국가는 왜 죽은 장병까지 등급으로 나누는가

이 글은 2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.

큰사진보기 ▲UAE 아크부대 파병 임무 중 순직한 고 곽진수 중위UAE 아크부대 파병 임무 중 사망한 고 곽진수 중위. ⓒ 유가족 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 특정 장병이나 유족의 예우를 더 요구하기 위한 목적이 아니다.

국가를 위해 복무하다 세상을 떠난 장병들의 죽음이, 순직 유형에 따라 차등적으로 기억되고 운영되는 현실을 다시 한 번 돌아보자는 취지에서 작성되었다.



유족은 지금도 대한민국 군과 국가를 믿고 싶다.

그러나 그 믿음은 국가가 장병의 희생 앞에서, 최소한 동일한 존엄과 기억의 원칙을 지킬 때 비로소 가능할 것이다.

2024년 1월 1일, 고 곽진수 중위는 UAE 아크부대 파병 중 세상을 떠났다.지난해 고 곽진수 중위의 1주기 추모식을 거행하기 전까지는, 유족 역시 추모행사가 순직 유형에 따라 차등 운영되고 있다는 사실조차 알지 못했다.그저 국가가 아들을 기억해주고 추모해준다는 사실 자체만으로도 감사한 마음이었다.그러나 추모식을 마친 뒤 다른 유족회원들과 이야기를 나누던 중, 순직 2형 유족인 한 부모님으로부터 "저희는 2형이라 3회까지만 해준다고 들었습니다"라는 말을 듣게 되었다. 그 순간 처음으로 의문이 생겼다.왜 같은 순직 장병인데 국가의 추모 방식은 달라지는 것일까.그 이후 유족은 정보공개청구와 국민신문고 민원 등을 통해 관련 규정과 실제 운영 현황을 확인하기 시작했고, 그 과정에서 순직 유형에 따라 1주기·3주기·5주기로 추모행사가 차등 운영되고 있다는 사실을 알게 되었다.육군 인사사령부 보훈지원과는 국민신문고 답변을 통해, 현재 육군이 순직 유형별로 추모행사를 차등 운영하고 있다는 입장을 밝혔다. 순직 1형은 육군본부 주관 5회, 순직 2형은 3회, 순직 3형은 1회의 추모식을 진행하며, 그 이후부터는 원 소속부대와 유가족이 협의해 추모행사를 이어가도록 하고 있다는 것이다.육군이 제시한 이유는 두 가지였다. "매년 평균 230명에 대한 추모식을 실시해야 하기 때문"이라는 점, 그리고 현재 추모예산이 1회 약 16만 원 수준이라는 점이다.그러나 이해하기 어려운 점은 여전히 남는다. 왜 같은 '순직자'인데 국가의 추모 방식은 달라지는가. 왜 어떤 유족은 5년 동안 국가가 기억해 주고, 어떤 유족은 1년 만에 사실상 국가 차원의 추모가 종료되는가. 그 기준은 어디에 있는가. 법률인가. 대통령령인가. 훈령인가. 아니면 단지 내부 결재와 관행인가.국가는 정말 예산과 인력의 한계 때문에, 죽은 장병들마저 유형과 숫자로 나누어 기억할 수밖에 없는 것인가. 그리고 과연 모든 순직 장병 추모행사가 실제로 동일한 수준과 기준 아래 운영되고 있는지 궁금하다.대한민국순직군인유족회 박형방 회장은 오래 전부터 이러한 구조를 지적해 왔다.그는 올해로 제3회째를 맞이한 '순직 의무 군경의 날'이라는 명칭 자체가 이미 장병들을 다시 나누고 있다고 말한다.실제로 국가보훈체계에서 '순직 군경'은 순직 1형과 2형 중심으로 운영되고 있으며, 순직 3형 유족들은 각종 행사와 예우 체계에서 사실상 배제되는 구조가 반복되고 있다는 주장이다.박 회장은 특히 "'의무'라는 표현은 직업군인을 배제하는 문제가 있고, '군경'이라는 표현 또한 과거 의무경찰 제도가 존재하던 시기의 구조와 인식을 일정 부분 반영하고 있다"고 말했다.그러나 의무경찰 제도가 이미 폐지되고, 군과 경찰의 임무 구조와 희생 형태 역시 크게 변화한 만큼 이제는 시대 변화에 맞는 추모체계 재정비 논의가 필요하다는 것이다.박 회장은 "군인은 '순직 군인의 날', 경찰은 '순직 경찰의 날'로 각각 분리해 보다 명확한 국가 책임과 예우 체계를 갖추는 방향으로 가야 한다"고 강조했다.이러한 문제는 이미 국가인권위원회도 공식적으로 지적한 바 있다.국가인권위원회는 2023년 '군인의 사망사고에 따른 예우·지원 관련 제도 개선 권고'를 통해 순직Ⅱ형과 순직Ⅲ형의 통합 필요성을 권고하며, 군대 자체가 국가의 수호와 안전보장을 위해 조직된 만큼 어떤 직무가 국가수호와 '직접 관련'이 있는지를 선별하는 것은 매우 어렵고 자의적 판단의 우려가 있다고 밝혔다.또한 자해사망 군인의 경우 직무 관련성과 무관하게 순직Ⅲ형으로 분류되고 있으며, 당시 기준 순직Ⅲ형이 국가유공자로 인정된 사례는 단 한 건도 없었다고 지적했다.결국 국가인권위원회조차 현재의 순직 유형 구분 체계가 구조적 차별과 자의성 문제를 안고 있다고 본 셈이다.고 곽진수 중위는 학군사관(ROTC) 61기 출신으로, 2023년 3월 소위로 임관한 뒤 같은 해 UAE 군사협력단으로 선발되어 해외파병 임무에 참여했다. ROTC 초급장교는 일정 기간 의무복무 성격을 가지면서도 실제로는 국가의 지휘·작전·파병 체계 속에서 장교로서 동일한 책임을 수행한다.그러나 현재의 '순직 의무 군경의 날'이라는 명칭과 운영 구조 속에서, 정작 아들과 같은 초급장교들의 희생은 제도 안에서 어딘가 애매하게 밀려나고 있다는 느낌을 지울 수 없었다.유족은 최근 국방부에 제출한 '해외파병 위험도 평가와 보상체계 간 정합성 개선 제안'을 통해서도 비슷한 문제를 제기했다. 현재 해외파병 위험도는 국가가 공식 행정 판단 요소로 운영하고 있음에도, 실제 보험·보상·예우 체계와 어떻게 연결되는지는 국민과 장병 입장에서 충분히 확인하기 어려운 구조라는 것이다.실제로 국가는 위험도를 수당 산정에는 반영하면서도, 그 위험이 사망보상·예우·유가족 보호체계에는 어떻게 연결되는지에 대해서는 명확히 설명하지 못하고 있다. 결국 장병들은 같은 국가의 명령 아래 위험한 임무를 수행하지만, 사후에는 복무 형태와 순직 유형, 적용 법령에 따라 다시 다른 기준으로 나뉘고 있었다.그 이야기를 듣고 나서야 유족 역시 깨닫게 되었다. 국가는 살아 있는 장병들만 나누는 것이 아니었다. 죽은 뒤에도 등급과 유형으로 나누고 있었다. 그리고 그 차별은 대부분의 국민이 모른다. 심지어 유족이 되기 전까지는 알지 못했던 현실이었다.최근 김민석 국무총리가 참석한 제3회 '순직 의무 군경의 날' 추모행사를 보며 유족은 묻고 싶었다.그 자리에 참석한 국무총리는 이런 내막을 알고 있었는가.우리가 추모해야 하는 것은 장병의 '등급'인가, 아니면 국가를 위해 헌신했던 '희생' 그 자체인가. 국가가 기억해야 할 기준은 장병의 희생인가, 아니면 사회적 주목도인가.추모는 예산의 문제가 아니다. 국가가 어떤 죽음을 어떻게 기억하는가의 문제다.그리고 지금 대한민국은, 죽은 장병들마저 등급으로 나누고 있다. 그 차별의 고통은 오늘도 조용히 유족들의 몫으로 남겨지고 있다. 그러나 대한민국 헌법은 모든 국민이 법 앞에 평등하다고 말한다. 국가를 위해 복무했던 장병들의 죽음 또한 그 어떤 유형과 등급으로 차별받아서는 안 된다.누군가는 더 오래 기억되고, 누군가는 더 빨리 잊혀지는 나라라면 과연 누가 국가의 책임과 약속을 믿을 수 있겠는가. 대한민국의 모든 국민은 평등할 권리가 있다.살아서도, 그리고 국가를 위해 희생한 이후에도 그 존엄은 차별받아서는 안 된다.