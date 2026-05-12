방세환, 파크골프 확대 공약 "명품 파크골프 도시 광주 완성"

큰사진보기 ▲국민의힘 방세환 광주시장 후보가 12일 파크골프 인프라 확충 성과와 향후 확대 계획을 발표했다. ⓒ 방세환 캠프 관련사진보기

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국민의힘 방세환 광주시장 후보가 12일 파크골프 인프라 확충 성과와 향후 확대 계획을 발표했다.방 후보 캠프는 이날 보도자료를 통해 청석공원 파크골프장 합법화와 시설 확대 추진 내용을 공개했다.광주시 파크골프는 최근 중장년층과 노년층을 중심으로 이용자가 증가하며 지역 생활체육 가운데 하나로 자리 잡고 있다. 그러나 청석공원 파크골프장은 과거 하천구역 규제에 따른 불법시설 논란과 원상복구 요구가 이어지면서 존치 여부를 둘러싼 논란이 있었다.방 후보 측은 민선 8기 출범 이후 환경부 등 관계기관과 협의를 진행해 하천점용허가를 받았고, 이를 통해 파크골프장 합법화를 완료했다고 설명했다.이후 규격화 사업을 거쳐 현재 18홀 규모 시설을 조성했으며, 추가 확장 사업을 통해 2026년 하반기에는 27홀 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다. 또 2027년 경기도생활체육대축전 개최를 목표로 36홀 규모 확장도 추진 중이라고 덧붙였다.방 후보는 스크린 파크골프 시설 확대 계획도 함께 제시했다.그는 기후와 계절 영향을 받지 않는 실내형 시설을 확충해 어르신뿐 아니라 가족 단위 시민과 청년층까지 함께 이용할 수 있는 생활체육 환경을 조성하겠다고 설명했다.방 후보는 "말이 아닌 성과로 증명해왔다"며 "전국에서 찾아오는 명품 파크골프 도시 광주를 완성하겠다"고 밝혔다.이어 "행정은 구호가 아니라 결과로 증명하는 것"이라며 "광주의 파크골프를 전국 동호인들이 일부러 찾는 대한민국 대표 명품 파크골프장으로 성장시키겠다"고 말했다.또 "광주시민들이 자부심을 느끼는 생활체육 랜드마크이자 전국대회가 열리는 스포츠 명소로 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.방 후보는 "한 번도 해보지 않은 사람이 하는 약속과 이미 해본 사람이 완성하는 결과는 다르다"며 "파크골프의 시작을 방세환이 해냈듯 완성 역시 책임지겠다"고 말했다.