감옥에 갇힌 우리 시대의 예수 "고진수를 석방하라"

세종호텔 정리해고 싸움을 하던 고진수 세종호텔 지부장이 지난 4월 15일 연대를 하러 갔다 구속됐습니다. 하늘에서 고공농성을 하며 하늘감옥에 갇히다가 내려온 지 3개월도 안되어 진짜 감옥에 갇혔습니다. 세종호텔은 코로나를 핑계로 민주노조 조합원만 해고하더니 흑자로 전환되어서도 복직시키지 않고 있습니다. 노동존중을 내세우는 이재명 정부에서도 해고자가 구속되었습니다. 이에 각계각층이 고진수 동지의 석방과 세종호텔 정리해고 철회를 촉구하는 글을 연재합니다.

큰사진보기 ▲세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방 촉구세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 주최로 4월 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열어 세종호텔 고진수 지부장 구속 규탄 및 석방을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 14일 오후 서울 중구 세종호텔 앞 도로 교통시설물 위에서 부당해고 철회를 요구하며 336일간 고공농성을 이어온 고진수 세종호텔 지부장이 농성을 해제하고 땅으로 내려올 준비를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 에큐메니안 사장 겸 대표기자, 대전 빈들공동체교회 원로 목사입니다.

고진수 지부장이 해고된 세종호텔은 세종대학교 학교법인 대양학원 소속 사업체이다. 세종대학교는 교목실을 두고 채플을 운영하는 기독교 사학이다. 대양학원 학교법인은 사랑과 봉사의 기독교 정신으로 학교를 운영하고 세종호텔을 운영한다고 표방하고 있다. 이들이 법인의 설립 정신이라 말하는 기독교정신은 "무조건적인 사랑과 봉사를 실천하는 인재 양성을 목적"으로 하고 있다. 그런데 무조건적인 사랑을 운운하는 대양학원 학교법인이 운영하는 사업체 세종호텔은 왜 그렇게 잔인한가.평생을 목사로 살아온 내가 보기에 대양학원 학교법인이 운영하는 사업체 세종호텔을 보면 이제 기독교 정신은 빼야 할 것 같다. 2021년 12월 10일 고진수 지부장과 함께 동료 노동자들 11명에 대한 세종호텔의 해고는 매우 반기독교적이고 폭력적이었다. 세종호텔은 정리해고 카드를 들고 민주노총 조합원만 제거 했다. 그들 가운데는 육아휴직 중인 조합원도 있었다. 그 때 거기에는 기독교 정신이란 털끝만큼도 없었다. 고진수 지부장과 함께 해고된 노동자들은 수없이 복직을 요구했다. 그러나 세종호텔 사측은 매번 복직만은 안 된다는 입장을 밝혀왔다."해고는 살인이다." 그만큼 노동자들에게 해고의 고통이 크다는 말이다. 해고된 이후 지난 5년 동안 그들이 겪어야 했던 지난한 아픔은 이유 불문하고 품는 것이 기독교의 정신이다. 그런데 위로금이라는 비용으로 해고의 아픔을 달래겠다는 발상은 기독교의 정신과는 전혀 아귀가 안 맞는다. 기독교의 정신이란 예수의 말씀을 실천하는데 있다. 예수님은 "속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며, 또 누구든지 너로 억지로 오 리를 가게 하거든 그 사람과 십 리를 동행하고, 네게 구하는 자에게 주며 네게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라.(마5:40~42)"고 하셨다.예수님의 이 가르침을 세종호텔과 고진수 지부장와 함께 해고된 노동자들에게 적용해보면 그 의미는 이렇다. "애초에 해고를 하지 말았어야 했다. 그러나 어떤 불가피하게 해고를 했다 하더라도 만약 해고한 그/그녀들이 복직을 원하거든 복직과 함께 위로금까지 챙겨주라." 기독교 정신은 바로 이런 것이다. 순서상 위로금은 복직 그 다음 문제이다. 예수님의 말씀대로라면 세종호텔 사측은 자신이 해고한 고진수 지부장과 동료 노동자들의 눈물을 닦아주어야 한다. 그들을 붙잡고 함께 눈물을 흘리는 것이 예수의 가르침이고 그 가르침을 따르는 것이 기독교의 길이다.세종호텔을 운영하는 대양학원 학교법인이 "무조건적인 사랑과 봉사를 실천하는 인재 양성을 목적"으로 기독교 사학 세종대학교를 설립했다면 이제 그 입을 다물라. 고진수 지부장과 11명의 동료 해고 노동자들과 같은 하늘에서 같은 공기를 마시면서 당신들이 뭔 낯짝으로 "무조건적인 사랑과 봉사를 실천"하는 기독교의 정신을 말하나. 의롭지 못함을 부끄러워하고 착하지 못함을 미워하는 마음을 수오지심(羞惡之心)이라 했다. 목사 된 내가 보기에는 기독교 사학이라는 간판을 내리든지, 아니면 이제라도 염치를 알고 그 입을 다물라.기독교 정신을 빙자하여 그대들 이익만 좇아온 세종호텔의 탐욕에 비하면 고진수 지부장은 지난 5년 여 기간 동안 동료들과 함께 겪는 아픔의 맨 앞자리에서 모두가 아픔을 털어내는 길을 찾기 위해 몸을 사리지 않았다. 336일 동안 복직 고공농성이 이를 반증하고 있지 않나. 더하여, 제자들이 겪는 아픔을 보듬고 불의와 맞서다 부당 전보와 해직까지 당한 교사 지혜복의 투쟁에 연대하다 고 지부장은 체포 구금되어 지금 감옥 안에서 또 다른 고통을 겪고 있다. 목사 된 내가 보기에는 고진수 지부장은 우리 시대 예수의 삶을 몸으로 살아가고 있음이 분명하다.평생을 목회를 하고 은퇴한 원로목사의 입장에서 볼 때, 세종호텔을 지배하고 운영하는 대양학원 법인의 기독교 정신은 부끄러움을 알아야 한다. 전혀 기독교적이지 않다. 대양학원의 수하 사업체 세종호텔이 부당하게 해고한 고진수 지부장이야 말로 기독교 정신을 온 몸으로 살아왔고 또 지금도 살아가고 있다. 나는 그가 진실하고 참된 그리스도인으로 알고 있다. 고진수 지부장이 믿는 예수는 세종호텔 사주가 믿는 예수와는 차원이 다른 예수이다.예수가 누구인지 전혀 모르면서 예수에 열을 올리는 이들은 십중팔구 자신을 위해 예수를 파는 예수 장사치들이다. 예수를 말하지 않아도 예수처럼 살아가는 이가 참으로 예수의 사람이다. 세종호텔의 예수와 고진수 지부장의 예수, 누가 참된 예수인지를 내 입으로는 굳이 설명하고 싶지 않다.