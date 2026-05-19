다닥다닥 붙은 건물, 좁은 골목...길 잃으면 끝장이겠구나

지난 4월 2일부터 16일까지 15일 동안 모로코를 방문했습니다.

큰사진보기 ▲페스의 메디나 전경언덕 위의 요새인 보르즈 수드에서 바라본 페스의 메디나는 밝은 황토색 흙벽돌과 돌로 지어진 건물들이 빼곡히 들어차 사람도 길도 보이지 않는다 ⓒ 백종인 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화려한 리아드의 천장과 벽면리아드의 외부는 흙벽으로 보이나 그 안은 눈이 휘둥그레질 만큼 온 벽면과 천장이 정교한 타일 공예로 뒤덮여 있었고, 가구들도 하나같이 고급스럽다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲일곱 개의 거대한 청동 문으로 유명한 다르 엘 마흐젠 왕궁현재도 왕궁으로 사용 중이어서, 관광객이 할 수 있는 건 황금빛 문과 그 주위를 정교하게 수놓은 젤리지 타일 공예를 감상하며 기념사진을 찍는 일이 전부다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲메디나의 좁은 골목좁은 골목과 높은 건물은 장시간 그늘을 만들고 공기를 빠르게 흐르게 해 북아프리카의 강렬한 햇볕을 막고 더위를 누그러뜨린다. 옛사람들이 몸으로 터득한 지혜다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲타일 공예 작업완성된 패턴을 보지 않고 미리 숙련된 기술과 기억으로 아름다운 작품을 만들어내는 장인들의 모습에서는 감탄을 자아낼 수밖에 없다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲알 아타린 마드라사정문을 지나 네모난 안뜰로 들어서면 벽면을 가득 채운 젤리지 타일 모자이크, 섬세한 삼나무 조각, 정교하게 치장한 벽토 조각들이 한꺼번에 눈을 압도한다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲슈아라 가죽 염색 공장위에서 내려다보면 마치 거대한 수채화 팔레트처럼 수많은 원형 진흙 구덩이가 펼쳐져 있고, 인부들은 허리까지 차오르는 독한 용액 속에 직접 들어가 가죽을 밟고 빨며 색을 입히고 있다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲아가베 섬유 공방선인장의 일종인 아가베잎에서 실을 뽑아내 비단 같으면서도 질긴 직물을 제조하고 있다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲빵굽는 여인한 여인이 밀반죽을 종이처럼 얇게 펴 항아리 바닥 위에 구워내고 있다. ⓒ 백종인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 아프리카 대륙 북서쪽, 대서양과 지중해를 끼고 있는 모로코에 대하여 우리는 얼마나 알까? 카사블랑카라는 도시가 있는 나라, 축구가 좀 강한 나라, 이슬람교를 믿는 무슬림들이 사는 나라, 영화 글래디에이터, 왕좌의 게임 등 고대 로마 시대부터 스타워즈, 인터스텔라 등의 외계 행성까지 품을 수 있는 특이하고 다양한 자연환경 덕에 수많은 영화가 촬영된 나라. 모로코는 우리에게 익숙하면서도 낯선 나라이다. 15일 동안 모로코 곳곳을 찾아다녔다. 페스와 마라케시 등의 고대 도시부터 사하라 사막. 고도 4,000m가 넘는 아틀라스산맥 기슭의 마을까지 다니며 그들의 독특한 문화와 삶의 지혜를 보고 듣고 배웠다. 이렇게 습득한 모로코의 면면을 앞으로 6회에 걸쳐 나름대로 정리하려 한다.



모로코의 고대 도시 페스(Fes)는 모로코 문화의 집합체다. 1200년의 역사를 가진 이 도시는 단순히 오래된 곳이라는 이미지를 넘어, 모로코가 품은 종교·학문·예술·민족적 융합이 가장 밀도 있게 응축된 곳으로 '모로코의 정신적·문화적 수도'라 불린다.셰프샤우엔에서 남쪽으로 4시간 가까이 차로 이동해 만난 페스의 첫 모습은 우리가 예상했던 고대 도시가 아니었다. 넓고 깨끗한 도로 양쪽에는 현대식 건물과 아파트가 즐비했다. 차량은 대형 마트인 까르푸 앞에 멈춰 섰고, 그 안은 여느 마트와 다르지 않았다. 심지어 술도 팔았다. 우리는 이슬람 국가의 마트에서 맥주를 사 들고 모스크가 있는 메디나 안으로 들어갔다.페스는 크게 세 구역으로 나뉘며, 각각 시대적·문화적 차이를 뚜렷이 보인다. 우리가 흔히 '페스'라 여기는 곳은 8세기에 세워진 페스 엘 발리(Fes el-Bali)로, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 성벽 안의 메디나다. 9400개가 넘는 골목이 미로처럼 얽혀 있으며, GPS로도 길을 찾기 어려운 세계 최대의 '차 없는 도시'이기도 하다. 메디나 밖의 페스 즈디드(Fes el-Jdid)는 13세기 마린 왕조가 조성한 '새로운 페스'로, 왕궁과 유대인 거주 지역이 자리했던 곳이다.유대인들은 떠났지만, 그들이 운영하던 보석 가게 일부는 지금도 남아 있다. 처음 마주쳤던 현대풍 시가지는 빌 누벨(Ville Nouvelle)로, 20세기 프랑스 식민지 시절에 조성된 구역이다. 메디나 안에 집이 있는 사람들도 여유가 생기면 이제는 빌 누벨의 아파트로 옮겨 산다고 한다.우리는 겨우 한 사람이 지나갈 수 있는 골목을 지나 흙벽 가운데 화려하게 장식된 대문 안으로 들어갔다. 그 안은 눈이 휘둥그레질 만큼 온 벽면과 천장이 정교한 타일 공예로 뒤덮여 있었고, 가구들도 하나같이 고급스러웠다.좁은 메디나 안으로는 완성된 가구를 들여올 수 없어 장인들이 리아드 내부에서 직접 작업한다는 의외의 이야기도 들었다. '겉은 소박하되, 안은 화려하게.' 히잡이나 차도르를 두른 여인들도 어쩌면 그런 모습이 아닐까 하는 생각이 스쳤다.지역 해설가와 함께하는 본격적인 페스 탐방은 왕궁 다르 엘 마흐젠(Dar el-Makhzen) 앞에서 시작됐다. 일곱 개의 거대한 청동 문으로 유명한 이곳은 현재도 왕궁으로 사용 중이어서, 관광객이 할 수 있는 건 황금빛 문과 그 주위를 정교하게 수놓은 젤리지(Zellij) 타일 공예를 감상하며 기념사진을 찍는 일이 전부다.왕궁은 기존의 메디나를 벗어나 '새로운 페스'에 세워졌으며 바로 옆에는 유대인 거주 지역인 '멜라(Mellah)'가 있다. 과거 국왕이 유대인 공동체를 보호하고 그들의 경제적 역량을 가까이 두기 위해 이웃하여 배치했다고 한다. 이슬람 국가임에도 이민족을 품어온 모로코 특유의 공존과 융합의 정신이 엿보이는 대목이다.메디나 탐험에 앞서 우리는 전체를 한눈에 조망할 수 있는 언덕 위의 요새인 보르즈 수드(Borj Sud)를 먼저 찾았다. 밝은 황토색 흙벽돌과 돌로 지어진 건물들이 빼곡히 들어찬 메디나는 그 자체로 장관이었다. 건물들이 워낙 다닥다닥 붙어 있어 녹색 지붕의 모스크와 높이 솟은 탑만 눈에 띌 뿐, 길도 사람도 없는 것 같았다.그러나 그 안에는 9세기에 세워진 세계에서 가장 오래된 알 카라위인 대학교, 14세기 건축물인 알 아타린 마드라사, 크고 작은 시장(수크)과 주거지(리아드), 종교시설, 공방들이 층층이 얽혀 저마다의 일상을 이어가고 있었다.메디나의 골목이 이토록 좁은 데는 여러 이유가 있다고 한다. 가장 큰 이유는 기후다. 좁은 골목과 높은 건물은 장시간 그늘을 만들고 공기를 빠르게 흐르게 해 북아프리카의 강렬한 햇볕을 막고 더위를 누그러뜨린다. 옛사람들이 몸으로 터득한 지혜다.여기에 대규모 기마병의 진입을 막는 방어적 설계, 성벽 안의 한정된 공간에 늘어나는 인구를 수용하기 위한 고밀도 집약 방식도 한몫했다. 좁은 골목 위로 건물 사이를 잇는 나무 지지대는 지진이나 지반 침하 시 서로를 지탱해 주는 실용적 장치이기도 하다.메디나에 들어서기 전, 여행 리더는 당부했다. 좁은 골목에서는 자동차 대신 수레와 당나귀가 오가니 한 줄로 이동하고 대오를 이탈하지 말 것. 만약 길을 잃으면 혼자 찾으려 하지 말고 그 자리에 서 있을 것. 머릿속에서 한 번 엉킨 실타래 같은 길은 다시 풀 수가 없다고.메디나 안에서 우리가 맨 먼저 찾아간 곳은 페스의 타일 공예 예술학교였다. 연습생들과 장인들이 모여 젤리지를 제작하는 곳으로, 페스에서 생산되는 점토로 초벌구이한 사각형 타일에 천연염료로 색을 입혀 다시 구운 뒤 작은 조각들로 잘라 분수대나 벽면을 수작업만으로 기하학적인 문양을 완성하고 있었다. 특히, 완성된 패턴을 보지 않고 미리 숙련된 기술과 기억으로 아름다운 작품을 만들어내는 장인들의 모습에서는 감탄을 자아낼 수밖에 없었다.복잡한 시장 골목을 헤치고 다음으로 간 곳은 14세기에 세워진 알 아타린 마드라사(Al-Attarine Madrasa)였다. 정문을 지나 네모난 안뜰로 들어서면 벽면을 가득 채운 젤리지 타일 모자이크, 섬세한 삼나무 조각, 정교하게 치장한 벽토 조각들이 한꺼번에 눈을 압도했다. 반면 이 층의 학생들이 기거했던 방들은 좁고 검소해 화려한 공간과 묘한 대비를 이뤘다. 한편, 현재도 운영 중인 알 카라위인 대학교는 일반인 출입이 금지되어 문 안을 엿보는 것으로 만족해야 했다.슈아라 가죽 염색 공장(Chouara Tannery)도 갔다. 이곳에서 만들어낸 각종 가죽 제품이 전시된 방을 지나 가장 높은 곳인 테라스로 안내받았다. 아래를 내려다보니 마치 거대한 수채화 팔레트처럼 수많은 원형 진흙 구덩이가 펼쳐져 있었고, 인부들은 허리까지 차오르는 독한 용액 속에 직접 들어가 가죽을 밟고 빨며 색을 입히고 있었다.페스에서 키우는 양, 염소, 소, 낙타 등의 가죽을 중세 시대 방식 그대로 다루는 모습은 경이로우면서도 안쓰러웠다. 혹독한 노동의 무게가 고스란히 느껴졌다. 이후, 우리는 과거 유목민을 포함한 상인과 여행자들이 쉬어가는 숙소 겸 교역소 역할을 했던 전통적인 푼두크(funduq)와 아가베(Agave) 섬유공예 공방도 둘러봤다. 아가베 섬유 공방에서는 선인장의 일종인 아가베 잎에서 실을 뽑아내 비단 같으면서도 질긴 직물을 제조하고 있었다.그러나 페스의 메디나에서 가장 오래 마음에 남은 것은 공방도, 역사적인 건물도 아니었다. 그 사이사이를 지나며 기웃거렸던 수크(시장) 골목이었다. 한 줄로 이동하자는 약속은 진즉에 잊어 버렸다.온갖 견과류를 늘어놓은 가게, 밀반죽을 종이처럼 얇게 펴 항아리 바닥 위에 구워내는 빵집, 낙타 고기를 파는지 낙타 머리를 통째로 매달아 놓은 정육점, 구리와 놋쇠로 그릇을 두드려 파는 가판대. 수레가 지나갈 때마다 터져 나오는 "바락!(비키시오!)" 소리에 움찔하며 정신이 들곤 했다.페스는 하루 만에 다 담아내기엔 너무 깊은 도시다. 타일 공예품, 가죽 제품 및 아가베 제품 앞에서는 지갑을 열고 싶은 충동을 억눌러야 했고, 시장에서는 낙타 머리에 놀라고 견과류를 집어 먹기도 했다.21세기 페스의 성벽 안은 중세였다. 그 시대에 세운 대학이 여전히 학생을 가르치고 있었고, 사람들은 수레와 당나귀에 짐을 실어 좁은 골목을 오갔다. 전통 타일과 가죽을 만드는 공방도 천 년 전 방식을 그대로 손에 쥐고 있었다. 타임머신을 타고 중세로 들어가 카메라만이 아니라 가슴 속에도 사진을 찍고 나온 기분이었다.