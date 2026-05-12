여주시, 자율주행 농기계 보급 추진 "스마트 농업 기반 확대"

큰사진보기 ▲경기 여주시가 고령화와 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 벼 재배 농가 지원을 위해 자율주행 기반 농기계 보급 확대에 나선다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 고령화와 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 벼 재배 농가 지원을 위해 자율주행 기반 농기계 보급 확대에 나선다.여주시는 2026년 '수도작 정밀 농작업 주행 보조장치 보급 시범사업'을 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 농기계 자율주행 기술을 현장에 도입해 스마트 농업 기반을 조성하고 농작업 정밀도를 높여 노동력 절감과 생산성 향상을 도모하기 위해 마련됐다.사업의 핵심 장비는 이앙기와 트랙터에 부착하는 자율주행 보조장치다.이 장치는 기존 농기계에 탈부착이 가능하며 정밀 직진 주행과 자동 조향 기능을 지원한다.여주시는 시범사업 참여 농업인을 대상으로 분석한 결과 작업 피로도가 약 60% 감소하고 작업 시간도 30% 이상 단축되는 효과가 나타났다고 설명했다.시는 자율주행 기술 보급을 통해 농촌 고령화와 인력난 문제에 대응하는 한편, 여주쌀 품질 경쟁력 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.정건수 여주시농업기술센터 소장은 "자율주행 기술 보급은 단순한 노동력 절감을 넘어 여주쌀의 품질과 생산성 향상에 기여할 것"이라며 "앞으로도 스마트 농업기술을 적극적으로 도입해 농촌 인력 부족 문제를 해결하고 여주 농업의 미래 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.