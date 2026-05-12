펜스만 선 서산시 제2청사 옆 주차장... 완공 두세 달 늦어질 듯

큰사진보기 ▲서산시 제2청사 인근 동부전통시장 대규모 주차장 조성 공사가 당초 계획보다 두세 달가량 늦어질 것으로 보인다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주차요금표 ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 제2청사 인근 동부전통시장 대규모 주차장 조성 공사가 당초 계획보다 두세 달가량 늦어질 것으로 보인다. 지난해 10월 말부터 공사 구간에 펜스가 설치되면서 기존 주차장 이용자들의 불편이 이어지고 있는 가운데, 현장 철거 작업이 지연된 것이 주된 원인으로 파악됐다.서산시에 따르면 해당 사업은 동문동 800번지 일원에 복층 구조의 공영주차장을 조성하는 사업이다. 총사업비는 100억 원 규모로, 시비와 도비가 각각 50억 원씩 확보된 상태다. 조성 규모는 총 273면이다.현장에 게시된 특장공사 사전신고 안내문에는 공사 기간이 2025년 10월 31일부터 2026년 11월 7일까지로 표기돼 있다. 시공사는 원광종합건설㈜이다.다만 실제 공사 진행은 안내된 일정만큼 속도를 내지 못하고 있다. 서산시 담당자는 전화 통화에서 "예산이 없어 공사가 지연되는 것은 아니다"라며 "기존 부지에 있던 전광판과 전기차충전시설 이전, 현장 철거 절차 등이 늦어지면서 전체 일정도 다소 밀리고 있다"고 설명했다.이어 "현재 확보된 예산 안에서 사업은 정상 추진 중"이라며 "다만 현장 여건상 당초 예상보다 완공 시점이 두세 달 정도 늦어질 가능성이 있다"고 밝혔다.이번 사업은 동부전통시장과 제2청사 주변 주차 수요를 감당하기 위한 공영주차장 확충 성격을 갖는다. 그러나 공사 구간이 장기간 펜스로 둘러싸이면서 기존 주차장을 이용하던 시민과 상인들은 불편을 호소하고 있다.서산시는 완공 후 주차요금은 기존 공영주차장 요금과 동일하게 적용할 계획이라고 밝혔다. 현재 서산시 공영주차장 요금표에 따르면 1급지 기준 소형자동차는 최초 30분까지 400원, 이후 10분마다 200원이 부과된다. 1일 주차요금은 6000원, 월 정기주차요금은 주간 3만6000원, 야간 2만6000원이다.이번 공사가 마무리되면 제2청사와 동부전통시장 주변 주차난 해소에는 일정 부분 도움이 될 것으로 보인다. 다만 공사 지연으로 인한 시민 불편이 이미 현실화된 만큼, 서산시는 향후 공정률과 예상 완공 시점, 임시 주차 대책 등을 시민들에게 보다 구체적으로 안내할 필요가 있다.