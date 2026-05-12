충남경찰청, '원유 북한 유입' 허위사실 유포 피의자 검거

큰사진보기 ▲충남경찰청이 인터넷 포털 사이트에 정부의 공식 입장문을 왜곡해 허위조작정보를 게시·유포한 피의자를 검거했다. ⓒ 충남경찰청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남경찰청이 인터넷 포털 사이트에 정부의 공식 입장문을 왜곡해 허위조작정보를 게시·유포한 피의자를 검거했다고 12일 밝혔다.충남경찰청 사이버수사대에 따르면, 피의자 A씨(59·여)는 지난 3월 31일 한 인터넷 포털 카페 게시판에 산업통상자원부의 공식 입장문을 인용해 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있다.일부 유튜브‧인터넷 등에서의 석유 90만 배럴이 울산에서 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 유입됐다는 의혹과 관련해 3월 30일 산업통상자원부는 "해외 반출된 원유가 북한으로 유입되었다는 의혹은 전혀 사실이 아니며, 해당 원유는 베트남이 구매한 것"이라는 보도자료를 발표했다.그러나 A씨는 다음날 해당 보도자료 원문을 그대로 게시한 뒤, 하단에 "이재명이 원유 90만 배럴을 베트남으로 빼돌렸다고 공식 인정한 것"이라며 "베트남을 거쳐 북한으로 갔을 확률이 518%다"는 내용의 허위 글을 작성해 유포했다.경찰은 최근 '중동 전쟁 관련 허위 정보 엄정 수사' 방침에 따라 모니터링을 진행하던 중 해당 게시글을 포착했다. 경찰은 A씨의 행위가 석유 비축 및 수급 안정을 담당하는 한국석유공사의 업무를 방해했다고 판단, 수사에 착수해 피의자를 특정하고 지난 8일 검거했다.조사 결과, 해당 카페는 회원 수가 약 1만 3000명에 달하며, 해당 게시물은 약 1000건의 조회수를 기록한 것으로 확인됐다.충남경찰청 관계자는 "중동 전쟁 등 대외적 민감 사안과 관련해 허위조작정보가 지속적으로 유포될 경우 국가 정책에 대한 신뢰가 심각하게 훼손될 수 있다"며 "앞으로도 이러한 악의적 허위사실 유포 행위에 대해 엄정하게 대응하고 처벌할 방침"이라고 강조했다.