정연지, 민주당 탈당하고 '무소속' 화순군수 출마 선언

큰사진보기 ▲정연지 화순군의원. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

정연지 화순군의회 의원이 13일, 더불어민주당을 전격 탈당하고 무소속 화순군수 출마를 공식 선언했다.정 의원은 이날 발표한 출마의 변에서 "참담하고 침통한 심정으로 군민께 호소한다"며 "화순에서는 구태의연한 금권선거와 조직선거 의혹이 난무했고 민주당 지도부는 이를 알고도 방조하거나 묵인했다"고 주장했다.특히 "개인과 이장들에게 금품을 돌리고 식사를 제공했으며, 휴대전화를 모아 불법 대리투표를 강행했다는 소식까지 들려왔다"고 직격했다.이어 "민주당 일색 지역에서 '막대기만 꽂아도 당선'이라는 왜곡된 정치 풍토가 결국 토호세력의 전면화를 초래했다"고 비판 수위를 끌어올렸다.정 의원은 자신이 참여했던 민주당 군의원 경선 과정에 대해서도 "눈에 보이는 불법선거를 지켜보며 돈을 쓰면 이긴다는 사실을 알았지만 그렇게 하지 못했다"며 "알량한 양심 때문이었다"고 밝혔다.또 지난 4년간의 의정활동을 언급하며 자신을 "기득권 세력과 싸워온 사람"이라고 규정했다. 국동리 토석채취장 문제와 고인돌공원 파크골프장 조성 논란, 사평댐 반대 투쟁 등을 거론하며 "권력자의 비리를 세상에 알리고 주민 편에서 싸워왔다"고 강조했다. 이어 "초고압 송전선로와 난개발 사업을 끝까지 막아내겠다"며 환경·주민권 중심의 군정 비전도 제시했다.정 의원은 민주당 탈당 배경과 관련해 "누가 감히 이 치밀하게 짜여진 선거판에 균열을 낼 수 있겠느냐"며 "오랫동안 몸담았던 민주당을 떠나 광야로 뛰쳐나가겠다"고 선언했다.그러면서 ▲지역 대학진학 학생 장학금 지원 ▲교통약자 대중교통 확대 및 무상화 등을 주요 정책 방향으로 제시하며 "빼앗긴 화순의 미래를 되찾겠다"고 지지를 호소했다.하지만 지역정가의 시선은 엇갈리고 있다.지역 정치권 안팎에서는 정 의원이 지난 지방선거 당시 민주당 전략공천을 통해 군의회에 입성했던 만큼, 당의 후광 속에서 성장한 정치인이 경선 패배 직후 탈당과 동시에 당을 향해 날 선 비판을 쏟아내는 데 대해 곱지 않은 시선을 보내고 있다.특히 "경선에서 패배하자마자 탈당 후 군수 출마를 선언한 것은 정치적 소신이라기보다 감정적 반발로 비칠 수 있다"는 반응과 함께 "차라리 절치부심하며 정치적 내공과 행정 역량을 더 키운 뒤 다음 선거를 준비했어야 했다"는 지적도 나온다.지역 정가 관계자는 "정 의원은 의정활동 과정에서 선명한 존재감을 드러낸 인물인 것은 분명하다"면서도 "군수는 비판만으로 되는 자리가 아니라 갈등을 조정하고 행정을 운영하며 결과를 만들어내야 하는 자리"라고 했다.이어 "투쟁력과 화제성은 보여줬지만, 이제는 군정을 맡길 수 있는 준비된 리더인지 군민들에게 증명해야 할 단계"라고 했다.민주당 독점 구도가 강한 화순 정치지형에서 정 의원의 무소속 출마 선언이 기득권 정치에 균열을 낼 승부수가 될지, 아니면 정치적 무리수로 끝날지 지역사회의 시선이 집중되고 있다.