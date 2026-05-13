아들 보내고 동네 한 바퀴... 이제야 엄마의 마음이 이해됩니다

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아이를 보내고

버스 정류장에 서 있다.

​

묘한 허전함이 가슴속 깊은 곳에서

스몰스몰 올라온다.

​

애인이랑 헤어진 것도 아닌데

눈물 한 방울이 찍- 나오는 건 뭔지

​

이 묘한 마음을 어쩌지 못해

동네 한 바퀴를 돌고 들어간다.

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큰사진보기 ▲엄마의 최애간식 초코파이초코파이를 나눠준다는 것은 사랑이다. 초코파이는 아무에게나 주지 않는다^^. 봉지에 가득 담은 걸 몰래 꺼내 놓고 3개만 가져왔다. ⓒ 이선주 관련사진보기

"집에 오고 싶으면 오너라."

"엄마 나 막내 딸~"

"막내 딸여? 나는 옴마여~"

얼마 전 썼던 시도 아니고 일기도 아니었던 글.서울 살이 하는 스물 몇 살 아들놈이 집에 왔다 가면 나는 며칠 동안 마음이 헛헛하다. 집에 와서 특별히 하는 일도 없는데, 내 생활 리듬이 깨져서 귀찮은 마음이 들기도 한다. 간단한 식사를 하는 내가 자식 식사를 차리려면 힘들기도 한 게 사실이다.그런데도, 내가 다정한 사람도 아니고 자식을 옆에 끼고 살고 싶은 사람도 아닌데 보내는 날은 가슴에 구멍이 뚫려 바람이 지나가는 듯도 하고 방이 텅 비어 보이는 게 아주 마음이 어떻게 표현 할 수가 없다.이 마음을 남편에게 털어놓기도 그러니 동네 한 바퀴 돌면서 마음을 추스리고 집에 들어간다.사실 나는 이런 마음이 들지 몰랐다. 나름대로 자식과의 거리를 잘 지키고 있다 생각했고, 내 생활도 중요해 너무 자주 오는 것이 반갑지 않았다. 그런데도 왔다 간 뒤 오는 이 헛헛한 마음의 정도는 내가 예상치 못한 것이었다. '나는 쿨한 엄마가 될 거야' 라고 했던 다짐에 예기치 않은 금이 한 줄 쫙 가는 것 느낌이다.아이는 고교 때는 기숙사에서 생활을 많이 하고 그 후에도 계속 타지 에서 생활을 했다. 고교 때 집에서 다니고 싶다는 것을 내가 보낸 것이었는데, 지금 생각하니 너무 아쉬운 선택이었다. 아직 미안한 마음이 많이 남아 있어 그런 것이라 스스로를 변명해 보기도 한다.고등학교 기숙사에 넣을 때, 대학교 기숙사에 보내던 날, 군대 보내던 날, 어김없이 엄마에게서 전화가 왔었다(엄마는 자식이 하나인 나를 항상 안타까워 하셨다). 허전할 거라면서 , 시간이 지나면 좀 나아질 거라면서 항상 전화를 하셨었다.엄마는 나의 헛헛한 마음을 누구보다도 잘 알고 계셨다. 생각해보니,엄마는 4남매를 (그 시절치고는) 다 이른 나이에 내보냈다. 언니만 20살에 내 보내고 오빠와 나는 17 동생은 15에 내 보냈다. 호호 깔깔거리기도 북적북적 하기도 했을 나이에 다 내 보내고 공감 능력없는 담벼락 같은 아버지와 둘이서 젊은 시절을 보냈던 것이다.엄마는 우리가 집에 가면 쉴 새 없이 먹을 것을 가져다 주셨다('폭싹속았수다'의 애순이가 금명이 먹이는 것 보며 엄마가 생각났다.) 그리고 돌아 가는 길에는 항상 (음식을) 바리바리 싸 주셨다. 배가 불러 죽겠는데 계속 먹으라는 것, 처치할 수 없을 만큼 많이 싸 주는 음식에 짜증을 부릴 때도 있었다. 지금 생각하면 어릴 때 곁에서 못 해 먹인 아쉬움을 풀듯이 하신 게 아닌 가 싶다. 치매이신 지금도 우리들이 가면 밥을 너무 많이 해서 ( 무조건 밥솥에 가득하신다) 밥솥을 작은 걸로 바꿨다.엄마는 떨어져 살던 내게 지금까지 보고 싶다는 말을 딱 한번 하셨다. 결혼하고 연락이 없던 내게 전화해서 보고 싶다 하시며 우셨다. 나는 결혼 전에도 자주 가지도, 전화를 자주 하던 편이 아니어서 별다르게 생각하지 않았는데 엄마는 다르다고 했다.엄마는 '보고싶다, 다녀가라'라고 하면 부담스러울 거라 생각하셨다. 대신 다른 표현을 하셨다.그게 엄마의 보고싶다는 표현이었다. 그리고 어쩌면, 속상한 일이 있어도 잘 털어놓지 않는 내 마음을 알고 '집에 와서 엄마밥 먹고 속상한 마음 풀고 가'라는 뜻이었을 수도 있었다.지금 엄마는 전화를 못하신다. 치매가 많이 진행되었고, 보청기를 끼지 않으면 잘 듣지 못하신다.전화 통화는 아버지와 하고 있는데 ,어쩌다 내가 전화를 할 때 받으시는 경우가 있다 . 그럴때는 정말 오랜만에 듣는 엄마의 전화 목소리가 너무 반갑다.(전화를 받는다는 것은 컨디션이 좋다는 것이다)엄마인 줄 아는데 엄마라고 하는 게 너무 귀엽다.엄마는 지금도 우리를 꼭 배웅하신다. 낮잠이 푹 드시지 않은 한, 졸려서 금방이라도 내려앉을 듯한 눈꺼풀과 쓰러질 듯한 걸음걸이로도 꼭 대문까지 와서 손을 흔든다. 내가 때로는 이모(엄마 동생)가 되기도 하고 때로는 모르는 아줌마가 됐을 때도 있지만 배웅은 꼭 해 주셨다.마음 어딘가에는 내가 자식이라는 느낌이 살아있나 보다. 혹시 엄마가 쓰러질 까 걱정돼 나오지 않았으면 좋겠어서 몰래 나오기도 하고, 나오지 말라고 큰소리도 내 봤지만 소용이 없었다.엄마는 점점 더 쿨하지 못해지고 나는 그 엄마의 마음을 조금씩 이해하는 자식이 되어가고 있다.나는 이제 '쿨한 엄마가 될 거야'라고 하지 않는다. '쿨한 엄마가 되도록 노력하는 엄마가 될 거야' 가 맞는 것 같다. 그렇지만 노력해도 되지 않을 수도 있다는 것을 안다. 쿨하지 못하더라도 나의 노력하는 마음을 아이가 알아줬으면 하는 바람이다.내가 하는 말이나 행동이 아이의 마음에 돌덩이가 되지 않기를 바란다. 분명 내 엄마의 마음도 그랬을 것이다.