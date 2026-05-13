축구장 66배 크기의 수변정원, 이렇게 아름다울 줄이야

큰사진보기 ▲거창 창포원 전경거창 창포원 전경 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거창 창포원 입구거창 창포원 입구 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲작약작약 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲샤스타 데이지샤스타 데이지 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲붓꽃붓꽃 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이팝나무 가로수이팝나무 가로수 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲인 자전거6 6인 자전거 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲전망대전망대 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲열대식물원 내부열대식물원 내부 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲분수저수지분수저수지 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲열대식물원입구열대식물원입구 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정자정자 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲연꽃연못연꽃연못 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'숲멍'자리'숲멍'자리 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

누군가를 간절히 그리워하다 만난다는 것은 참으로 설레는 일입니다. 그제부터 시작된 몸살 기운에 몸을 일으키기조차 힘들었지만, '사교회' 언니들과의 나들이 약속을 저버릴 수 없었습니다. 그동안 손주 육아에 전념하느라 대구를 잠시 떠나 있었기에, 언니들과의 재회가 더욱 간절했습니다. 이른 아침 서둘러 집을 나선 것은 순전히 사람에 대한 정, 그리고 함께 하는 여정에 대한 기대 때문이었습니다.12일 오후 비 소식이 있어 서둘렀습니다. 워낙 유명한 명소라 붐비기 전에 그 고요함을 온전히 음미하고 싶었거든요. 설레는 마음을 안고 도착한 거창 창포원, 그곳은 이미 초록의 싱그러움과 화려한 꽃무리가 우리를 기다리고 있었습니다.나들이의 시작은 언제나 맏언니의 넉넉한 마음에서 시작됩니다. 이번에도 언니는 정갈한 밑반찬과 찰밥을 우리 인원수에 맞춰 꼼꼼히 챙겨오셨습니다. 평소에도 직접 구운 빵과 쿠키를 나눠주고, 된장이 맛있게 담가지면 불러 모으던 언니의 따뜻한 손길은 이번 나들이에서도 빛을 발했습니다.위장이 좋지 않아 죽으로 속을 다스리던 R 언니가 못내 걱정되었는데, 마침 맏언니가 준비해온 찰밥 덕분에 모두가 안심하고 든든하게 한 끼를 채울 수 있었습니다.퇴직 후 처음으로 모인 우리 멤버 4명은, 창포원이 처음인 두 언니의 기대감까지 더해져 소풍 나온 아이들처럼 들뜬 마음을 감추지 못했습니다. 하늘은 비를 머금어 흐릿했지만, 우리들 마음속에는 이미 짱짱한 햇볕이 내리쬐고 있었습니다.거창 창포원은 공원 면적만 42만4823㎡에 달하는, 축구장 66배 크기의 어마어마한 규모를 자랑합니다. 원래 합천댐 조성으로 생겨난 수몰지역이었지만, 국가하천인 황강의 경관과 어울리는 생태공원을 조성해 수질도 보호하고 관광 자원도 만들자는 취지에서 탄생했습니다.이곳은 이제 사계절 내내 색다른 볼거리를 제공하는 거창의 명소가 되었습니다. 봄에는 100만 본 이상의 꽃창포가 군락을 이루고, 여름에는 연꽃과 수국이, 가을에는 국화와 단풍이 절정을 이룹니다. 겨울에도 열대식물원과 14만5200㎡의 습지 주변으로 펼쳐진 억새와 갈대밭이 운치를 더해주니, 언제 찾아도 자연의 위로를 받을 수 있는 곳입니다.이른 아침의 창포원은 한산하고 평화로웠습니다. 정원에 들어서자마자 우리는 "와!" 하는 탄성을 멈출 수 없었습니다. 만개한 작약꽃들이 눈부시게 피어 창포원을 환하게 밝히고 있었고, 온통 하얀 물결을 만든 샤스타데이지와 이팝나무가 산책로를 안내했습니다. 보랏빛 밥티시아와 붓꽃도 뒤질세라 고개를 내밀고, 황금용버들은 그 화려한 용트림을 자랑하고 있었습니다.한쪽에서는 곧 다가올 여름을 위해 활짝 핀 수국을 심는 손길이 분주했습니다. 무엇보다 창포원 곳곳에 세워진 정자와 벤치는 우리에게 넉넉한 쉼표가 되어주었습니다. 그곳에 앉아 나누는 정겨운 수다, 그리고 가만히 눈을 맞추는 '숲멍, 꽃멍, 물멍'의 시간은 일상에 지친 마음을 달래기에 충분할 만큼 여유로웠습니다.전망대에 올라 창포원 전체를 내려다보는 풍경은 그야말로 장관이었습니다. 다음 계절을 준비하는 장미원의 장미들, 가을을 기다리며 몸을 키우는 억새들을 보며 자연의 질서 정연한 생명력을 느꼈습니다.산책하는 내내 언니들의 활기찬 삶의 이야기가 곁들여졌습니다. 프랑스 여행을 다녀온 이야기, 이탈리아 크루즈 여행의 추억, 그리고 60대 중반의 나이에 유화 공모전을 준비하며 열정을 불태우는 언니의 도전기까지. 그 이야기들을 듣고 있자니 힐링과 행복, 그리고 마음이 꽉 차오르는 충만함을 느꼈습니다. 창포원의 이 아름다운 풍경 속에서 언니의 새로운 작품 구상이 멋지게 피어나길 마음 다해 응원해 봅니다.우리가 머물던 정자 근처에서는 다가오는 축제 준비가 한창이었습니다. 바로 5월 14일(목)부터 17일(일)까지 열리는 '2026 거창에 On 봄축제'입니다.이번 축제는 '치유와 창포'를 주제로 무소음 요가, 맨발 걷기, 아리미아(*아름다운 거창) 꽃축제 등 다채로운 프로그램이 펼쳐집니다. 특히 '거창 반값 여행' 정책을 통해 여행 경비의 50%를 환급해 주는 혜택도 있다고 하니, 오월의 봄을 만끽하고 싶은 분들에게는 최고의 기회가 될 것입니다.어느덧 시간이 흘러 대형 버스들이 도착하고 관광객들이 늘어나기 시작할 무렵, 우리는 아쉬운 발걸음을 옮겼습니다. 언제 와도 좋은 곳, 거창 창포원. 그곳에서 우리는 꽃의 환대를 받고, 위로를 얻고, 무엇보다 소중한 사람들과의 추억을 한 겹 더 쌓았습니다.*입장료: 개인 3,000원 / 단체 1,500원 (거창군민 및 만 65세 이상 무료_신분증 필수)*반려동물 동반: 가능 (목줄 및 배변 봉투 지참 필수)*관람 시간: 수변생태정원(야외) 09:00 ~ 22:00*주차: 넓은 전용 주차장 구비*팁: 정원 내 매점이 없으므로 간단한 음료나 간식을 준비하시길 권합니다. (입구 푸드트럭 이용 가능)*자전거 대여가능(1, 2, 4, 6인승)