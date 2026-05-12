'놀이'로 재해석한 공예 전시, 오프닝부터 다릅니다

의왕시 왕곡동, 오래된 소나무가 길을 지키는 '솔고개' 너머에는 시간이 멈춘 듯한 왕림마을이 있습니다. 그 마을 어귀에 1960년대에 지어져 반세기 넘는 세월을 묵묵히 버텨온 낡은 구옥 한 채가 '그린캔버스'라는 이름으로 새 숨을 몰아쉬고 있습니다. 이곳의 전시 기획자로 예술이 어떻게 마을의 표정을 바꾸는지 기록해 보려 합니다.

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큰사진보기 ▲작업 모습 ⓒ 김현정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲침선공예 ⓒ 김현정 관련사진보기

[전시 안내]

- 전시명: 침선공예가 김현정 초대전

- 기간: 2026년 5월 17일 ~ 5월 31일

- 장소: 경기도 의왕시 솔고개길 35 그린캔버스

- 입장료: 5000원. 공간 입장료는 단순한 티켓값이 아닙니다. 지역 작가의 창작을 돕고, 이 소중한 구옥을 허물지 않고 유지할 수 있게 만드는 따뜻한 동력입니다.

- 문의: 02-574-3870

'그린캔버스'는 단순히 근사한 작품을 전시하는 갤러리가 아닙니다. 세상을 세밀하게 관찰하는 이부터 정갈한 손길로 무언가를 빚어내는 이까지, 다양한 작가들이 품어내는 예술적 에너지가 정체된 지역에 어떤 파동을 일으키는지 그 생생한 현장을 담아내는 곳입니다.기울어진 기둥을 바로 세우고 60년 된 서까래를 닦아내며 깨달았습니다. 진정한 지역 재생은 건물을 새로 짓는 것이 아니라, 사람과 사람의 마음을 잇는 것에서 시작된다는 것을요. 이 길고도 아름다운 여정으로 침선공예가 김현정 작가를 초대했습니다.사실 그는 '하우스 오브 신세계' 헤리티지관에 입점할 만큼 그 솜씨를 중앙 무대에서 인정받은 작가입니다. 그런 그가 세련된 도심의 갤러리가 아닌, 의왕 솔고개의 낡은 서까래 아래로 제 발로 걸어 들어왔습니다."작은 것들이 모여 가치 있는 것을 만든다"는 그의 브랜드 '미티테이즈(Mititeiz)'는, 낡은 집의 먼지를 털어 가치를 되찾는 그린캔버스의 마음과 닮아 있었습니다. 한복 원단의 결을 따라 한 땀 한 땀 바늘을 밀어 넣는 작가의 뒷모습은, 낡은 구옥에 새 생명을 불어넣는 치열한 수행처럼 보였습니다.이번 초대전 'PLAY FOR FUN'은 우리 공예가 가진 정적인 미학을 현대적인 '놀이'의 관점에서 재해석했습니다. 전시는 세 가지 파트로 나뉘어 관람객에게 다정한 말을 건넵니다.첫째, '조각의 리듬'에서는 조각보의 기하학적 패턴이 평면을 넘어 입체적인 오브제로 탄생하며 시각적인 리듬감을 선사합니다.둘째, '색의 유희'는 한복 원단 특유의 오방색과 파스텔 톤이 어우러져 유쾌한 색깔 놀이를 보여줍니다.마지막 '빛의 레이어'는 원단의 투명함이 서까래 사이로 들어오는 햇살과 만나 우연한 그림자 예술을 만들어냅니다.김현정 작가는 "호흡이 바뀌면 바늘땀도 달라지기에 한 작품은 한 호흡으로 마무리 하려 노력한다"고 말합니다. 이 정직한 노동의 산물인 작품들은 60년 된 가옥의 창틀 위에서, 혹은 벽면 위에서 마을의 풍경과 자연스럽게 어우러집니다.5월 17일 오프닝에는 더 특별한 풍경이 펼쳐집니다. 국가무형유산 소목장 강문수 이수자와 함께 나무를 깎고, 김현정 작가와 함께 비단을 꿰매어 <달항아리 윷놀이 세트>를 만드는 워크숍입니다. 60년 된 가옥에서 직접 무언가를 빚어내는 경험. 이것이야말로 우리가 잃어버린 '마을 공동체의 감각'을 되찾는 과정이 아닐까요."작업을 꾸준히 오랫동안 하는 것"이 유일한 목표라는 김현정 작가의 소박하지만 단단한 진심이, 이곳 솔고개 왕림마을의 서까래를 타고 멀리 퍼져 나가길 기대해 봅니다.