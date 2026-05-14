"빛의 혁명을 일상으로"... '2026 세종 민주주의 주간' 첫 개막

'5.18~6.10 세종기념행사위원회'가 주최하고 '5.18 민중항쟁기념행사위원회'가 후원하는 2026 세종 민주주의 주간 행사가 열린다. 5월 18일부터 6월 29일까지 이어지는 이번 행사는 1980년 5월 광주와 1987년 6월 항쟁, 그리고 2024년 12.3 내란 사태 당시 시민들이 보여준 항쟁의 정신을 오늘날 일상의 민주주의로 승화시키려는 의지를 담고 있다.
행사의 본격적인 막을 올리는 개막식과 제46주년 5.18 민중항쟁 세종기념문화제는 오는 18일 저녁 6시 30분 도담동 해뜨락광장에서 개최된다. 세종참여자치시민연대가 주관하는 이 자리에서는 12.3 내란 당시 거리 무대에 섰던 온세미로와 시민가수 박나은, 12.3 내란을 계기로 창립된 노래패 '참세' 등 공연팀의 초청 문화공연이 펼쳐진다.
또한 노벨문학상 수상자 한강 작가의 소설 <소년이 온다>를 모티브로 제작된 박기록 감독의 영화 <밥>이 상영되어 오월의 기억과 기록이 가진 힘을 시민들과 함께 나눈다.
이어 5월 23일에는 세종민주평화연대 주관으로 '제8차 5.18 민중항쟁 광주역사기행'이 진행된다. "오월의 꽃, 오늘의 빛"이라는 슬로건 아래 오전 9시 정부세종청사 정류장에서 출발하며, 국립 5.18 민주묘지와 민족민주열사묘역 참배 및 해설, 옛 전남도청 탐방 등의 일정이 마련되어 있다. 참여신청은 오는 15일까지 네이버 폼
으로 하면 된다.
6월 10일에는 세종민주화운동계승사업회 주관으로 제39주년 6.10 민주항쟁 기념문화제가 열리며, 지역 민주화운동 주역들에게 듣는 이야기 '사람책방' 등 다채로운 프로그램이 이어진다. 특히 6월 10일 당일에는 민주부채 만들기 캘리그라피 체험과 세종시 민주주의 점수 투표하기 등 시민들이 직접 참여할 수 있는 다채로운 부대행사도 마련될 예정이다.
민주주의 주간 동안 시민들은 가족이나 직장 등 일상 속 민주주의 실천 사례를 공유하는 SNS 캠페인에 참여할 수 있으며, <뉴스피치>는 '민주주의를 일상으로'라는 주제의 칼럼 연재를 통해 언론 캠페인을 전개하며 힘을 보탠다.
이번 행사는 6월 29일 (사)세종민주화운동계승사업회와 세종민주평화연대가 주관하는 다큐멘터리 <비상 12.3> 상영회와 폐막 선언을 끝으로 2026 민주주의 주간의 긴 여정을 마무리한다.
한편, 세종시민사회단체연대회의와 세종민주평화연대 등 지역 내 13개 시민사회단체가 참여하는 행사위원회는 이번 기념사업을 위해 시민추진위원회를 모집하고 있다. 위원회는 예산의 한계 속에서도 시민들의 자발적인 참여와 후원을 통해 민주주의라는 빛의 혁명을 일상의 공간으로 확산시켜 나갈 계획이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.