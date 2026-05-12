이천도자기축제 체류형 도자문화축제 도약… "106만 명 방문"

큰사진보기 ▲대한민국 대표 도자문화축제인 제40회 이천도자기축제가 12일간의 일정을 마치고 막을 내렸다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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대한민국 대표 도자문화축제인 제40회 이천도자기축제가 12일간의 일정을 마치고 막을 내렸다.이천시는 이번 축제가 기존의 전시·판매 중심 행사에서 벗어나 예스파크 마을 전체를 축제 공간으로 확장하며 체류형 도자문화축제로 자리매김했다고 평가했다.이천시 자체 집계에 따르면 축제 기간 약 106만 명이 방문했으며, 빅데이터 분석 결과 관외 방문객도 지난해보다 26.3% 증가한 것으로 나타났다.올해 축제는 예스파크 회랑거리 약 1㎞ 구간인 영광갤러리부터 우리손길 공방까지를 판매존 행사장으로 확대 운영한 점이 특징이다.행사 구간에는 100개의 가설 판매장과 기존 100여 개 공방이 함께 참여해 방문객들이 예스파크 마을 전체를 자연스럽게 둘러볼 수 있도록 구성됐다.또 별마을과 가마마을 등 상대적으로 동선에서 떨어진 공간의 참여를 확대하기 위해 '62마켓', '새러데이마켓' 등 자체 행사 운영도 지원했다.이와 함께 종합안내도와 홍보물 안내 체계를 연계하고 마을순환버스를 운영해 방문객 이동 편의를 높였다.축제장 곳곳에서는 '예스파크 갤러리 투어', 'AI 전시', '명장의 작업실', '40주년 아카이브관' 등 다양한 프로그램이 운영됐다.전시와 판매, 체험, 먹거리, 산책 동선이 연결되면서 마을 전체를 걸으며 즐기는 체류형 축제 분위기가 형성됐다는 평가다.축제 기간 참여 공방들이 자체 할인 행사에 참여하도록 유도한 점도 방문객 만족도를 높인 요인으로 분석됐다.생활자기와 디자인 도자를 비교적 합리적인 가격에 구매할 수 있다는 입소문이 퍼지면서 일부 인기 공방은 준비 물량이 조기 소진되기도 했다.특히 SNS와 숏폼 콘텐츠 중심의 여행 문화 확산 속에서 예스파크 특유의 감성적인 공간 분위기와 도자문화 콘텐츠가 젊은 층의 관심을 끌며 20~30대 방문 비율도 높아진 것으로 나타났다.이천시는 이번 축제를 통해 예스파크가 단순한 도자마을을 넘어 전통과 현대 감성이 공존하는 도자예술마을로서 가능성을 다시 확인했다고 설명했다.시 관계자는 "올해 축제는 예스파크 전체를 하나의 축제 공간으로 연결하고 공방과 마을이 함께 참여하는 방식으로 운영해 방문객 체류와 소비를 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 예스파크만의 도자문화 콘텐츠와 공간적 매력을 발전시켜 대한민국 대표 문화관광축제로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.