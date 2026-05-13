서산시 부석면, 장기 방치 폐기물 20톤 해결

큰사진보기 ▲폐기뭏 처리 전과 후의 모습. ⓒ 부석면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 부석면이 장기간 방치되어 주민 불편을 초래하던 대규모 적치 폐기물을 '현장 중심의 적극 행정' 깔끔하게 처리했다.부석면은 최근 봉락2리 662-5번지(국유지) 일원에 약 20톤의 폐기물이 방치되어 미관을 해치고 있다는 민원을 접수했다.이에 면은 마을 이장과 함께 현장을 방문, 국유지 내 적치물과 인근 마을안길의 콘크리트 폐기물 상태를 확인하고 자원순환과 등 관련 부서와 협업하여 즉각적인 처리 방안 마련에 착수했다.해당 폐기물은 양이 많고 종류가 다양해 전문업체의 처리가 필요하다고 판단한 부석면은 관련 부서로부터 사업비를 재배정받아 전문업체를 선정했다. 이후 지난 6일부터 3일간 집중적인 수거 작업을 벌여 폐기물 전량을 안전하게 처리하고 주변 환경 정비를 마쳤다.부석면은 폐기물 수거에 그치지 않고, 해당부지가 국유지인 점을 고려해 재발 방지 대책도 병행했다. 지난 11일 한국자산관리공사(캠코) 직원과 합동으로 현장을 점검한 후 13일까지 불법투기 금지 현수막 게시 및 차량 출입 차단 펜스를 설치해 폐기물 불법투기 차단에 나섰다.이번 사례는 장기 미결 민원을 접수 후 한 달여 만에 신속하게 해결했다는 점에서 지역 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.김기우 부석면장은 "앞으로도 지역의 무단투기 및 적치 폐기물에 대한 지속적인 점검을 추진해 주민들이 쾌적하게 생활할 수 있는 깨끗한 농촌 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.