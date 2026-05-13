용인의 심장 역삼지구 20년째 표류, 갈림길에 서다

용인시청 정문 앞, 금싸라기 땅이라 불리는 역삼구역 도시개발사업, 이하 역삼지구가 20년 넘게 멈춰 서 있다. 축구장 90개 면적, 약 69만㎡, 21만 평에 달하는 이곳은 용인의 중심 상업지구로 기대를 모았다. 그러나 현재는 도심 속 '섬'으로 남아 있다.



6·3 지방선거를 앞두고 역삼지구는 단순한 지역 민원을 넘어 용인시 행정의 신뢰도와 추진력을 검증하는 잣대로 부상하고 있다. 용인의 지리적 중심에 위치해 있기에 이곳이 정상화돼야 동부권 상업·업무·문화 거점이 완성된다. 특히 반도체 클러스터 배후 도시로서 기능을 수행할 핵심 요지다.



20년 난맥상을 풀고 공공성을 회복해 랜드마크로 거듭난다면 용인 전체의 균형 발전과 시민 삶의 질을 획기적으로 높일 전략적 요충지다. 그 중요성을 알기에 역대 단체장들이 사업 정상화에 관심을 가졌으나 사실상 제자리걸음 수준이다. 역삼지구 사업 실태와 방향을 짚어본다.

큰사진보기 ▲용인시청 정문 앞, 금싸라기 땅이라 불리는 역삼구역 도시개발사업(이하 역삼지구)이 20년 넘게 멈춰 서 있다. 축구장 90개 면적(약 69만㎡, 21만평)이다. 6·3 지방선거를 앞두고 역삼지구는 단순한 지역 민원을 넘어 용인시 행정의 신뢰도와 추진력을 검증하는 잣대로 떠오를 전망이다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

토지주에게 개발 후 땅으로 돌려주는 '환지 방식'으로 시작된 이 사업은 당초 계획 가구가 약 5256세대로, 2017년 준공을 목표로 했다. 그러나 현재 이 사업은 사실상 제자리 수준이다. 어떤 문제가 있는 걸까.역삼지구 사업은 2009년 8월 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시로 본격 시작됐고, 2011년 실시계획 인가를 받았다. 정찬민 시장 시절인 2017년 환지계획 인가를 받으며 사업이 본궤도에 오르는 듯했다. 그러나 이후 조합 내분이 격화되면서 현재 조합장 자격 등을 둘러싼 수십 건의 소송, 체납 세금 등으로 사업은 사실상 중단 상태다.벌목과 부지 평지화 작업 등 표면적인 사업은 진행 중이나, 핵심인 환지 예정지 지정조차 10년 넘게 '조건부' 딱지를 떼지 못한 채 표류 중이다.용인시는 과거 8가지 핵심 선결 조건을 내걸고 환지 예정지를 지정해 줬지만, 10년이 지나도록 이를 제대로 이행하지 못했다. 지정 당시 얽혀 있던 각종 법적 소송은 여전히 진행 중이며, 삼가2지구 등 인접 지역과 연결 도로망 확보도 여전히 난제다.현재 일부 조합원이 진행 중인 환지예정지 지정 취소 소송도 민감한 대목이다. 만일 조합이 패소할 경우 20년의 세월은 법적으로 '무효'가 되어 사업 자체가 증발할 위험이 큰 실정이다. 그 외에도 역삼지구는 현재 100건이 넘는 소송에 휘말려 있는 것으로 알려져 있다.'삼가2지구' 문제도 풀어야 할 숙제다. 정찬민 시장 시절, 분양 아파트가 임대주택으로 변경되면서 층수가 29층에서 39층으로 높아지는 등 파격적인 혜택을 받았다. 하지만 역삼지구 내 도로 개설을 조건으로 했음에도, 여전히 부지 매입조차 되지 않은 상태에서 공사가 진행돼 2021년 완공됐다.삼가2지구는 진입도로를 확보하지 못해 입주를 못하고 있다가, 이상일 시장이 용인도시공사를 통해 우회 임시도로를 개설한 상황이다. 문제는 '조건부' 임시도로라는 점이다. 현재 도로 부지는 공원용지다. 당연히 원상회복돼야 할 소중한 자산이다.막대한 기반시설 비용인 도로 부지를 역삼지구에서 내줘야만 삼가2지구가 준공될 수 있는데, 이 도로 부지 매입과 공사비가 만만치 않은 상황이다.일단 시 예산을 투입해 우회도로를 개설했지만, 이는 결국 민간이 해야 할 일을 세금으로 메우는 꼴이 돼 또 다른 특혜 논란과 구상권 청구 소송을 불러올 가능성마저 있는 실정이다.또 다른 과제는 시대에 뒤처진 사업성과 천문학적 매몰 비용이다. 20년 전 설계된 사업계획은 상업용지 비중이 압도적이지만, 요즘 흐름으로 볼 때 과다한 상업용지는 사업성 확보에 상당한 부담이 된다는 게 일반적인 분석이다.이미 수많은 시행사와 대행사가 거쳐 가며 뿌려진 자금들이 얽혀 있어 사업을 정상화하려면 이 빚부터 정리해야 한다. 그 규모가 너무 커져 새로운 투자자, 즉 금융권이 선뜻 나서기 힘든 상황이다. 이에 더해 현재 조합이 추진하는 5200세대 규모 아파트 물량 가운데 이미 상당 부분 토지를 팔아넘긴 상태다. 따라서 사업 전망을 예측하기 어렵다는 견해도 나오고 있다.현재의 조합 중심 민간 개발 방식으로 20년째 표류 중인 역삼지구 사업을 돌파할 수 있을까. 환지 예정지 지정 취소를 구하는 소송이 진행 중이다. 사업성 논란과 잦은 집행부 교체로 드러나는 내부 갈등도 적지 않다. 난제가 풀리지 않고 있는 실정이다.그런 가운데 조심스럽게 새로운 대안에 대한 이야기가 나오고 있다. 민간 조합으로는 해결이 어려우니 환지 지정을 취소하고, 용인도시공사 등이 나서는 공공영역에서 수용해 개발하자는 움직임이다.문제는 이 방식이 탄력을 받으려면 용인시가 결단을 내려 환지 지정을 직권 취소하고 사업 구도를 재편해야 한다는 점이다. 약 21만 평의 부지를 수용해 관리계획을 재편하고, 이익을 기반시설 확충과 시민 복지에 환원할 수 있는 결단이 있어야 가능하다.역삼지구는 단순한 부동산 개발 현장이 아니다. 토지주들의 복잡한 이해관계를 넘어 개인과 공공의 이익을 함께 얻을 수 있는 방법은 없을까. 차기 시장에게 걸린 큰 숙제 중 하나임은 분명하다.