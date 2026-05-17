이사 온 옆집 할머니네 간 남편이 한 시간 만에 와서 하는 말

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큰사진보기 ▲이웃에 대한 따뜻한 서사가 더 많이 공유된다면. ⓒ atluminon on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲"조금만 더 참아보자"며 한 달을 버텼다. ⓒ cameramandan83 on Unsplash 관련사진보기

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"위층에 한 마디 해야겠어."

"괜히 얼굴 붉히지 말고 경비실 통해서 말해."

'아래층입니다. 얼마 전부터 아이들 뛰는 소리와 생활 소음이 들려 조심스럽게 말씀 드립니다. 같이 아이를 키우는 입장이라 백 번 이해를 하지만 혹시 모르실 수 도 있다는 생각이 들어 말씀을 드려 봅니다. 조금만 신경 써 주시면 감사 하겠습니다.'

'원래는 부부 둘이서 생활을 하다가 작년에 쌍둥이 아기들이 태어나고 육아하는 과정에서 소음이 많이 발생하게 된 것 같아요. 혹시라도 불편을 드릴까 봐 주방을 제외한 거실은 신생아 시절에 전체 매트 시공을 했음에도 소음이 발생해서 피해를 드리고 말았네요. 요즘 부쩍 소음이 심해진 이유는 아기들이 일찍 걷다보니 벌써 뛰어 다니기 시작해서 그런 것 같습니다. 훈육을 계속 하는데도 아직 15개월 아기이다 보니 자기 조절 능력이 많이 미숙합니다. 저희도 최대한 교육 시켜 볼 테니 조금만 너그러운 마음으로 양해 부탁드립니다.'

'아이고. 쌍둥이였구나... 진짜 힘들겠다...'

큰사진보기 ▲위층의 사과의 선물위층에서 현관문 앞에 놔두고 간 사과 ⓒ 조영지 관련사진보기

"주방 쪽은 매트 시공을 못했는데 불편하시면 시공하겠습니다. 또 특별히 신경을 써야 하는 시간을 알려주시면 아이들을 데리고 외출을 할 테니 부담 갖지 말고 연락 주세요."

"요즘 경기도 어려운데 무리하지 마세요. 저희도 다 이해합니다."

"저기... 혹시 TV리모컨이 안 되는데 좀 고쳐줄 수 있을까요?"

"아~ 나는 이사 온 옆집인데 우리 딸이 오늘 1박 2일로 출장을 가서 말이에요. 아침까지 멀쩡한 TV가 갑자기 안 나오는 거야. 저녁에 봐야 할 프로그램이 있는데..."

"아... 저도 잘 모르긴 한데 혹시 케이블 연결선이 끊겼는지 확인해 볼게요."

"어르신, 저는 잘 모르겠는데... 시간이 괜찮으시면 저녁에 남편을 보내드려도 될까요? 이런 쪽은 남편이 잘 봐서요."

"아이고, 그럼 너무 고맙지. 고마워. 우리 집 영감도 모르겠다고 하지. 내가 정말 답답해서 혼났지 뭐야. 고마워요."

"안 되면 그냥 기사님 부르시라고 하지."

"우리 부모님 생각나서 끝까지 해드리고 싶었어."

"이상한 이웃만 있는 게 아니라, 좋은 이웃도 많네 뭐!"

"녀석, 또 엄마한테 혼나겠네."

나는 아파트에 산다. 이웃에 대해 딱히 궁금하지도 않고, 이웃사촌 같은 친밀함을 기대하지도 않는다. 현대 사회에 딱 걸 맞는 개인주의적 사고로 공용 주거 공간인 아파트에서 생활한다. 하지만 의도치 않게 이웃에게 관심, 아니, 신경이 쓰일 때가 있는데 그것은 바로 나의 생활이 그들로 인해 침략(?)을 받는다거나 불편함을 겪을 때다.대개 이런 상황에서 가장 먼저 떠오르는 건 날 선 대응이다. 이웃의 무신경에 분노하거나, 똑같이 보복 소음을 내거나, 아파트 게시판에 공개적인 망신을 주는 식의 시나리오들.연일 뉴스에서 들려오는 이웃 간의 흉흉한 사건 사고들은 우리에게 '이해'보다 '공격'을 먼저 학습시켰는지도 모른다. 하지만 문득 그런 생각이 들었다. 이웃에 대한 따뜻한 서사가 더 많이 공유된다면, 우리 마음에 '오해' 대신 '이해'라는 단어를 먼저 떠올릴 수 있지 않을까? 바로 이 이야기처럼 말이다.몇 달 전부터 아침 7시만 되면 천장에서 "우두두두두" 하는 소리가 들렸다. 좁은 보폭으로 뛰는 아이의 발걸음 소리였다. 뒤이어 무언가 '쿵' 하고 내리찍는 소리, '드르륵' 하며 끄는 소리. 무던한 편인 나조차 신경이 곤두설 만큼 소음은 집요하게 새어 나왔다. 참다 못한 남편이 나섰다.나는 엮이고 싶지 않았다. 몇 년 전, 전 거주자와 층간소음으로 격렬하게 다퉜던 트라우마가 발목을 잡았다. 그렇게 "조금만 더 참아보자"며 한 달을 버텼다. 하지만 소음은 갈수록 빈번해졌고, 어느덧 우리 마음속엔 '우리를 무시하나?' 혹은 '일부러 저러나?' 하는 마음이 싹트기 시작했다. 결국 우리는 감정을 걷어내고 정중하게 우리 입장을 적은 쪽지를 위층 현관문에 붙였다.그 후 어떻게 되었을까? 층간소음이 멈추었을까? 아니다. 하지만 예전처럼 소음으로'만' 느껴지진 않는다(물론 소음의 정도와 빈도가 많이 줄은 탓도 있겠지만 말이다). 쪽지를 붙인 다음 날, 우리 집 현관 앞엔 딸기, 사과 한 팩과 함께 빼곡히 적힌 두 장짜리 손 편지가 놓여있었다.마지막엔 언제든 불편하면 연락하라고 적힌 개인 전화번호가 남겨져 있었다. 이 편지를 읽은 우리 부부의 첫 마디는 이거였다.사정을 알고 나니 '소음'은 '노고'로 치환되었다. 정중한 사과 속에서 위층 새댁의 미안함이 고스란히 전해지자 탓하고 싶은 마음은 눈 녹듯 사라졌다. 며칠 뒤, 거실 매트 사진과 함께 이런 문자가 왔다.같은 문제라도 대처하는 마음 한 끗 차이가 전혀 다른 결말을 만든다는 것이 놀랍고도 신기했다.새로 이사 온 옆집과도 우연한 접점이 생겼다. 어느 날 외출하려는데, 웬 할머니 한 분이 우리 집 초인종 앞에서 머뭇거리고 계셨다.나는 갑작스러운 질문에 놀라 당황한 표정을 감출 수 없었다.일단 옆집으로 들어갔다. TV 케이블 선을 아무리 확인하고 뺐다 꼈다 해도 모니터엔 외부입력이라고 적힌 글자만 계속해서 띄워져 있었다. 할머니의 기대를 실망 시킬 수 없어서 이렇게 제안 드렸다.그날 저녁, 이야기를 들은 남편은 밥 먹다 말고 바로 옆집으로 갔다. 그런데 한 시간이 지나도 돌아오지 않았다. 한참 뒤 집에 온 남편은 이사한 지 얼마 안 돼 연결선이 복잡했고, 콘센트 위치를 찾느라 시간이 꽤 걸렸다고 했다.내 말에 남편이 웃으며 답했다.다 식은 국과 밥 앞에서, 이상하게 마음 한구석이 오래도록 따뜻했다. 나는 이런 이야기가 좋다. 만나는 사람들에게 이 경험을 들려주며 살 만한 세상임을 상기 시킨다.초개인주의 사회로 갈수록 우리는 타인의 존재를 쉽게 '침해'로 받아들이고, 서로에게 날을 세운다. 하지만 조금 불편하더라도 연결되어 있다는 감각이 주는 안도감은 생각보다 크다. 냉장고에 붙여둔 위층의 편지를 읽던 아들이 툭 한 마디를 던졌다.그 순간, 다시 천장에서 "우다다닥" 소리가 들렸다. 하지만 곧이어 조심조심 멈칫하는 발소리가 느껴졌다.어쩌면 우리가 사는 아파트라는 공간은 문을 걸어 잠그는 고립된 공간이 아니라, 서로의 온기가 층층이 쌓여 만들어진 거대한 집일지도 모른다.