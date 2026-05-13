용혜인 "호남의 제1야당으로 자리잡고, 이재명 정부 성공 견인 '쇄빙선' 되겠다"

큰사진보기 ▲용혜인 기본소득당 대표는 13일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "호남의 제1야당으로 자리 잡고 전국적인 진보정당으로 도약하겠다"는 포부를 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6.3 지방선거가 21일 앞으로 다가온 가운데 용혜인 기본소득당 대표는 "호남의 제1야당으로 자리 잡고 전국적인 진보정당으로 도약하겠다"는 포부를 밝혔다. 용 대표는 13일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이번 선거의 의미를 '미래를 준비하는 정책 선거'로 규정하며 이재명 정부의 국정 과제를 실질적으로 뒷받침할 적임자는 기본소득당임을 강조했다.기본소득당이 이번 선거에서 가장 공을 들이고 있는 지역은 호남이다. 광주에 원룸을 얻고 스스로를 '호남 며느리'라 소개하며 지역 바닥 민심을 훑고 있는 용 대표는 "호남은 재생에너지와 AI 산업 전환의 잠재력이 가장 큰 지역"이라며 "이재명 정부가 지향하는 지방주도 성장의 모델을 성공시킬 최적의 장소"라고 진단했다.특히 용 대표는 '쇄빙선'이라는 표현을 사용하며 "호남에서 민주당을 견제하고 혁신을 이끄는 제1야당이 되어 전국적인 진보정당으로 성장하겠다"는 전략을 밝혔다. 이를 위해 광주 광산을 국회의원 보궐선거와 중대선거구제로 치러지는 광역의원 선거 등에 역량 있는 청년·현장 전문가들을 대거 전진 배치했다고 설명했다.인터뷰 내내 용 대표가 강조한 핵심 키워드는 '이재명 정부와의 정책 공조'였다. 그는 "국민들은 윤석열 정부의 실정을 극복하고 들어선 이재명 정부의 성공을 간절히 바라고 있다"며, 기본소득당이 그동안 '생명안전기본법' 발의와 '햇빛바람연금' 확산 등을 통해 정부의 국정 과제를 묵묵히 뒷받침해 왔음을 상기시켰다.최근 민주당 민형배 전남광주특별시장 후보, 우상호 강원도지사 후보 등과 체결한 정책 협약에 대해서도 "단순한 선거 연대를 넘어, 산업 혁신 기금 조성과 이익 공유제 등 '기본사회'의 구체적 모델을 지방 정부에서부터 실천하겠다는 약속"이라고 의미를 부여했다. 또한 김용범 정책실장이 최근 쏘아 올린 '국민배당금' 화두에 대해서도 "AI 시대 피할 수 없는 시대적 과제"라며 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다.용 대표는 당원의 70%가 2030 세대인 만큼 청년 정책에 대한 청사진도 제시했다. 그는 AI 기술이 일자리를 대체하는 전환기에 청년들이 느끼는 불안감을 언급하며 ▲첫 경력 보장제 ▲청년 안식년제 ▲AI 기본 교육으로 구성된 '청년 패키지 정책'을 강조했다.아울러 그는 여야 정당을 가리지 않고 기본소득을 공약한 전국 220여 명의 후보를 한눈에 볼 수 있는 '기본소득 약속지도'를 소개하며,"기본소득은 이제 이념 논쟁을 넘어 지역 소멸을 막을 유일한 실무적 대안으로 자리 잡았다"고 평가했다.용 대표는 국민의힘 장동혁 대표 체제에 대해서는 "당대표직 유지에만 급급한 오만함으로 국민의 목소리를 외면하고 있다"고 날을 세웠다. 특히 최근 개헌안 표결 불참 등을 언급하며 "민주주의 원칙마저 저버린 세력을 이번 지방선거에서 준엄하게 심판해야 한다"고 목소리를 높였다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.