"천천히, 그러나 확실하게 자립을 향해"

취업의 사각지대에 놓이기 쉬운 '느린학습청년'들이 우리 사회의 당당한 일원으로 자립할 수 있도록 돕는 실전형 직무교육 프로그램이 마련되어 지역 사회의 눈길을 끌고 있다.
아이들과미래재단과 라이프에디트 협동조합은 느린학습청년들의 자립적 업무 능력 향상을 위한 맞춤형 직무교육인 '마침표.프로젝트 천천히, 일하는중입니다'를 기획하고, 함께할 1기 참여자를 모집한다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 기존의 단순한 일경험 제공이나 단기 체험 수준을 넘어, 참여자들이 기업의 실제 환경에 맞춘 '100% 실전형 직무교육'을 통해 독립적으로 일할 수 있는 실무 역량을 기르는 데 중점을 두고 있다.
모집 대상은 취업을 준비 중인 만 19세부터 만 39세(1987년생~2005년생 사이)의 청년들이다. 총 18명의 청년을 선발하며, 세부 직무 분야별로 각 6명씩 배치돼 밀도 높은 교육을 받게 될 예정이다.
이번 직무교육 프로그램의 가장 큰 특징은 느린학습청년들의 학습 특성을 섬세하게 고려해 '초세밀 매뉴얼'과 '반복 훈련'을 핵심 교육 방식으로 채택했다는 점이다. 이를 통해 청년들은 본격적인 공공일자리나 일반 기업에 진입하기 전, 실제 사무 환경을 미리 안전하게 경험하고 자신만의 직무 역량을 단단하게 다질 수 있다. 특히, 최근 업무 수요가 높은 홍보마케팅, 디지털라벨링 등의 직무에 관심이 있는 청년들에게 직무별 맞춤 업무 기능 교육과 매뉴얼 숙지 교육이 집중적으로 이루어질 예정이다.
교육은 다가오는 6월 1일부터 8월 10일까지 약 두 달여간 진행되며, 교육 장소는 쾌적한 학습 환경이 조성된 고려대학교 산학관 5층 LG소셜캠퍼스 교육장이다.
주관사인 라이프에디트 협동조합 측은 "단순히 지시를 받아 일하는 것을 넘어, 매뉴얼을 통해 주도적이고 자립적으로 업무를 처리해보고 싶은 느린 학습 청년들의 많은 참여를 바란다"고 독려했다.
프로그램에 열정적으로 참여한 청년들을 위한 실질적인 혜택도 풍성하게 마련돼 있다. 모든 직무교육 과정을 무사히 마친 수료자 전원에게는 공식 수료증과 함께 소정의 수료 상품이 지급된다. 또한, 직무교육 이후 분야별로 2명씩 우수 수료자를 선발해 실제 업무 현장에 투입되는 '직무별 일경험' 기회를 제공하며, 이들에게는 별도의 인센티브까지 지원하여 완벽한 자립을 응원할 계획이다.
프로그램 신청은 온라인 구글폼 링크(https://gle/AbUnap1HhcP9if4R6
)를 통해 간편하게 접수할 수 있다. 단, 신청자가 모집 정원인 18명보다 많을 경우에는 주최 측의 내부 심사 기준에 따라 최종 참여자가 선정될 수 있으므로 유의해야 한다.
자세한 세부 교육 내용과 일정은 공식 포스터를 통해 확인할 수 있으며, 관련 문의 사항은 주관사인 라이프에디트 협동조합(070-7777-2095)으로 연락하면 안내받을 수 있다. 취업 문턱에서 남모를 어려움을 겪던 느린학습청년들이 이번 '마침표 프로젝트'를 통해 자립의 마침표를 찍고 사회를 향한 새로운 시작표를 던질 수 있을지 지역 사회의 따뜻한 기대가 모아지고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 고양신문에도 실립니다.