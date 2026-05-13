"성장 속에서 우린 정말 존엄해졌는가? 가장 가까운 정치 실현"

큰사진보기 ▲노동당 유진영 청주시의원 마선거구(사직1·2동, 모충동, 수곡1·2동) 예비후보 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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(출마의 변) 청주시의원 서원구 마선거구에 출마한 유진영입니다.

지난 지방선거에서 저는 페미니스트 후보로 출마했습니다.

그때 저는 정치가 얼마나 많은 사람들의 삶을 바깥으로 밀어내고 있는지 확인했습니다. 여성, 노동자, 돌봄의 책임을 떠안고 살아가는 사람들, 장애인, 청년, 지역에서 하루하루를 버티는 사람들의 삶은 늘 중요하다고 말해지지만, 실제 정치의 중심에는 좀처럼 놓이지 않았습니다.

4년이 지난 지금, 그 마음은 더 분명해졌습니다.

청주의 정치는 여전히 개발과 성장의 언어를 반복하고 있습니다. 더 높은 건물, 더 넓은 도로, 더 많은 산업단지가 청주의 미래처럼 이야기됩니다.

그러나 저는 묻고 싶습니다.

성장이라는 이름 속에서 우리의 하루는 정말 더 안전하고 존엄해졌습니까.

아이를 돌보는 일, 아픈 가족 곁을 지키는 일, 나이 들어도 이 동네에서 살아가는 일은 여전히 개인과 가족, 특히 여성의 몫으로 남아 있습니다. 사회를 유지해 온 돌봄노동은 낮은 임금과 불안정한 노동조건 속에서 제대로 존중받지 못하고 있습니다.

성장만 말하는 정치가 놓친 것은 바로 이런 삶입니다.

저는 누군가의 희생에 기대는 도시가 아니라, 서로의 삶을 함께 책임지는 청주를 만들고 싶습니다.

돌봄노동자의 권리 보장에서 시작해 돌봄 걱정 없는 청주, 노동자의 권리가 보장되는 청주, 기후위기와 지역 불평등 앞에서 주민의 삶터를 지키는 청주로 나아가야 합니다.

기초의회는 주민의 일상과 가장 가까운 정치의 자리입니다. 그래서 더 큰 개발 구호보다 구체적인 삶을 살피는 정치가 필요합니다.

저는 청주에서 살아가는 사람들의 목소리를 직접 듣고, 그 목소리가 제도와 예산, 조례가 되도록 싸우겠습니다. 성장제일주의를 넘어, 서로돌봄의 청주로 나아가겠습니다.

(공약) 모두의 존엄한 삶을 지키는 '돌봄사회'! 유진영의 약속

(1) 아이부터 어르신까지 우리동네 돌봄센터

(2) 돌봄노동자 권리보장 조례 제정

(3) 충북사회서비스원 강화로 돌봄 인력, 예산 확보

(4) 탄소배출 걱정없는 돌봄 일자리 확대로 녹색일자리

(5) 여성 재생산권리 보장 통합지원체계 마련

<태양과 바람은 모두의 것! 생명을 살리는 유진영의 약속>

(1) 지자체가 책임지고 기후위기-재난을 대응할 기후정의위원회

(2) 삶터와 생태/환경 지키는 기업 규제 강화 조례

(3) 기업 이윤말고 주민! 공공재생에너지 확대로 에너지 자립도 높이고 기본권 확대

(4) 민간에 맡겨진 폐기물 처리사업 공영화

(5) 버스완전공영제 정액제 도입으로 모두를 위한 교통권 보장

<세상을 바꿀 힘! 자치와 민주주의를 넓힐 유진영의 약속>

(1) 주민의 삶에 영향을 미치는 정책 결정·집행에 지역주민의 민주적 참여 보장

(2) 모든 차별 금지와 평등 실현! 차별금지조례 제정

(3) 청주시 성평등국 설치로 성평등 정책 시행

(4) 청소년·장애인·노인·이주민 등 당사자 참여 보장하는 시민참여위원회 확대

(5) 주민발안과 주민참여예산으로 시민이 결정하는 청주

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

기성 정치인들은 매일 더 높은 건물, 더 넓은 도로, 더 많은 산업단지를 외치며 '개발과 성장'의 레이스를 펼친다.반면 노동당 유진영 청주시의원 마선거구(사직1·2동, 모충동, 수곡1·2동) 예비후보는 "성장이라는 이름 속에서 우리의 하루는 정말 더 안전하고 존엄해졌는가"라는 묵직한 질문을 던진다.유진영 예비후보는 지난 지방선거에 이어 이번에도 주민들의 구체적인 삶을 살피는 '가장 가까운 정치'를 실현하기 위해 나섰다고 밝혔다.지난 선거에 '페미니스트 후보'로 출마했던 그는 "여성, 노동자, 돌봄의 책임을 떠안은 이들, 장애인, 청년 등 지역에서 하루하루를 버티는 사람들의 삶이 정작 정치의 중심에서는 늘 바깥으로 밀려나 있었다"고 당시를 회상한다.유 후보가 이번 선거에서 전면에 내세운 기치는 '서로돌봄의 청주'다.그는 "아이를 돌보고 아픈 가족의 곁을 지키는 일, 나이가 들어도 자신이 살던 동네에서 존엄하게 살아가는 일이 여전히 개인과 가족, 특히 여성의 희생으로만 유지되고 있다"고 지적한다.사회를 지탱하는 핵심인 '돌봄노동'이 정당한 대우를 받지 못하는 현실을 제도로 개혁하겠다는 것이 그가 출마하는 이유다.유 예비후보가 청주시민들을 위해 준비한 정책은 크게 세 가지 축으로 나뉜다.가장 먼저 눈에 띄는 것은 '존엄한 삶을 지키는 돌봄사회'다.그는 아이부터 어르신까지 아우르는 '우리동네 돌봄센터'를 설립하고, 낮은 임금과 불안정한 조건에 놓인 돌봄노동자들을 위한 '권리보장 조례' 제정을 약속했다.충북사회서비스원의 인력과 예산을 확보해 국가와 지자체가 책임지는 돌봄을 정착시키겠다는 구상이다.두 번째는 주민들의 삶터를 지키는 '생명살림 녹색 공약'이다.지자체 책임 하에 재난에 대응할 '기후정의위원회'를 설치하고, 버스완전공영제 및 정액제 도입을 통해 교통 기본권을 보장하겠다고 공언했다.민간에 맡겨져 갈등의 원인이 되던 폐기물 처리사업을 공영화하겠다는 파격적인 공약도 포함됐다.마지막으로 '자치와 민주주의 확대'를 위해 청주시 성평등국 설치, 차별금지조례 제정, 주민참여예산 및 주민발안 확대를 제시했다. 청소년, 장애인, 노인, 이주민 등 정책 당사자들이 직접 목소리를 낼 수 있는 구조를 만들겠다는 계획이다.유진영 예비후보는 "기초의회는 주민의 일상과 가장 밀접한 공간인 만큼 거창한 개발 구호보다 골목길과 가정 안의 삶을 살피는 정치가 필요하다"고 강조한다.그는 "청주에서 살아가는 수많은 사람들의 목소리를 직접 듣고, 그 목소리가 단순한 외침에 그치지 않고 제도와 예산, 조례라는 실질적인 힘을 갖추도록 끝까지 싸우겠다"며 포부를 밝혔다.다음은 유진영 예비후보가 밝힌 출마의변과 주요 공약이다.