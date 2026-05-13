경찰, '원유 북한 유입' 허위사실 유포 전한길 등 10명 적발

큰사진보기 ▲산업통상부 공식입장문 ⓒ 충남경찰청 제공 관련사진보기

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한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨를 비롯한 중동 전쟁 관련 가짜뉴스를 유포한 10명이 전국 시도 경찰에 각각 적발됐다. 전씨를 비롯한 5명은 '원유 90만 배럴이 북한으로 반출됐다는 허위사실'을 유포한 혐의를 받고 있다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면 충남경찰청도 이 중 1명을 검거한 것으로 파악됐다.11일 충남경찰청(청장 김호승)은 '원유 북한 유입설'을 인터넷에 유포한 59세 여성 A씨를 검거했다고 밝혔다. A씨는 충남지역 거주자는 아닌 것으로 확인됐다. 그는 허위사실 유포를 통한 '업무 방해' 혐의를 받고 있다.충남경찰청은 "최근 해당 게시글을 발견했다. 석유의 비축 및 수급의 안정을 도모하는 한국석유공사의 업무를 방해했다고 판단, 신속히 수사에 착수했다"고 수사 배경을 밝혔다.충남 경찰청에 따르면 A씨는 지난 3월 31일 19시 27분경 인터넷 포털 카페 게시판에 '원유가 베트남을 거쳐 북한으로 갔다'는 내용의 허위조작정보 글을 작성해 게시했다.이에 앞서 지난 3월 30일 산업통상부는 "해외 반출된 원유가 북한으로 유입되었다는 내용은 전혀 사실이 아니다. 최근 일부 유튜브·인터넷 SNS 등에서 석유 90만 배럴이 울산에서 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 유입되었을 가능성을 제기하고 있습니다만, 이러한 내용은 전혀 사실이 아님을 분명히 밝힌다"라고 한 바 있다.경찰에 따르면 A씨는 산업통상부의 공식 입장문을 원문 그대로 게시하고, 그 아래에 '(중간 생략) 이재명이 원유 90만 배럴을 베트남으로 빼돌렸다고 공식 인정한 것은 베트남을 거쳐서 북한으로 갔을 확률 518%다'라고 허위 글을 올렸다.충남경찰청 사이버수사과 관계자는 "중동 전쟁 관련 허위조작정보가 지속 유포되면 국가 정책의 신뢰가 훼손되는 만큼 엄중 대응·처벌해 나가겠다"고 밝혔다.