광주승마협회 유소년 승마단, 춘계 전국대회서 쾌거

큰사진보기 ▲광주광역시승마협회 유소년 승마선수단이 2026 춘계 전국학생승마대회에서 우수한 성적을 거뒀다. 유소년 승마선수단 소속 이정우 선수(광주고 3학년)가 장애물 경기를 치르고 있는 모습. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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광주광역시승마협회 유소년 승마선수단이 2026 춘계 전국학생승마대회에서 우수한 성적을 거둬 눈길을 끌고 있다.12일 광주승마협회에 따르면 유소년 승마단 소속 이정우(광주고 3학년) 선수는 이번 대회에서 마명 '차코레시아'와 ▲고등부 장애물 120클래스(class) 1위 ▲중고등부 장애물 135클래스 1위 ▲고등부 장애물 140클래스 부문 1위를 차지하며 통합 1위에 올랐다.또 마명 '칸투리니'와 호흡을 맞춰 장애물 130클래스 고등대학부에서도 1위를 차지해 통합 3위를 기록했다.호스앤드림 승마클럽 소속 진태훈(광주고 3학년) 선수는 마명 '포킵스'와 호흡하며 고등부 90클래스 1위, 마명 '산투리아'와는 고등대학부 80클래스 3위와 고등부 90클래스 2위를 기록했다.승마 장애물 종목은 장애물의 높이에 따라 클래스가 정해진다. 120클래스(class)는 120㎝ 높이 장애물을 뛰어넘는다.장애물 하나가 낙하할 때마다 4점이 감점되며, 제한 시간을 1초 초과할 때마다 1점씩 감점된다.광주광역시승마협회는 지난 7일부터 10일까지 경북 상주국제승마장에서 열린 이번 대회를 비롯해 전국 규모 대회에서 잇따라 상위권에 이름을 올리며 지역 승마의 저력을 증명하고 있다.유소년과 청소년 승마 저변을 확대하고, 대학입시로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위해 승마 꿈나무 선수를 적극적으로 모집·지원한 성과가 대회 성적으로 나오고 있다는 평가다.최철원 광주승마협회장은 "유소년 선수들이 대회마다 좋은 기량으로 훌륭한 성적을 거둬주고 있어 정말 기쁘다"며 "앞으로도 유소년 승마단을 적극적으로 지원해 승마 저변을 확대하고, 건전한 스포츠 종목으로 승마 운동이 자리매김할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.