이 대통령, 주왕산 실종 학생 사망에 "불행한 사고 더 안 나게 해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 주왕산국립공원에서 실종됐던 초등학생이 숨진 채 발견된 데 대해 안타까움을 표하면서 "앞으로 이런 불행한 사고가 나지 않게 더 신경쓰면 좋겠다"고 국무위원들에게 당부했다.강유정 청와대 수석대변인은 12일 국무회의 후 서면브리핑에서 "회의가 비공개로 전환한 후 모두발언에서 '모든 역량을 총동원해' 찾으라고 지시했던 주왕산 실종 초등학생이 숨진 채 발견됐다는 속보가 전해졌다"며 이를 전했다.이 대통령은 이날 회의 개회 직후 모두발언에서 "안타까운 일이 벌어졌다. 경북 청송 주왕산에서 실종된 초등학생이 있다"면서 수색 인력을 더 보강할 것을 주문한 바 있다.당시 이 대통령은 "일분일초가 다급한 상황인 만큼 수색에 필요한 모든 역량을 총동원해주길 바란다"며 "실종아동이 조속히 가족의 품으로 돌아올 수 있게 하는 것은 국가가 해야 될 중요한 일"이라고 강조했다.또한 "5백 명이 이틀 (수색)하는 것보다는 1천 명이 하루 (수색)하는 게 좀 번잡하고 힘들긴 하겠지만 효율적일 수 있다"고 지적했다.유재성 경찰청장 직무대행이 현재 수색 인력을 묻는 질문에 "경찰 현재 281명, 소방 28명을 동원했다"고 답했을 땐, "너무 (수색 인력이) 적다. 최대한 더 동원해서. 주왕산이 그리 넓지 않다. 전부 다 착실하게 뒤져보도록 하시라"고 주문했다.한편 이 대통령은 이날 국무회의에서 "우리 정부는 국민의 목숨을 살리는 정부라는 소리를 들으면 좋겠다"는 바람도 밝혔다.이 대통령은 2026년 여름철 재해 재난 대책 관련 보고를 받은 후 "자주 수없이 말하지만 우리나라는 천수를 못 누리는 분들이 너무 많다. 원인도 아주 다양하다"라며 이러한 입장을 밝혔다.김영훈 고용노동부 장관에게는 "(제가) 당에서 일할 때, 폭염 피해 사망자 발생한 곳을 갔더니 이런 데서 사람 어떻게 일하나 싶은 곳이 있더라"며 "폭염에 따른 노동자 산재사망도 각별히 신경 써야 될 것 같다"고 했다.또 유재성 경찰청장 직무대리에겐 연간 교통사고 사망자 수를, 윤호중 행정안전부 장관에게는 행락철 사망사고 등을 묻고는 "사고든 자살이든 어쨌든 이런 일로 죽는 인원 수가 줄었으면 좋겠다. 가시적으로 국민들께 보여드렸음 좋겠다"고 했다.그러면서 "교통사고, 산재, 자살, 기타 사고 모두 최대한 줄여보자. 범죄피해도 줄여보자"고 독려했다.