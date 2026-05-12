"천천히, 그러나 확실하게 자립을 향해"

▲아이들과미래재단과 라이프에디트 협동조합은 느린학습청년들의 자립적 업무 능력 향상을 위한 맞춤형 직무교육인 ‘마침표.프로젝트 천천히, 일하는중입니다’를 기획하고, 함께할 1기 참여자를 모집한다 ⓒ 아이들과 미래재단 관련사진보기