"거대 양당이 외면했던 음성군의 사각지대 살피겠다"

큰사진보기 ▲ 음성군 가선거구(음성·소이·원남·맹동) 정의당 이천규 예비후보 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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(출마의변) "진짜 민생정치! 따뜻한 돌봄사회 모두가 행복한 음성"

사랑하고 존경하는 음성군민 여러분 안녕하십니까.

정의당 음성 지역위원장이자 음성군 가선거구(음성·소이·원남·맹동) 후보 이천규입니다.

오늘날 우리 아이들의 미래가 당당하고, 어르신들의 노후가 평안하며 일하는 모든 이가 존중받는 음성을 만들기 위해 음성군의원 출마를 결심했습니다.

고인물은 정체 될 뿐 이제는 새로운 목소리가 필요한 때입니다.

그동안 우리 음성의 정치는 특정 세력의 독점과 관성적인 행정에 갇혀 있었습니다.

군민의 목소리는 뒤로하고 중앙 정치의 눈치를 보는 정치를 해왔습니다.

이제 끝내야 합니다.

저와 정의당은 거대 양당의 외면했던 지역의 사각지대를 살피고, 군민의 삶 현장에서 직접 답을 찾는 진짜 민생정치를 실현하겠습니다.

늘 군민 곁을 지키는 자세로 음성의 기분 좋은 변화를 이끌겠습니다.

작지만 강한 정당답게 당당하게 승리하겠습니다.

(공약) "꼼꼼한 안전, 행복한 노동, 투명한 의회

01. 생명안전 골든타임 프로젝트 (안전)

"거대한 개발보다는 '꼼꼼한 안전'에 집중하겠습니다."

□ 산단 통합 관제 시스템 구축

실시간 감지 센서를 통해 유해 물질 누출 시 즉각 통보 및 대응 시스템 마련.

□ 주민 참여형 감시단 운영

노동자와 주민이 직접 현장을 점검하는 '현장 모니터링단' 운영으로 감시 사각지대 해소.

□ 교통약자를 위한 무장애 도로

보도 턱 제거 및 고령층을 위한 보행 신호 자동 연장 시스템 도입.

02. 일하는 사람이 행복한 음성 (노동/복지)

"일하는 사람들의 '실질적 권익과 휴식'을 보장하겠습니다."

□ 친환경 연료비 지원

커피박(커피 찌꺼기) 재활용 펠릿 연료 사용 시(산업용·난방용) 연료비 지원.

□ 노동권 보호 및 법적 상담

노동자 종합지원센터 기능 강화 및 소규모 사업장 대상 무료 법적 상담 지원.

□ 생활임금 적용 범위 확대

군 산하기관을 넘어 위탁·협력업체까지 실제 물가를 반영한 생활임금 적용.

□ 아프면 쉴 권리, '상병수당' 도입

일용직·특수고용직을 포함하여 아파서 쉴 때 발생하는 소득 손실을 보전.

03. 투명하고 깨끗한 군의회 (청렴/윤리)

"군의회의 '책임감과 도덕성'을 엄격히 세우겠습니다."

□ 의원 이권 개입 차단

이해충돌 방지 조례를 강화하고 위반 시 엄벌 처분 규정 마련.

□ 국외연수 투명화 조례 제정

연수 계획부터 결과 보고까지 시민이 직접 심사하는 시스템 구축.

걸어온 길

- 정의당 음성지역위원장(현)

- (사)민족통일 음성군협의회 정회원(현)

- (사)징검다리 음성군 지부장(현)

- (사)따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔운동 음성군 지부장(현)

- (사)음성환경지킴이위원회 음성읍 정회원(현)

- (사)국제와이즈멘 음성클럽 부회장(전)

- 음성군 자율방범 6대 연합대장(전)

- 음성읍 설성 자율방범 대장(전)

- 충주대학교(전기공학)졸업

- 충청북도지사 표창장

- 충청북도 지방경찰청장 감사장

- 충청북도의회 의장 표창장

- 국회의원 표창장

- 음성군 교육지원청 교육장 표창장

- 음성군의회 의장 표창장

- 음성군수 감사장

- 음성경찰서장 표창장

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이천규 정의당 음성군 지역위원장이 '진짜 민생정치, 따뜻한 돌봄 사회'를 기치로 내걸고 음성군의회 의원 선거 가선거구(음성·소이·원남·맹동)에 출마한다.이천규 예비후보는 출마 선언문을 통해 "우리 아이들의 미래가 당당하고, 어르신들의 노후가 평안하며, 일하는 모든 이가 존중받는 음성을 만들기 위해 출마를 결심했다"며 "그동안 특정 세력의 독점과 관성적인 행정에 갇혀있던 음성 정치에 새로운 목소리를 내겠다"고 포부를 밝혔다.그는 "거대 양당이 외면했던 지역의 사각지대를 살피고, 군민의 삶 현장에서 직접 답을 찾는 진짜 민생정치를 실현하겠다"고 강조했다.'작지만 강한 정당' 정의당의 후보로서 기분 좋은 변화를 이끌어낼 것을 약속했다.이 예비후보가 내세운 핵심 공약은 '꼼꼼한 안전, 행복한 노동, 투명한 의회' 세 가지다.첫째, '생명안전 골든타임 프로젝트'를 통해 산업단지 통합 관제 시스템을 구축하고 유해 물질 누출 시 즉각 대응 체계를 마련할 계획이다.교통약자를 위한 보도 턱 제거 및 보행 신호 자동 연장 시스템 도입 등 생활 밀착형 안전 대책을 제시했다.둘째, '일하는 사람이 행복한 음성'을 위해 커피 찌꺼기(커피박) 재활용 펠릿 사용 시 연료비를 지원하는 친환경 정책을 발표했다.노동자 종합지원센터 기능을 강화하고, 생활임금 적용 범위 확대, 아프면 쉴 권리를 보장하는 '상병수당' 도입 등을 약속했다.셋째, '투명하고 깨끗한 군의회'를 만들기 위해 의원의 이권 개입을 차단하는 이해충돌 방지 조례를 강화하겠다고 밝혔다.의원 국외 연수 전 과정을 군민이 직접 심사하는 시스템을 구축하겠다고 제시했다.이천규 예비후보는 음성군 자율방범 연합대장, 사랑의 연탄나눔운동 음성군 지부장, 징검다리 지부장 등 오랜 기간 지역 사회에서 봉사하며 현장 민심을 읽어온 인물로 평가받는다.충주대학교(현 교통대학교) 전기공학과를 졸업했으며 충청북도지사 표창, 경찰청장 감사장 등 다수의 수상 경력이 있다.이 예비후보는 "늘 군민 곁을 지키는 자세로 음성군민의 삶을 지키고, 일하는 사람의 권리를 당당하게 대변하겠다"고 발표했다.다음은 이천규 예비후보가 본보에 전달한 출마의 변과 공약이다.