘들다. 시간도 많이 지났고, (해당) 기자와도 잘 안다. 인간적으로 부탁을 한 것이다"라고 답했다.

지역에서는 A도의원이 무소속 도의원 출마설도 나오고 있다. 이에 대해 A도의원은 "이번(6.3 지방선거)에 출마하지 않은 것도 이미 결정이 됐다. 이제는 더이상 공인도 아니다"라고 주장했다. 그러면서 "(피해 여성은) 지인의 소개로 그날 처음 만났다. 강제 추행할 의도는 전혀 없었다"라고 주장했다.

한편, A도의원이 문자 메시지로 '해당 00 언론사만 기사를 내리지 않고 있다'고 주장한 것은 사실이 아닌 것으로 확인됐다. A도의원의 실명을 보도한 언론사는 3개로 파악됐다. A도의원의 주장과 달리 이들 언론사들은 기사를 내리지 않았다.

[관련 기사] '강제 추행' 혐의 기소된 충남도의원... "징계 검토" https://omn.kr/2hdtm

해당 도의원 '강제 추행' 혐의 관련 보도는 13일 현재 인터넷에 게시되어 있다.
해당 도의원 '강제 추행' 혐의 관련 보도는 13일 현재 인터넷에 게시되어 있다. ⓒ 이재환 -네이버 갈무리

#강제추행#충남도의원

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    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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