광주경찰, '여고생 살해 사건 2차 가해 엄정 대응'

큰사진보기 ▲'광주 여고생 살해' 피의자'광주 여고생 살해범' 장아무개(24)씨가 지난 7일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 광주광역시 동구 광주지방법원 법정으로 향하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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광주경찰청은 12일 "여고생 살인 사건의 2차 가해성 댓글에 대해 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.최근 온라인에는 흉기 피습으로 숨진 여학생(17)을 돕기 위해 나섰다 다친 남학생(17)을 비난·비하하는 2차 가해성 글이 무분별하게 올라오고 있다.이에 경찰은 사이버범죄수사대를 중심으로 주요 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 집중적으로 살피고 있다.사실관계가 확인되지 않는 추측성 글, 조롱·비난성 댓글, 인격 모독 표현 등 2차 가해 행위를 발견하면 다른 온라인 명예훼손이나 모욕 사건과 달리 행위자를 끝까지 추적해 검거할 계획이다.사안에 따라 명예훼손·모욕, 정보통신망법 위반, 전기통신기본법 위반 등 혐의를 적용해 처벌할 예정이다.경찰 관계자는 "앞으로도 2차 가해 범죄 발생 우려가 있는 게시글에 대해 선제적이고 신속한 피해 예방과 단속하고 강력하게 대응할 것"이라고 말했다.한편, 광주경찰은 이번 사건으로 커진 시민들의 불안을 해소하기 위해 오는 6월 3일까지 지역 내 범죄 취약지와 다중 밀집지역을 중심으로 특별치안활동을 전개한다.