"한 번에 지원" 울산 장애아동·발달장애인 지원센터 문 열어

큰사진보기 ▲울산시는 12일 한화생명 울산지점에서 시와 보건복지부, 한국장애인개발원 및 장애인 단체 관계자들이 참석한 가운데 ‘울산광역시 장애아동·발달장애인 지원센터 개소식’을 열고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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울산광역시 장애아동·발달장애인 지원센터 개소식이 12일 오후 남구 중앙로 179, 한화생명 울산지점에서 열렸다. 센터는 지하 1층 회의 및 교육실, 지상 2층 사무실 등 420㎡ 규모로 조성됐다.이곳에선 기존에 분산돼 있던 장애아동 지원 사업과 발달장애인 지원 업무를 통합해 운영하게 된다. 당사자와 가족 중심의 '통합(원스톱, One-stop) 서비스'를 제공하는 것이 센터의 목적이다.특히 장애아동의 발달 단계에 맞춘 '골든타임' 확보와 '연속성 있는 지원'에 역량을 집중해 기존에 흩어져 있던 아동 지원 서비스를 체계화할 계획이다.울산시 관계자는 "시가 장애아동과 발달장애인의 권익 보호와 맞춤형 복지 서비스를 체계적으로 제공하기 위해 지원센터를 설치하고 본격적인 운영에 들어간 것"이라고 말했다.울산 장애아동·발달장애인 지원센터는 발달 지연이 의심되는 영유아를 조기에 발견할 수 있도록 전문상담을 실시하고, 필요한 진단·치료·재활 서비스를 적기에 받을 수 있도록 관련 기관과 신속히 연계해 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하게 된다.특히 가정 양육 지도(코칭)를 통해 부모가 적절한 양육 기술을 갖추도록 도와 일상 속에서 아동의 발달 증진과 긍정적인 변화가 이뤄지도록 지원한다.또한 아동의 성장 과정에 필요한 재활 치료 정보를 통합 제공함은 물론, 유치원 및 학교 입학 등 생애 전환기별 맞춤형 교육 환경 조성을 위한 상담도 진행한다.울산시 관계자는 "단순 상담에 그치지 않고 개개인에게 필요한 실질적인 복지 서비스까지 밀착 연계함으로써, 아동의 성장을 위한 체계적인 통합 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.한편 이날 개소식 행사는 서남교 울산시장 권한대행을 비롯해 보건복지부, 한국장애인개발원 및 장애인 단체 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.개소식에서 서남교 울산시장 권한대행은 "장애아동 시기의 적기 지원은 한 아이의 평생 삶의 질을 결정하는 만큼, 이번 센터 개소가 아이들에게는 성장의 발판이 되고 가족들에게는 든든한 버팀목이 되길 바란다"라며 "앞으로도 장애인과 그 가족의 목소리에 귀 기울여 체감할 수 있는 복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.