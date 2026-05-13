충북학생항일독립투쟁사 '우리는 싸우고 있었다' 출판기념회

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북인뉴스(대표 오옥균)와 충북인뉴스후원회(회장 이택기)가 오는 21일 충북학생항일독립쟁사 <우리는 싸우고 있었다> 출판기념회를 개최한다.청주도시재생허브센터에 진행되는 출판기념회는 오후 5시부터 전시회를 시작으로 8시까지 진행된다.오후 7시부터 진행되는 본행사는 국내 유일의 독립운동가요 전문밴드 '산오락회'의 축하공연과 저자의 발표회 순으로 진행된다.충북인뉴스가 출판한 <충북 학생 항일독립투쟁사 : 우리는 싸우고 있었다>에는 1919년 삼일만세항쟁을 시작으로 1926년 6·10만세항쟁, 1929~1930년 광주학생항일항쟁 당시 충북지역 학생들이 진행한 항일투쟁의 이야기가 사료(조선총독부문서, 판결문, 언론보도기사)와 함께 자세히 담겨 있다.1919년 당시 충북지역 최초 만세항쟁으로 알려진 괴산장터 항쟁에서, 가장 먼저 태극기를 들고 거리로 나온 인물이 괴산 명덕초등학교(당시 괴산공립보통학교) 학생이라는 사실을 사료와 함께 최초로 공개한다.책에 따르면 충주교현초등학교(당시 충주공립보통학교) 부설 간이농업학교 학생 유석보는 만13세의 나이에 일제 경찰에 체포돼 청주형무소까지 이송돼 옥고를 치렀다.1931년 청주농업고등학교 재학생 100여 명은 나무몽둥이로 무장하고, 칼을 찬 채 훈시하는 교장을 끌어내며 '일본 제국주의 타도'를 외쳤다.저자는 각종 사료를 통해 확인한 결과, 독립전쟁시기 3000여 명의 학생들이 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁에 나섰다고 밝혔다.70여 명이 일제 경찰에 잡혀가 옥고를 치렀지만, 이 가운데 독립운동 공적을 인정받아 서훈을 받은 이들은 22명에 불과하다는 사실도 이 책을 통해 처음으로 밝혀졌다.이 책에는 저자가 사료를 통해 확인한 학생항일투사 487명에 대한 인적사항과 투쟁내역을 정리한 '충북학생 항일독립투쟁 인명사전'도 실려 있다.총 3부로 구성된 책 제1부에는 학생항일독립주쟁 개요와 현황, 연도별 연표가 담겼고, 제2부 '학교별 항일독립투쟁사'에선 충북지역 22개 학교에서 진행된 항일투쟁 활동을 사료와 함께 실었다.한편 책의 출판 수익금은 후속 작업인 '충청지역 학생항일 독립투쟁사'의 저술비용과 '충북지역 항일독립투쟁 AI플랫폼' 제작에 사용된다.